 Выпущенный на свободу в РФ убийца украинского школьника Чубенко Погодин связан с террористической атакой на малайзийский Боинг МН17, - "Новая газета"

Как передает Цензор.НЕТ , об этом пишет журналист Новой газеты Павел Каныгин. Ниже текст российского автора:"В минувшие выходные Вадим Погодин был выпущен крымскими силовиками на свободу. Напомню, что власти Украины и "ДНР" подозревают 46-летнего лидера батальона "Керчь" в расстреле под Донецком школьника Степана Чубенко. По версии следователей (как украинских, так и нынешних донецких), в конце июля 2014 года Вадим Погодин убил 16-летнего подростка, четырьмя выстрелами в затылок.Боевики батальона "Керчь" задержали юношу на блок-посту при выезде из Донецка - оттуда Степан Чубенко ехал домой в Краматорск. Следователи отмечают, что основанием для задержания стала желто-голубая ленточка украинского флага на рюкзаке подростка. Погодин обвинил школьника в участии в сожжении Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и назвал его агентом "Правого сектора". Однако известно, что 26 апреля 2014 года после начала боевых действий в Славянке и Краматорске Степан вместе с родителями покинул территорию Украины и до 27 мая находился у родственников в Ростовской области. Сканы с отметками, проставленными сотрудниками ФСБ России и Госпогранслужбы Украины, имеются в распоряжении редакции. В Одессе он не был. "Отсутствие оснований подозревать Чубенко в участии в "Правом секторе" отмечают даже следователи "ДНР".Как говорится в материалах дела, перед тем как убить Чубенко, Погодин вместе с двумя другими боевиками Москалевым и Сухомлиновым (клички Жора и Буба) пытали школьника. Ребенку связали за спиной руки скотчем, выбили зубы, с ног сняли кроссовки, затем Сухомлинов выстрелил Чубенко в затылок из пистолета, далее Погодин из того же пистолета сделал еще четыре выстрела в голову.С тех пор Погодин еще несколько месяцев провел в Донбассе. Затем жил то в Москве, то в Крыму, завел фейсбук, в котором делился воспоминаниями и обсуждал с другими ветеранами "Новороссии" былое. В общем, жил скучной жизнью героя непризнанной освободительной войны, но не прятался и, без сомнений, смирился с тем, что прошлое никогда его не настигнет.Но 20 июня Погодина задерживают в Ялте по запросу украинской стороны на 40 дней. "Ополченцу" с украинским паспортом сообщают о готовящейся экстрадиции.

Казалось бы, сдать его - Москве не стоит ничего. Даже в последние два года между Украиной и Россией зафиксированы несколько десятков случаев экстрадиции обвиняемых в криминальных преступлениях. Среди кандидатов на выдачу было и несколько участников военных действий в Донбассе.У меня почти нет сомнений в том, что и Погодин пошел бы справедливо по разряду экстрадируемых уголовников, если бы не одна деталь.Заключается эта деталь в том, что за Погодина просили депутаты Госдумы и другие "герои" - просили, видимо, потому что тот многое знает.Надо сказать, что Погодин принадлежал к узкому кругу пионеров донбасской авантюры, среди которых россияне Александр Бородай, Игорь Стрелков-Гиркин, Сергей Дубинский ("Хмурый"), Игорь Безлер ("Бес") и украинец Александр Ходаковский. В 2014 году эти люди руководили на местах донецким мятежом, а ближе к 2015-му отошли от дел, передав рутину профессионалам из "гибридных войск". Впрочем, все остались (за исключением Гиркина) в тесном контакте и даже организовали "Союз добровольцев Донбасса", позвав туда других "ветеранов Новороссии"."Съезды героев" проходят теперь ежегодно в Ростове, в остальное время соратники общаются в фейсбуке, обсуждают слухи и травят байки. Об их похождениях написал даже книгу мемуаров бывший министр "МГБ ДНР" Андрей Пинчук.Но помимо старой дружбы этих "ветеранов" объединяет, полагаю, еще одно очень важное знание.Они знают, в чье распоряжение в июле 2014 года попала установка "Бук", из который был сбит малазийский боинг. Каждому из шести этих персонажей должно быть доподлинно известно о том, что произошло в небе над Торезом 17 июля 2014 года. И разумеется, выдача любого из них Украине (под любым предлогом) может оказаться подарком для следователей по делу боинга (Украина входит в пятерку стран-участниц расследования под руководством Нидерландов).Примечательно, что именно Хмурый, он же Сергей Дубинский, активнее остальных беспокоится сегодня о судьбе Погодина, обвиняемого в жестоком убийстве и садизме. Хмурый - тот самый фигурант дела МН17, о роли которого в трагедии лайнера известно пока больше всего. Следствие рассматривает Хмурого в качестве одного из ответственных за транспортировку "Бука" от границы с Россией по Донбассу. Об участии Хмурого-Дубинского в трагедии МН17 писала и "Новая газета".Волнение Хмурого особо подчеркивает даже лидер ветеранской организации "ополченцев" Александр Бородай. В интервью изданию "Политнавигатор" он рассказал об опасениях товарища и других "ополченцев", "чтобы случай Керча не стал прецедентным". В том же интервью Бородай успокоил единомышленников, заявив, что "не стоит подозревать нашу российскую власть в некомпетентности или подлости… Факт [задержания] достаточно неприятный и не совсем правильный, ведь никого до сих пор не выдали. [Но] я утверждаю с очень высокой степенью вероятности: Керча не выдадут".

То, что Бородай выделяет беспокойство именно Хмурого - самая примечательная деталь в его выступлении. Тревога самого засвеченного фигуранта дела МН17, высказанная публично, воспринимается как напоминание о себе: подтверждаете ли вы там (в Москве) иммунитет? И Москва подтверждает - за несколько месяцев до предъявления Нидерландами окончательных обвинений и обнародования имен всех причастных к трагедии. Садист не просто избегает экстрадиции, но и оказывается на свободе. Суда над ним не будет, как теперь выясняется, ни в России, ни даже в "ДНР".