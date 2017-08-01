EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  11456  155
Все про:изнасилование (703) несчастный_случай (225) Николаев (1299) Нацполиция (8215)

 Мужчина, задержанный за изнасилование девочки в Николаеве, умер после прогулки в СИЗО, - полиция

изнасилование избиение ужгород

В Николаеве умер задержанный, подозреваемый в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней девочки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказала начальник отдела коммуникации полиции Николаевской области Елена Бережная.

"В субботу он, возвращаясь с прогулки в СИЗО, упал с лестницы, получил закрытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, где на следующий день скончался", - рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала виновного в избиении и попытке изнасилования 12-летней девочки в Запорожской области. ФОТО+ВИДЕО

23 июля в Николаеве задержали 46-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки в парке Победы. Насильником оказался 46-летний местный житель, который неоднократно был судим и в местах лишения свободы провел 19,5 лет. Среди прочего, дважды он осужден за изнасилование (на 7 и 4 года).
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Скорее его ударили по голове, ну а лестница уже так аби було
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
помощ оказали., если чесно, то понятия поменялись, оказывается, что НЕТ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Героев лугандона надо бы регулярно водить на прогулку по этой лестнице
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
предлагаю задержаных прокуроров и чиновников взяточников по этой лестнице гулять водить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не...этим яедла отрезать...и пусть потом ходють и радуются, шо хоть живи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ай-яй-яй...

А ведь ещё могли попытаться перевоспитать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все правильно. таким нельзя жить даже в петушинном угле
самоубился и самоубился.............
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот прекрасное слово "попытать", только зачем здесь - ся?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ" - это ключевое слово, а почему вы решили, что "задержали" того, кто действительно это сделал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, тут вопрос. До суда не дожил, дело списали, насильник назначен. Есть небольшой процент вероятности этого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне кажется - есть ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ процент вероятности этого.
Всегда нужно помнить в какой стране живём и кто есть наши нынешние "правоохранители".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Взяли по горячим следам, иначе был бы висяк, девочка выскочила из парка голая, тут же подбежали пацаны, а там и наряд рядом, дело было днём, поймали почти сразу, он и уходить-то не спешил, жертва тут же опознала, плюс сам дал признание весьма легко и без понтов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Первый адекватный комментарий.
Искренне благодарю Вас!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот оно решение!! Скольким же "подозреваемым" надо бы погулять по ентой лестнице!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
остается один вопрос
ты будешь роль лесницы выполнять, я нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сынок ,не надо к дедушке на ты....(Я тебя в баню не водил.) И ,ВООБЩЕ, учи уроки! Когда осилишь правописание слова "лестница" ,переходи к слову асессор...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дедуля, ине расиянский не родной, так будешь ствол в затылок ставить?
а насчет бани, твои проблемы. цветной?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это его свои пришили, зэки, по понятиям так и положено за изнасилование ребенка. А менты сделали вид, что поверили в "упал с лестницы". В целом - справедливость восторжествовала, что просто отлично.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А так бы суд отпустил,без залога,и ..потом бы его долго искали у кацапов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он разбился. Кстати случай типичный. Знаю по той же статье, но причина смерти в СИЗО звучала : "Нарушение правил техники электробезопасности в лифте"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отделался легкой смертью этот путенец, если бы на зону успели определить его то там бы он умирал ежедневно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
теперь не только насиловать, но и убивать начнут - концы в воду, так сказать. и вообще, как второй срок меньше первого получился? или перепутали просто (хотя отсутствие справедливых судов ведет к тому что имеем)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нельзя убивать всяких уйобков. Должны помереть своей смертью в изоляции от нормального общества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
дык он своей и воткнул.не может даже по лестнице гулять.может это и жестоко но за такие дела нужно сразу "на прогулку" выводить.И не только таких вот питоров лагерных а и мажоров и депутатских.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а от так веселяться на "благополучній московії))))

Процесс над «бандой ГТА»: расстрел прямо в здании судаПерестрелка в Мособлсуде: убиты пять членов «банды ГТА»
Отдел «Авто» 01.08.2017, 15:35

В здании Мособлсуда произошла стрельба во время процесса над членами «банды ГТА», которых обвиняют в совершении серии кровавых убийств автомобилистов. По предварительным данным, убиты пять из девяти членов преступной группировки. Очевидцы сообщают, что слышали не менее 20 выстрелов. Из здания суда были эвакуированы все люди. Всего банде вменяется 15 эпизодов нападений, в результате которых погибли 17 человек, - судебный процесс над ними длится более года.


 показать весь комментарий
Ответить
 
думаю трохи пізніше і на Цензорі з"явиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лестница вверх ведущая вниз... к чертям на кухню...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая хорошая новость .Нужно чтобы такое случалось с каждым насильником.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сидел 7 и 4 года за два изнасилования. Самый гуманный суд. А в штатах до сих пор бы сидел и третьей попытки не было бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У штатах після другого згвалтування дають вибір: кастрація або пожиттєве ув'язнення. Переважно вибирають кастрацію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ті що його вбили, не кращі від нього. Взяв хтось на свою душу його смерть і тепер може із-за цього горіти в пеклі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
упал с лестницы, получил закрытую черепно-мозговую травму

Тада. Насильники в тюрьме такими неуклюжими становятся - то на заточку наткнутся, то на лестнице упадут, то во время бритья себе горло перережут.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина, задержанный за изнасилование девочки в Николаеве, умер после прогулки в СИЗО, - полиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти