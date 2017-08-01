 МИД Украины выразил протест в связи с подготовкой России к проведению выборов в оккупированном Севастополе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Очередная попытка государства-оккупанта распространить свое национальное законодательство на территорию суверенной Украины является грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины. Украина не признает любые другие "избирательные процессы", которые Кремль проводит на временно оккупированной территории, и считает их ничтожными по своей сути и содержанию", - говорится в комментарии МИД.
МИД Украины призывает все государства, международные организации не признавать любые псевдоизбирательные процессы, которые происходят в оккупированном Крыму, и воздержаться от любых шагов, которые могут послужить легитимизации незаконных выборов.
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