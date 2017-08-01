EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  31  1
Материалы по теме:
Все про:выборы (21811) МИД (4218) Россия (71653) Севастополь (1646)

 МИД Украины выразил протест в связи с подготовкой России к проведению выборов в оккупированном Севастополе

мид

Министерство иностранных дел выразило протест в связи с подготовкой Российской Федерацией к проведению незаконных выборов во временно оккупированном Севастополе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Очередная попытка государства-оккупанта распространить свое национальное законодательство на территорию суверенной Украины является грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины. Украина не признает любые другие "избирательные процессы", которые Кремль проводит на временно оккупированной территории, и считает их ничтожными по своей сути и содержанию", - говорится в комментарии МИД.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Жители Севастополя протестовали против произвола оккупантов в сфере недвижимости. ФОТОрепортаж

МИД Украины призывает все государства, международные организации не признавать любые псевдоизбирательные процессы, которые происходят в оккупированном Крыму, и воздержаться от любых шагов, которые могут послужить легитимизации незаконных выборов.

Читайте: Оккупанты планируют открыть во всех школах Севастополя ячейки "Юнармии"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
предлагаю им открытку отправить с поздравлением об очередном отключении света и о "успешном сезоне"
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Украины выразил протест в связи с подготовкой России к проведению выборов в оккупированном Севастополе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти