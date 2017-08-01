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 С начала суток один украинский воин ранен. Враг применил минометы возле Крымского, - штаб АТО

штаб ато

Сегодняшний день в зоне АТО отличился активизацией российско-террористических группировок фактически вдоль всей линии разграничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.

В вечерней сводке отмечается: "С полуночи и до 18-00 часов боевики 10 раз открывали огонь по нашим позициям.

Так, около полуночи, из минометов калибра 82 миллиметра преступники ударили по опорному пункту украинских военных в Крымском, на Луганском направлении.

Также читайте: За прошедшие сутки один украинский воин был ранен, четверо получили боевые травмы, - штаб АТО

А около 1-00 ночи, на Донецком направлении, боевики обстреляли из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия наши укрепления в поселке Луганское. В результате обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранения.

На Мариупольском направлении вражеские провокации зафиксированы вблизи Новотроицкого и Водяного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три прифронтовых села на Донетчине после годичного перерыва подключены к электроснабжению, - Жебривский

Стоит добавить, что несмотря на попытки врага навязать нам вооруженное противостояние, группы гражданско-военного сотрудничества ВС Украины помогают восстанавливать разрушенный Донбасс. Так, с сегодняшнего дня, в трех прифронтовых селах Пески-2, Жованка, Бахмутка появилась электроэнергия. Прокладка линий электропередач продолжалось несколько месяцев и очень осложнялось обстрелами боевиков, которые, несмотря на громкие заявления, явно не хотели улучшить жизнь мирных жителей".

Также читайте: Активность врага в зоне АТО существенно возросла: за сутки - 26 обстрелов, горячее всего было на луганском направлении, - штаб
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Поддерживаю и добавляю,пусть в пекле горит продажная,подлая,лживая,вороватая банда,находящаяся у власти в Украине !!!
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Пусть у вас там проведут экстренное совещания и разнообразят ваш лексикон , а то как-то уже однотипно всё,уныло и однообразно, :D если вора называешь вором а предателя предателем,значит кацап,агент хуйла,ну или на худой конец шатун или пятая колонна даже про ольгино в последнее время,стали меньше упоминать...
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Опять Турчинову применять высокоточные ракеты на полигоне.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток один украинский воин ранен. Враг применил минометы возле Крымского, - штаб АТО
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