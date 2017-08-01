 В горсовет Одессы поступила заявка о проведении ЛГБТ-парада 13 августа. В "Правом секторе" заявили, что сорвут мероприятие

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Одесском городском совете.
По словам собеседника агентства, пока заявку не одобрили и не отклонили - ее рассматривают. Между тем одесская организация "Правого сектора" уже заявила, что планирует помешать проведению мероприятия.
"Правый сектор" выступает за консервативные и христианские ценности как прочную опору украинской государственности. Поэтому мы будем всеми возможными способами сопротивляться негативному влиянию грантоедов", - говорится в заявлении одесского отделения организации на странице в Фейсбуке.
Как сообщалось, в августе 2016 года в Одессе около 50 человек провели небольшой парад в рамках фестиваля квир-культур "Одесса Прайд 2016". Участники акции собрались возле памятника Дюку де Ришелье, чтобы пройти по Приморскому бульвару до здания Одесского горсовета. После этого они уехали на автобусах в сопровождении полиции. В конце марша около десятка неизвестных молодых людей попытались помешать его проведению.
Однако полиция не допустила этого. Правоохранители доставили в Приморский райотдел полиции в Одессе 20 человек, которые пытались спровоцировать массовые беспорядки во время проведения ЛГБТ-акции для установления их личностей и проведения профилактической беседы. В целом же в прошлом году правопорядок на акции в обеспечивали 700 правоохранителей.
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Разве не понятно что - это США. Евросоюз, НАТО где отношение к людям ЛГБТ и в том числе солдатам ЛГБТ нормальные. К примеру: Как некоторые гомофобные украинские воины могут проводить совместные учения с военными США если там в армии открыто служат геи. Все взаимосвязано на правах человека.
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