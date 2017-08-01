 Порошенко внесет на рассмотрение Рады предложения по изменению законодательства об омбудсмене

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В заключительные положения нового закона "О Конституционном Суде Украины" народными депутатами были включены нормы о процедуре назначения и увольнения омбудсмена.
"Вопрос процедуры назначения и увольнения омбудсмена требует отдельного решения, поэтому в ближайшее время Президент внесет на рассмотрение парламента предложения о внесении изменений в Закон "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" в части назначения и увольнения омбудсмена", - говорится в сообщении.
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скоро и твой поц шоколадный сплывет
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