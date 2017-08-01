 Мужчина, задержанный за изнасилование девочки в Николаеве, умер после прогулки в СИЗО, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказала начальник отдела коммуникации полиции Николаевской области Елена Бережная.
"В субботу он, возвращаясь с прогулки в СИЗО, упал с лестницы, получил закрытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, где на следующий день скончался", - рассказала она.
23 июля в Николаеве задержали 46-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки в парке Победы. Насильником оказался 46-летний местный житель, который неоднократно был судим и в местах лишения свободы провел 19,5 лет. Среди прочего, дважды он осужден за изнасилование (на 7 и 4 года).
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А ведь ещё могли попытаться перевоспитать.
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самоубился и самоубился.............
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Всегда нужно помнить в какой стране живём и кто есть наши нынешние "правоохранители".
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Искренне благодарю Вас!
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ты будешь роль лесницы выполнять, я нет?
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а насчет бани, твои проблемы. цветной?
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мне 43 года, на сынка не тяну
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Процесс над «бандой ГТА»: расстрел прямо в здании судаПерестрелка в Мособлсуде: убиты пять членов «банды ГТА»
Отдел «Авто» 01.08.2017, 15:35
В здании Мособлсуда произошла стрельба во время процесса над членами «банды ГТА», которых обвиняют в совершении серии кровавых убийств автомобилистов. По предварительным данным, убиты пять из девяти членов преступной группировки. Очевидцы сообщают, что слышали не менее 20 выстрелов. Из здания суда были эвакуированы все люди. Всего банде вменяется 15 эпизодов нападений, в результате которых погибли 17 человек, - судебный процесс над ними длится более года.
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что-то на срусайтах не видел
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Тада. Насильники в тюрьме такими неуклюжими становятся - то на заточку наткнутся, то на лестнице упадут, то во время бритья себе горло перережут.
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