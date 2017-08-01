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 Политика Украины
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Все про:судья (1884) Черкассы (640) Высший совет правосудия (74) увольнение судей (3)

 ВСП уволил черкасского судью Чепурного за необоснованные решения об аресте активистов Майдана

врп

Высший совет правосудия на своем заседании уволил Валерия Чепурного с должности судьи Сосновского районного суда Черкасс за необоснованные решения об аресте активистов Майдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная палата пришла к выводу, что судья Чепурной не установил наличия доказательств в подтверждение рисков, на которые ссылался следователь, для применения к подозреваемым лицам исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей, что свидетельствует о его халатном отношении к выполнению обязанностей судьи", - говорится в сообщении.

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Установленные обстоятельства дали основания для заключения, что судьей Чепурным при рассмотрении ряда ходатайств допущены существенные нарушение норм процессуального права, что сделало невозможным реализацию участниками судебного процесса предоставленных им процессуальных прав и исполнение процессуальных обязанностей, а также умышленное нарушение им прав человека и основных свобод.

"Высший совет правосудия на заседании согласился с правовой позицией Первой Дисциплинарной палаты и уволил Чепурного Валерия Петровича с должности судьи Сосновского районного суда города Черкассы на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины (за совершение существенного дисциплинарного проступка)", - сообщили в ВСП

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Ні не так. Тут звільнення з роботи за дисциплінарний проступок - пожиттєве суддівське утримання не передбачено. Якби всіх так звільняли то може й бюджет би не постраждав.
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Тобто якщо цьому п...ру фейс підрехтувати - це вже буде проста хуліганка проти звичайного громадянина, а не напад на посадову особу?
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Или это только просто людей можно, а эту блядоту не?
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Тільки звільнили? А пенсії і диплома судді не позбавили? Пожаліли? А він не жалів.
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Эта падла должна висеть на Майдане,а не на пенсию эту тварь отправлять.
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Фигли судье париться на работу ходить?
Поедет куда нибудь в круиз - наконец то поживёт для себя...
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Всего-то 3 года прошло, и судью уволили. А эти 3 года он "вершил суд" именем Украины?
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палка о двух концах - сепаров теперь тоже будут бояться закрывать. А вдруг завтра ПР к власти вернется?
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не вернеться...бо їхній бидлоелекторат на дамбасі іхтамнєти винищують.
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Тобто звільнив і все? Коли реформовані рошенівські суди вже почнуть судити цих прихвостнів януковоча?
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Невинні люди незаконно сиділи в тюрмі, а суддю просто звільнили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСП уволил черкасского судью Чепурного за необоснованные решения об аресте активистов Майдана
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