 Выпущенный на свободу убийца украинского школьника Чубенко Погодин связан с террористической атакой на малайзийский Боинг МН17, - "Новая газета"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Новой газеты Павел Каныгин.
Ниже текст российского автора:
"В минувшие выходные Вадим Погодин был выпущен крымскими силовиками на свободу. Напомню, что власти Украины и "ДНР" подозревают 46-летнего лидера батальона "Керчь" в расстреле под Донецком школьника Степана Чубенко. По версии следователей (как украинских, так и нынешних донецких), в конце июля 2014 года Вадим Погодин убил 16-летнего подростка, четырьмя выстрелами в затылок.
Боевики батальона "Керчь" задержали юношу на блок-посту при выезде из Донецка - оттуда Степан Чубенко ехал домой в Краматорск. Следователи отмечают, что основанием для задержания стала желто-голубая ленточка украинского флага на рюкзаке подростка. Погодин обвинил школьника в участии в сожжении Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и назвал его агентом "Правого сектора". Однако известно, что 26 апреля 2014 года после начала боевых действий в Славянке и Краматорске Степан вместе с родителями покинул территорию Украины и до 27 мая находился у родственников в Ростовской области. Сканы с отметками, проставленными сотрудниками ФСБ России и Госпогранслужбы Украины, имеются в распоряжении редакции. В Одессе он не был. "Отсутствие оснований подозревать Чубенко в участии в "Правом секторе" отмечают даже следователи "ДНР".
Как говорится в материалах дела, перед тем как убить Чубенко, Погодин вместе с двумя другими боевиками Москалевым и Сухомлиновым (клички Жора и Буба) пытали школьника. Ребенку связали за спиной руки скотчем, выбили зубы, с ног сняли кроссовки, затем Сухомлинов выстрелил Чубенко в затылок из пистолета, далее Погодин из того же пистолета сделал еще четыре выстрела в голову.
С тех пор Погодин еще несколько месяцев провел в Донбассе. Затем жил то в Москве, то в Крыму, завел фейсбук, в котором делился воспоминаниями и обсуждал с другими ветеранами "Новороссии" былое. В общем, жил скучной жизнью героя непризнанной освободительной войны, но не прятался и, без сомнений, смирился с тем, что прошлое никогда его не настигнет.
Но 20 июня Погодина задерживают в Ялте по запросу украинской стороны на 40 дней. "Ополченцу" с украинским паспортом сообщают о готовящейся экстрадиции.
Казалось бы, сдать его - Москве не стоит ничего. Даже в последние два года между Украиной и Россией зафиксированы несколько десятков случаев экстрадиции обвиняемых в криминальных преступлениях. Среди кандидатов на выдачу было и несколько участников военных действий в Донбассе.
У меня почти нет сомнений в том, что и Погодин пошел бы справедливо по разряду экстрадируемых уголовников, если бы не одна деталь.
Заключается эта деталь в том, что за Погодина просили депутаты Госдумы и другие "герои" - просили, видимо, потому что тот многое знает.
Надо сказать, что Погодин принадлежал к узкому кругу пионеров донбасской авантюры, среди которых россияне Александр Бородай, Игорь Стрелков-Гиркин, Сергей Дубинский ("Хмурый"), Игорь Безлер ("Бес") и украинец Александр Ходаковский. В 2014 году эти люди руководили на местах донецким мятежом, а ближе к 2015-му отошли от дел, передав рутину профессионалам из "гибридных войск". Впрочем, все остались (за исключением Гиркина) в тесном контакте и даже организовали "Союз добровольцев Донбасса", позвав туда других "ветеранов Новороссии".
"Съезды героев" проходят теперь ежегодно в Ростове, в остальное время соратники общаются в фейсбуке, обсуждают слухи и травят байки. Об их похождениях написал даже книгу мемуаров бывший министр "МГБ ДНР" Андрей Пинчук.
Но помимо старой дружбы этих "ветеранов" объединяет, полагаю, еще одно очень важное знание.
Они знают, в чье распоряжение в июле 2014 года попала установка "Бук", из который был сбит малазийский боинг. Каждому из шести этих персонажей должно быть доподлинно известно о том, что произошло в небе над Торезом 17 июля 2014 года. И разумеется, выдача любого из них Украине (под любым предлогом) может оказаться подарком для следователей по делу боинга (Украина входит в пятерку стран-участниц расследования под руководством Нидерландов).
Примечательно, что именно Хмурый, он же Сергей Дубинский, активнее остальных беспокоится сегодня о судьбе Погодина, обвиняемого в жестоком убийстве и садизме. Хмурый - тот самый фигурант дела МН17, о роли которого в трагедии лайнера известно пока больше всего. Следствие рассматривает Хмурого в качестве одного из ответственных за транспортировку "Бука" от границы с Россией по Донбассу. Об участии Хмурого-Дубинского в трагедии МН17 писала и "Новая газета".
Волнение Хмурого особо подчеркивает даже лидер ветеранской организации "ополченцев" Александр Бородай. В интервью изданию "Политнавигатор" он рассказал об опасениях товарища и других "ополченцев", "чтобы случай Керча не стал прецедентным". В том же интервью Бородай успокоил единомышленников, заявив, что "не стоит подозревать нашу российскую власть в некомпетентности или подлости… Факт [задержания] достаточно неприятный и не совсем правильный, ведь никого до сих пор не выдали. [Но] я утверждаю с очень высокой степенью вероятности: Керча не выдадут".
То, что Бородай выделяет беспокойство именно Хмурого - самая примечательная деталь в его выступлении. Тревога самого засвеченного фигуранта дела МН17, высказанная публично, воспринимается как напоминание о себе: подтверждаете ли вы там (в Москве) иммунитет? И Москва подтверждает - за несколько месяцев до предъявления Нидерландами окончательных обвинений и обнародования имен всех причастных к трагедии. Садист не просто избегает экстрадиции, но и оказывается на свободе. Суда над ним не будет, как теперь выясняется, ни в России, ни даже в "ДНР".
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«Как говорил один мой знакомый, покойный, «я слишком много знал…»
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Жители Самары устроили штурм мусорного контейнера, в который выбросили просроченные бургеры из супермаркета.
Видео инцидента опубликовано в социальных сетях, в том числе на YouTube. Ролик был снят возле гипермаркета «Лента».
На записи видно, как около десятка людей пытаются перевернуть контейнер, чтобы достать оттуда выброшенные бургеры, агрессивно отталкивая друг друга.
https://www.youtube.com/watch?v=i_emAls6qrc
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Начинайте по ОРТ и РТР доводить до масс рашки, что вместо коммунизма и борьбой с буржуями у них теперь новая херь: фриганизм! Т.е. всей страной жрать они теперь будут только с помойки, а бороться не с буржуями (а то кооперитив Озеро обижается уж очень), а друг с другом, за самый лакомый кусок непотребления или непотребства, термин пусть еще в РПЦ уточнят.
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За Боінг повинні буть наказані Шойгу, Путін ,Лавров та інші.
На цього хочуть зав"язать ,а потім грохнутль його.
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Хотел я кое-что написать про Украину. Вариация на тему "О том как поссорился Иван (Петр) Иваныч с Иваном (Михеилом) Никифорычем". Этому гоголевскому сюжету уже примерно 205 лет (нетрудно сосчитать, что начало ссоры имело место в 1812 году), а он все повторяется. К радости Москвы.
Но в воскресенье, в местном филиале книжного магазина Barnes&Noble я увидел на обложке довольно популярного либерального ежемесячного журнала New Republic (сентябрь 2017 года)... то, что и вы сейчас увидите. Только сперва присядьте. Чтоб не упасть.
https://images.newrepublic.com/390400b6a9d0821909270eeae869fa72f6393b5f.png
Да, это улыбающийся Дональд Трамп в декольтированном облачении невесты, с роскошным свадебным букетом в руках. А рядом с ним (с ней) жених, жуткого вида дядя со шрамом на щеке и большой татуировкой в виде православных крестов и церковных куполов на груди.
Название статьи Крейга Юнгера "Женат на организованной преступности. Что Трамп должен русской мафии?"
Более подробный подзаголовок таков: "Русская прачечная Трампа. Как использовать Trump Tower и другие роскошные небоскребы для отмывания грязных денег, для (успешной) работы международного криминального синдиката и для пропихивания прогоревшего торговца недвижимостью в Белый Дом".
Сама статья велика, и перевести ее мне сейчас не под силу. Ограничусь главными пунктами:
Некоторым российским (советским) эмигрантам, таким как Давид Богатин в Нью-Йорке, удалось вырваться из места компактного проживания русскоязычных - Брайтон Бич, Бруклин или Малая Одесса. Они покупали роскошные кондоминиумы стоимостью в миллион долларов и больше в Trump Tower. Первая такая покупка - с участием самого Дональда Трампа при подписании контракта - имела место аж в 1984 году. Богатин (говорящая фамилия) купил сразу 5 "позолоченных" кондо-квартир на шесть миллионов долларов.
Через три года, в 1987 году, Богатин попался на нелегальной торговле бензином и водкой, вместе с другими членами "русской мафии", и бежал из Америки. Его кондо-квартиры конфисковало правительство. Расследование Сената показало, что Богатин был главарем русскоязычной мафии Нью-Йорка. Его брат организовал махинации с акциями на 150 миллионов долларов совместно с Семеном Могилевичем, "боссом боссов" русской мафии.
(Очевидно, это был первый опыт сотрудничества Трампа с советской (российской) мафией.) В 1987 году Трамп побывал в Москве, где обсуждал, с советским правительством, строительство роскошного отеля рядом с Кремлем.
Связи Трампа с "российской стороной" резко выросли в 1990-е годы. Они дополнительно выросли во много раз к моменту избрания Трампа президентом США. За это время 13 известных российских мафиози или олигархов (какая разница?) приобретали собственность в Trump Tower или других владениях Трампа и часто использовали их для организации крупномасштабной преступной деятельности. Несказанные миллионы грязных денег из России прошли через эти "помещения".
Одно из них, прямо под резиденцией Трампа, стало штаб-квартирой (подпольной) глобальной сети азартных игр. Огромный поток грязных денег из России, начавшийся еще в 1980-х годах, спас бизнес-империю Трампа от банкротства и гибели. И этот поток с каждым годом нарастал. К 2008 году, как хвастался Дональд Трамп-младший, "огромный поток денег течет к нам (империи Трампа) из России".
Созданное после 1991 года Борисом Ельциным криминальное государство обеспечило Трампу великолепные возможности для обогащения. По оценке американских экспертов, не менее 1,3 триллиона долларов бежали из России начиная с 1990-х. И Трамп хорошо попользовался этими деньгами с помощью российской "bratva". Семен Могилевич был здесь ключевой фигурой, связанной и с Трампом и с Путиным - начиная с 1993-94 годов...
Я "процетировал" не больше трети статьи. Сил больше нет. Но главное и так ясно: бизнес-империя Трампа стала ячейкой российской мафиозной системы под верховным руководством спецслужб РФ и лично Путина. При этом Дональд Трамп занимает в данной системе явно подчиненное положение.
Да и вообще (я писал уже об этом) Трамп - фигура некрупная. Его задача в Белом Доме - обеспечивать наилучшую среду для деятельности кремлевской мафии (иногда ее называют "государство российское") и российской мафии в целом (она же "русский мир") в Америке, на территории бывшего СССР и во всем мире.
К счастью, американская элита уже более-менее во всем разобралась. И теперь Трампу похоже будет "трампец". Конечно, это будет нелегко. По крайней мере 35% американцев старше 18 лет еще поддерживают Трампа.
Да, разный народ в Америке. Согласно недавнему опросу, 7% взрослых американцев убеждены, что "шоколадное молоко дают коричневые (бурые) коровы". А доля американцев с высшим образованием (среди лиц старше 25 лет) на данный момент, видимо, меньше 50%. Но всерьез импичменту Трампа его "остаточная группа поддержки", очевидно, помешать не сможет.
А импичмент приближается, несмотря на Твиттер-вопли Трампа насчет "фальшивых новостей" и "охоты на ведьм". Конгресс над этим работает. И уже - естественно! - резко пошли вверх "акции Украины":
Согласно вчерашней статье Wall Street Journal, "Пентагон и Госдеп совместно разработали и предложили (детальный) план перевооружения Вооруженных Сил Украины. Сюда войдут современные противотанковые ракеты и прочее оружие, необходимое для отражения агрессии Москвы. Потребуется одобрение Белого Дома..."
Пусть Трамп попробует отказаться! Срок проведения импичмента сразу сократится, скажем, с шести месяцев до трех...
А генерал Бен Ходжес, командующий войсками США в Европе, сейчас в Украине, кажется в восьмой раз с 2014 года. Он читает лекции украинским офицерам по современному военному искусству, и не скрывает, что это имеет целью борьбу с агрессией РФ.
С Украины начал и Украиной закончит.
https://images.newrepublic.com/390400b6a9d0821909270eeae869fa72f6393b5f.png
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видимо,придавят втихую эту тварь
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