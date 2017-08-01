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Все про:госзакупки (790) статистика (389) Гройсман (3233) Prozorro (55)

 "Благодаря ProZorro за год нам удалось сэкономить 19,1 млрд грн государственных средств", - Гройсман

prozorro

За год работы системы электронных публичных закупок ProZorro удалось сэкономить 19,1 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.

"Ровно год назад произошел полный переход на электронные публичные закупки через систему ProZorro для всех надпороговых тендеров. За эти 365 дней имеем впечатляющие цифры: количество проведенных процедур выросло на 550%, количество участников - на 384%, сумма объявленных торгов увеличилась почти в 10 раз - с 75 млрд грн до 725 млрд грн", - пишет он.

"Благодаря ProZorro за год нам удалось сэкономить 19,1 млрд грн государственных средств. Это очень высокий показатель, который, однако, имеет потенциал к росту", - подчеркнул глава правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская система электронных закупок GoGlobal запущена в Молдове, - замминистра Нефедов

Напомним, 1 августа 2016 года в Украине завершился переход на электронные публичные закупки в системе ProZorro.



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А ще мафія навчилась махлювати на Прозорро і тому тендери виграють потрібні компанії!
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А ще є мільйони голодранців, які взагалі не віддупляють, як працює Прозорро, але постійно лізуть розказати всім, яке воно погане
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Звичайно тільки обрані можуть зацінити Прозорро який безвідказний інструмент мафії.
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а на карман сколько положить?
все знают что зайти на прозоро можно только через прокладку
типа смарт тендер и еще три подобные
участие в тендере 360 минимум , если тендер более менее то уже 1 700 гривасов с носа
например в тендере на три ляма участвуют 10 фирм, кому отправляются 17 000 гривен?
псы. до 14-го года участие в тендерах было бесплатно!
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даже если и так то работу прозорро ж надо както поддерживать, админы и серваки бесплатно не работают
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думаешь его содержат не за счет бюджета?)
тупо госзакупки отдали на откуп коммерсам?
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"ProZorro удалось сэкономить 19,1 млрд грн. Источник: https://censor.net.ua/n449989" - какая печалька для некоторых!!
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Дирехтору базарю и невдомек - Prozzoro выкинуло на фиг реальных производителей и дало дорогу посредникам при полном отсутствии качества. А мильярды эти существуют только в больной голове Гройсмана и Нефедова.
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Благодаря в том числе и тебе гной, автор и внедритель ProZorro ушел в отставку
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Что Гройсман врет? У депутатов куча майна не зарегененова. Куча непонятных поступлений. Короче, коррупция процветает.
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То есть попиредники стибрили как минимум 19.1 млрд. гривен в том году ?
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вау- я на цензоре наверно пропустил, это же пощочина козломордным.

Украина продала арестованные российские танкеры (6)

2 часа назад

B Украине продали два российских танкера, "Ниагара" и "Борислав", за 10,1 млн гривен (около $392 тыс.). Аукцион прошел на системе электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) Украины.
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Главное, что-бы деньги в бюджет пошли, а не потерялись в анналах истории.
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Я тоже не могу врубиться. Это по цене металлолома, если не ниже!
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Ну, это нормальная практика. Просто цена металлолома 175 евро, за тонну. А судно порожнем, такого калибра, весит не менее 2000 тонн. Что же имеем на выходе??? А дешевле металлолома.
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Благодаря ProZorro за год нам удалось кинуть государство на 19,1 млрд грн
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"Благодаря ProZorro за год нам удалось сэкономить 19,1 млрд грн государственных средств", "Для проведения выборов президента в 2019 году нужно 2,3 млрд , - ЦИК" - можно избрать 8 президентов, один Порошенко явно не справляется со своими обязанностями. Среди восьми президентов может случайно хоть один нормальный попадётся.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Благодаря ProZorro за год нам удалось сэкономить 19,1 млрд грн государственных средств", - Гройсман
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