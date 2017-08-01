 "Благодаря ProZorro за год нам удалось сэкономить 19,1 млрд грн государственных средств", - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.
"Ровно год назад произошел полный переход на электронные публичные закупки через систему ProZorro для всех надпороговых тендеров. За эти 365 дней имеем впечатляющие цифры: количество проведенных процедур выросло на 550%, количество участников - на 384%, сумма объявленных торгов увеличилась почти в 10 раз - с 75 млрд грн до 725 млрд грн", - пишет он.
"Благодаря ProZorro за год нам удалось сэкономить 19,1 млрд грн государственных средств. Это очень высокий показатель, который, однако, имеет потенциал к росту", - подчеркнул глава правительства.
Напомним, 1 августа 2016 года в Украине завершился переход на электронные публичные закупки в системе ProZorro.
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все знают что зайти на прозоро можно только через прокладку
типа смарт тендер и еще три подобные
участие в тендере 360 минимум , если тендер более менее то уже 1 700 гривасов с носа
например в тендере на три ляма участвуют 10 фирм, кому отправляются 17 000 гривен?
псы. до 14-го года участие в тендерах было бесплатно!
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тупо госзакупки отдали на откуп коммерсам?
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звезда.
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Украина продала арестованные российские танкеры (6)
2 часа назад
B Украине продали два российских танкера, "Ниагара" и "Борислав", за 10,1 млн гривен (около $392 тыс.). Аукцион прошел на системе электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) Украины.
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http://www.delfi.lv/biznes/economy/ukraina-prodala-arestovannye-rossijskie-tankery.d?id=49099705
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