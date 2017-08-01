 Три прифронтовых села на Донетчине после годичного перерыва подключены к электроснабжению, - Жебривский

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Донецкой ВГА Павео Жебривский, передает Цензор.НЕТ.
"Прифронтовые Жованку, Бахмутку и Пески подключили к сети электроснабжения. Больше года эти населенные пункты жили без света - в результате обстрелов пророссийских боевиков была повреждена электросеть. Мы долго работали по линии СЦКК, пытаясь получить гарантии безопасности для ремонтников - 600 метров там надо было восстановить, мы бы провели эти работы за несколько дней. Но для террористов чем хуже, тем лучше - они не давали разрешения на проведение работ", - написал чиновник.
Благодаря группам военно-гражданского сотрудничества был выбран относительно безопасный для ремонтников маршрут для будущей линии электроснабжения в обход поврежденного участка, после чего стало возможным подключение Жованки, Бахмутки и Песков к электроэнергии.
"Еще максимум неделю необходимо будет на то, чтобы подвести - там, где это нужно - электричество в дома. И, надеемся, жители этих населенных пунктов забудут о том, как жить при свечах", - отметил Жебривский.
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