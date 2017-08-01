 Порошенко подписал закон, увеличивающий наказание за жестокое обращение с животными

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта № 5119-1 на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс.
Предусматривается, что издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.
Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Эти же действия, совершенные с особой жестокостью или, если они привели к увечью или гибели, или совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
До этого издевательство над животными наказывалось штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом до 6 месяцев.
Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях усиливается ответственность за жестокое обращение с животными и предусмотреть штраф в размере 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 - 8 500 гривен).
1388 39
Порошенко внесет на рассмотрение Рады предложения по изменению законодательства об омбудсмене(6)
Порошенко подписал закон о Госфонде обращения с радиоактивными отходами(30)
Путин изменил правила получения гражданства РФ для украинцев(210)
Эксперты отмечают позитивное действие закона о ломе для метпредприятий, но прогнозируют рост цен на сырье в августе(14)
Як влада зруйнувала демократичну процедуру обрання омбудсмена(0)
Порошенко подписал закон об обязательном учете тепловой энергии и водоснабжения(61)
Вступил в силу закон об отмене печатей на документах(114)
а что там у хохлов?)
Ответить
Ответить
А если серьезно то закон правильный !
Ответить
...на протяжении всех 25 лет "независимости" слышу со всех сторон: мол, закон напишите, а то, что он не исполняется, дело времени... прошло 25 лет и что?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
нельзя им свинину категорически, только говядину
в англии ты бы уже срок мотал))
Ответить
Ответить
Ответить
подписанный Петром Алексеевичем за три года
за который реально не стыдно
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Самая дорогая картошка в моей жизни, говорит В. Рабинович с улыбкой.
После того как я опубликовал видео где Вадим Рабинович торговался за участок земли на острове Сант-Барт стоимостью в 12 миллионов.
Никто больше не просмотрел интереснейший момент. Ну что ж вот я его вам и представляю.
Но почему то мне кажется что нашего Рабиновича обманули ! Неприятны осадок за нашего земляка.https://www.facebook.com/dimitri.palagniouk/posts/1932343560354690
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Рузвельт, когда выводил США из великой депрессии, законодательство не менял.
Ответить
Ответить
да хоть обосритесь здесь, от злости и от визга!....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить