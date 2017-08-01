"Для проведения выборов президента в 2019 году нужно 2,3 млрд , - ЦИК"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Украины.
Сообщается, что сегодня ЦИК определил объемы расходов для включения в бюджетный запрос на 2018-2020 годы по четырем бюджетным программам.
"ЦИК также утвердил ориентировочный объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731040 "Проведение выборов президента Украины" на 2019 в сумме 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен. При этом в расчетах учтено возможное проведение повторного голосования", - говорится в сообщении.
Кроме того, утверждены ориентировочные объемы для включения в бюджетный запрос по программе проведения выборов народных депутатов Украины на 2019 год в сумме 1 млрд 857 млн 930 тыс. гривен.
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но сразу провести выборы в Раду по открытым спискам
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от нафіга нам аж 450 дармоїдів? скоротити б до сотні, як не крути, а всеж економія
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Самая дорогая картошка в моей жизни, говорит В. Рабинович с улыбкой.
После того как я опубликовал видео где Вадим Рабинович торговался за участок земли на острове Сант-Барт стоимостью в 12 миллионов.
Никто больше не просмотрел интереснейший момент. Ну что ж вот я его вам и представляю.
Но почему то мне кажется что нашего Рабиновича обманули ! Неприятны осадок за нашего земляка.
https://www.facebook.com/dimitri.palagniouk/posts/1932343560354690
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Мы больше соберём.. лишь бы н@х.
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