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 Политика Украины
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Все про:ВР (22892) закон (2361) омбудсмен (293) Порошенко (13505)

 Порошенко внесет на рассмотрение Рады предложения по изменению законодательства об омбудсмене

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в законодательство в части назначения и увольнения уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В заключительные положения нового закона "О Конституционном Суде Украины" народными депутатами были включены нормы о процедуре назначения и увольнения омбудсмена.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко подписал Закон о Конституционном Суде. ВИДЕО

"Вопрос процедуры назначения и увольнения омбудсмена требует отдельного решения, поэтому в ближайшее время Президент внесет на рассмотрение парламента предложения о внесении изменений в Закон "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" в части назначения и увольнения омбудсмена", - говорится в сообщении.

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От честно, с самой высокой горы мне, например, на этот вопрос на..ать. Почему -то рядом с реальными проблемами его никогда не видно и не слышно...
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Саакашвили: "Главнокомандующий в это трудное для Украины время - просто банальный трус"
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іптить, а краватку хто жер, як кацапи за 20км від Тбілісі були?
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были и сплыли
скоро и твой поц шоколадный сплывет
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А слабо Говнохранилищу внести проект закона о выборах по открытым спискам, как того березультатно просит уже три года Венецианская комиссия?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко внесет на рассмотрение Рады предложения по изменению законодательства об омбудсмене
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