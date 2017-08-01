 С начала суток один украинский воин ранен. Враг применил минометы возле Крымского, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.
В вечерней сводке отмечается: "С полуночи и до 18-00 часов боевики 10 раз открывали огонь по нашим позициям.
Так, около полуночи, из минометов калибра 82 миллиметра преступники ударили по опорному пункту украинских военных в Крымском, на Луганском направлении.
А около 1-00 ночи, на Донецком направлении, боевики обстреляли из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия наши укрепления в поселке Луганское. В результате обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранения.
На Мариупольском направлении вражеские провокации зафиксированы вблизи Новотроицкого и Водяного.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Три прифронтовых села на Донетчине после годичного перерыва подключены к электроснабжению, - Жебривский
Стоит добавить, что несмотря на попытки врага навязать нам вооруженное противостояние, группы гражданско-военного сотрудничества ВС Украины помогают восстанавливать разрушенный Донбасс. Так, с сегодняшнего дня, в трех прифронтовых селах Пески-2, Жованка, Бахмутка появилась электроэнергия. Прокладка линий электропередач продолжалось несколько месяцев и очень осложнялось обстрелами боевиков, которые, несмотря на громкие заявления, явно не хотели улучшить жизнь мирных жителей".
299 8
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Три прифронтовых села на Донетчине после годичного перерыва подключены к электроснабжению, - Жебривский(1)
Боец Нацгвардии застрелился в зоне АТО(22)
С начала суток один украинский воин получил ранение. Террористы открывали огонь по нашим позициям под Марьинкой и Зайцево, - штаб АТО(6)
Фотографии погибших бойцов АТО в Херсоне испачкали краской(97)
Штаб АТО: Боевики обстреляли Малиновое из ручного противотанкового гранатомета(0)
За минувшие сутки погиб один украинский воин, семь получили ранения, зафиксировано 14 обстрелов, - штаб(11)
За сутки потерь нет. Зафиксировано 19 обстрелов, - штаб(51)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А це що? - дитину шокували потяги до Москви з України
13:47, сьогодні
Ответить
Ответить