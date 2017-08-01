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 Политика Украины
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Все про:выборы (21811) ЦИК (2792)

 Для проведения выборов президента в 2019 году нужно 2,3 млрд , - ЦИК

цик

На проведение выборов президента Украины в 2019 году необходимо более 2,3 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Украины.

Сообщается, что сегодня ЦИК определил объемы расходов для включения в бюджетный запрос на 2018-2020 годы по четырем бюджетным программам.

"ЦИК также утвердил ориентировочный объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731040 "Проведение выборов президента Украины" на 2019 в сумме 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен. При этом в расчетах учтено возможное проведение повторного голосования", - говорится в сообщении.

Кроме того, утверждены ориентировочные объемы для включения в бюджетный запрос по программе проведения выборов народных депутатов Украины на 2019 год в сумме 1 млрд 857 млн 930 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для проведения выборов Президента в 2019 году нужно 1,9 млрд грн, - ЦИК
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да можно и убрать,
но сразу провести выборы в Раду по открытым спискам
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Кроме того, утверждены ориентировочные объемы для включения в бюджетный запрос по программе проведения выборов народных депутатов Украины на 2019 год в сумме 1 млрд 857 млн 930 тыс. гривенИсточник: https://censor.net.ua/n449981

_____________________-
от нафіга нам аж 450 дармоїдів? скоротити б до сотні, як не крути, а всеж економія
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Вадим Рабинович на острове в ресторане заплатил 20 000 евро за шестерых.
Самая дорогая картошка в моей жизни, говорит В. Рабинович с улыбкой.
После того как я опубликовал видео где Вадим Рабинович торговался за участок земли на острове Сант-Барт стоимостью в 12 миллионов.
Никто больше не просмотрел интереснейший момент. Ну что ж вот я его вам и представляю.
Но почему то мне кажется что нашего Рабиновича обманули ! Неприятны осадок за нашего земляка.

https://www.facebook.com/dimitri.palagniouk/posts/1932343560354690
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Шо, опять будут разгонять мульку про экономию на втором туре? Хотя в первом порохатый Хряк в этот раз сдюжить точно никак не сможет.
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А откуда такая колоссальная разница, если сравнивать с затратами на выборы в 2014 году?
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відчувають що скоро лавочка може прикритись, ось і хочуть ще урвати на останок)
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А можно сэкономить и сделать голосование электронным http://e-vox.org/
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"Для проведения выборов президента в 2019 году нужно 2,3 млрд , - ЦИК"
Мы больше соберём.. лишь бы н@х.
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Пусть Порошенко и те кто хочет, достают из своих карманов.
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Подводят нас к тому,что выборы лучше отложить и Педро правит рашенской Украиной
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Для проведения выборов, надо переизбрать давно закончивший свои полномочия ЦИК.
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Якщо дострокових президентських не буде цієї осені, то вже ніяких не буде. Барига доб'є країну
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Ні, для проведення виборів Президента в 2019 році потрібно ЗМІНИТИ СКЛАД ЦВК !!!
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Для дострокових президентських цієї осені склад ЦВК міняти не треба. Люди вже не проковтнуть фальсіфікації. Згадаємо і паралельний підрахунок, і екзит пул, а, якщо треба, і Майдан, як у 2004му.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля проведения выборов президента в 2019 году нужно 2,3 млрд , - ЦИК
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