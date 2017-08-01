 ВСП уволил черкасского судью Чепурного за необоснованные решения об аресте активистов Майдана

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.
"По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная палата пришла к выводу, что судья Чепурной не установил наличия доказательств в подтверждение рисков, на которые ссылался следователь, для применения к подозреваемым лицам исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей, что свидетельствует о его халатном отношении к выполнению обязанностей судьи", - говорится в сообщении.
Установленные обстоятельства дали основания для заключения, что судьей Чепурным при рассмотрении ряда ходатайств допущены существенные нарушение норм процессуального права, что сделало невозможным реализацию участниками судебного процесса предоставленных им процессуальных прав и исполнение процессуальных обязанностей, а также умышленное нарушение им прав человека и основных свобод.
"Высший совет правосудия на заседании согласился с правовой позицией Первой Дисциплинарной палаты и уволил Чепурного Валерия Петровича с должности судьи Сосновского районного суда города Черкассы на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины (за совершение существенного дисциплинарного проступка)", - сообщили в ВСП
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