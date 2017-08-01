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Все про:НАТО (5667) Россия (71653) самолет (2222) Эстония (516)

 Истребители НАТО вылетали для перехвата российских самолетов над Эстонией

истребитель f-35a

Для перехвата трех российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству Эстонии, были подняты истребители Испании и Финляндии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, самолеты РФ были идентифицированы как два истребителя "Миг-31" и один транспортник "Ан-26".

"Два испанских истребителя F-18 из Балтийской воздушной полиции НАТО были подняты с эстонской авиабазы. Финские самолеты также поднимали для перехвата", - заявили в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО разгневан "небезопасным поведением" российских пилотов в небе над Балтией, - Politico

Напомним, 25 июля в Черном море у берегов Румынии на перехват двух российских бомбардировщиков в воздух был поднят британский истребитель.
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Сбивать надо ,как турки сделали,теперь россияне их любят очень ....
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Это если и лётчиков убьют ...
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снова парад раритетной техники времен второй мировой войны
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F-18 конечно не новый самолёт, но очень удачный. И это до сих пор основная рабочая лошадка в НАТО.
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треба вже американцям показово над козляндією В-52 запустити...
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Олнажды по этим МиГ-31 шарахнут с дистанции, о которой они не подозревают,
и такие облеты прекратятся.
А вот Ан-26 не мешало бы посадить и посмотреть, кого там нет.
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Шарахать с такой дистанции как раз прерогатива МиГ-31. Это на сегодня единственный в Мире тяжёлый истребитель.
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Давно ты стал ебаньком? Или то всегда так было?
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Над Козляндією вже давно літає все, що належить.

На орбіті.
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Вьісьілка американских дипломатов, теперь нарушение пространства Єстонии. Похоже, что северньій поток 2 накрьілся.
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"Приблизились к воздушному пространству Эстонии" - это нарушение?
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существоание кацапии уже нарушение, не говоря о твоих флуктациях, мокша
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Облезет, пусть признает провокативность своего вопроса.
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Гном опять принялся за старое. После обвала рубля /август-осень/, обьявления карлика ответственным за боинг/февраль 2018/, падения цен на углеводороды/весна 2018/, по всей парашке будет дефицит ГСМ, а денег не будет, вернее будет очень много, но не таких , воздушные финты прекратятся.
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кацапы, мечтают нож ниже спины еще и от эстонии заполучить , дешовки
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Привет. Сегодня на работе пахал, слова на Цензоре не успел написать.
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Cвинособаки лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть, ... мля...
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Лысоватый таракан продолжает меряться пиписьками с Западом. Пора уже плешивца прихлопнуть.
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если б только одного, там, резервация умственно не полноценных
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ну приблизитса то приблизилис - там коридор очень уж узинкйи а если к этим рамкам ещё рашенскии глонас - ну вы же понимаите.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИстребители НАТО вылетали для перехвата российских самолетов над Эстонией
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