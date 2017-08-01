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 591 человек утонул в Украине в 2017 году

пляж река спасатели

С начала года на водоемах Украины погиб 591 человек, из которых 63 ребенка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, спасены 468 человек, в том числе 103 ребенка.

Смертельные случаи на воде связаны с использованием плавсредств при сильных порывах ветра, пребыванием у воды в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствием надзора за детьми, которые нередко посещают водоемы без сопровождения взрослых.

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Цензор! Щось багато новин відразу! Я не вспіваю коментувати!
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Цензор..-.не "утонул", а утонуло...и не "погиб", а погибло)))) это же элементарно, Ватсон...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия591 человек утонул в Украине в 2017 году
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