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 Общество
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Все про:животные (794) закон (2361) жестокость (18)

 Порошенко подписал закон, увеличивающий наказание за жестокое обращение с животными

животные

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий усиление наказания за жестокое обращение с животными.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта № 5119-1 на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс.

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Предусматривается, что издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

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Эти же действия, совершенные с особой жестокостью или, если они привели к увечью или гибели, или совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

До этого издевательство над животными наказывалось штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом до 6 месяцев.

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях усиливается ответственность за жестокое обращение с животными и предусмотреть штраф в размере 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 - 8 500 гривен).

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рачкинцы, наш президент добрый, вас защищает.....
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Счас порохоботы сдохнут от радости ! :D
А если серьезно то закон правильный !
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С нашими судами - ДО ЗАДНИЦЫ законы!

...на протяжении всех 25 лет "независимости" слышу со всех сторон: мол, закон напишите, а то, что он не исполняется, дело времени... прошло 25 лет и что?
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Про які закони мова, в країні де відсутнє правосуддя , як таке!!! Як приклад, сьоодні вирок по справі Пашинського!!!))))))
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А ось і не захищає! Цей закон діє ьільки на хребетних тварин,а кацапи безхребетні,хоча й лишньохромосомні.
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Да у меня кот Сосо скоро будет иметь больше прав, чем я - он и так неплохо себя чувствует - и часть экосистемы Киева, кроме печенки и свежей свинины, своих кормов не ест ничего и сроки за него больше, чем за меня дают, шучу конечно, все это хорошо, вот еще Насирову бы срок как хотя бы за кота впаял - было бы неплохо.
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какой то кот у тебя не кошерный
нельзя им свинину категорически, только говядину
в англии ты бы уже срок мотал))
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в мене дві кицьки ,обнагліли нічого крім свинячої печінки жерти не хочуть і то тільки варену ! Корм мокрий тільки з голоду можуть поїсти і то небагато! Треба раба-кацапа завести він точно менше жерти буде ніж мої коти! Жменьку кислої капусти у воду кинув -і кацапу на тиждень хватить!.і закон в нас не забороняє жорстоке поводжєення з козломордими. А в кота тепер як тапком кинеш-то до суду подасть.
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Осталось подписать закон увеличивающий наказание за жестокое обращение с зарплатами.
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единственный закон
подписанный Петром Алексеевичем за три года
за который реально не стыдно
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Не хочет петя,чтобы с ним жестоко обошлись ...
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Вадим Рабинович на острове в ресторане заплатил 20 000 евро за шестерых.
Самая дорогая картошка в моей жизни, говорит В. Рабинович с улыбкой.
После того как я опубликовал видео где Вадим Рабинович торговался за участок земли на острове Сант-Барт стоимостью в 12 миллионов.
Никто больше не просмотрел интереснейший момент. Ну что ж вот я его вам и представляю.
Но почему то мне кажется что нашего Рабиновича обманули ! Неприятны осадок за нашего земляка.https://www.facebook.com/dimitri.palagniouk/posts/1932343560354690
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Порошенко подписал закон, увеличивающий наказание за жестокое обращение с президентом.
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У нас проблема не с наличием/отсутствием законов, а с их соблюдением.
Рузвельт, когда выводил США из великой депрессии, законодательство не менял.
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Закон абсолютно верный,если люди начнут уважать животных,то гляди,и друг друга научатся
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сдохните, садисты-мильчаковы украинские...
да хоть обосритесь здесь, от злости и от визга!....
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Именно этот закон обеспечит годовой рост экономики 20%...
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А пенсія , нижча прожиткового рівня , при світових цінах на всі товари та послуги - це не є жорстке відношення до людей ??????
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Ну всё... кота теперь только на Вы и шёпотом. А то по судам затаскает. подлец.
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один нормальный закон подписали за всю свою независимость
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Раньше кацапа мог обидеть каждый... а теперь всех строго по отчеству - все они сегодня Полиграфовичи.
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Нормальный.правильный закон.в Литве за жестокое обращение с животными уже не одна падла села
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До чого тут розтовчений їпальник цього сєпара? українцям треба кілера найняти щоб завалив ту гниду і таких як він!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко подписал закон, увеличивающий наказание за жестокое обращение с животными
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