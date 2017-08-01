 Истребители НАТО вылетали для перехвата российских самолетов над Эстонией

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, самолеты РФ были идентифицированы как два истребителя "Миг-31" и один транспортник "Ан-26".
"Два испанских истребителя F-18 из Балтийской воздушной полиции НАТО были подняты с эстонской авиабазы. Финские самолеты также поднимали для перехвата", - заявили в НАТО.
Напомним, 25 июля в Черном море у берегов Румынии на перехват двух российских бомбардировщиков в воздух был поднят британский истребитель.
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и такие облеты прекратятся.
А вот Ан-26 не мешало бы посадить и посмотреть, кого там нет.
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На орбіті.
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