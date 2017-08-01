 591 человек утонул в Украине в 2017 году

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, спасены 468 человек, в том числе 103 ребенка.
Смертельные случаи на воде связаны с использованием плавсредств при сильных порывах ветра, пребыванием у воды в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствием надзора за детьми, которые нередко посещают водоемы без сопровождения взрослых.
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