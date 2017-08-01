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 В горсовет Одессы поступила заявка о проведении ЛГБТ-парада 13 августа. В "Правом секторе" заявили, что сорвут мероприятие

лгбт

Оргкомитет фестиваля квир-культур "Одесса Прайд-2017" подал заявку на проведение ЛГБТ-парада 13 августа в Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Одесском городском совете.

По словам собеседника агентства, пока заявку не одобрили и не отклонили - ее рассматривают. Между тем одесская организация "Правого сектора" уже заявила, что планирует помешать проведению мероприятия.

"Правый сектор" выступает за консервативные и христианские ценности как прочную опору украинской государственности. Поэтому мы будем всеми возможными способами сопротивляться негативному влиянию грантоедов", - говорится в заявлении одесского отделения организации на странице в Фейсбуке.

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Как сообщалось, в августе 2016 года в Одессе около 50 человек провели небольшой парад в рамках фестиваля квир-культур "Одесса Прайд 2016". Участники акции собрались возле памятника Дюку де Ришелье, чтобы пройти по Приморскому бульвару до здания Одесского горсовета. После этого они уехали на автобусах в сопровождении полиции. В конце марша около десятка неизвестных молодых людей попытались помешать его проведению.

Однако полиция не допустила этого. Правоохранители доставили в Приморский райотдел полиции в Одессе 20 человек, которые пытались спровоцировать массовые беспорядки во время проведения ЛГБТ-акции для установления их личностей и проведения профилактической беседы. В целом же в прошлом году правопорядок на акции в обеспечивали 700 правоохранителей.

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Но они Евросоюз перед которым имеют по вашим словам обязательства. Что же это такие за обязательства которые не обязательно исполнять? С обязательством или нет - в Украине беженцев не удержишь.
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Правосеки герои только с геями..лучшеб Алфабанкам с ВТБ и прочей ахметовской мразью жизни не давали...
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А сколько ЛГБТ платит Правому Сектору за создание нужной телекартинки?
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А кто подписал разрешение на сее действие? Правый сектор?
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И КТО устраивает столь "своевременные" и "актуальные" акции ??? Проблема личной задницы в воюющей стране архи важная? А может это по мацковской кальке? Нужен очередной скандальчик для ТВ ? Объясните же ,наконец,озабоченным ,что демократия -власть большинства! И у большинства нынче другие приоритеты!
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Кто устраивает акции ЛГБТ?
Разве не понятно что - это США. Евросоюз, НАТО где отношение к людям ЛГБТ и в том числе солдатам ЛГБТ нормальные. К примеру: Как некоторые гомофобные украинские воины могут проводить совместные учения с военными США если там в армии открыто служат геи. Все взаимосвязано на правах человека.
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Я так вижу Барыга выгнал всю сою защищать питарасов. Чего только Барыга не сделает чтобы спровоцировать и так уже не многочисленных конкурентных партий. До чего же мерзостная власть, во время войны грабить страну, садить патриотов, еще и извращенцев голых по улицам водить... Что то мне рань европейские ценности по другом у представлялись в виде хороших дорог, хороших зарплат, честных судей и чиновников, дешевых машин, свободы слова... А в реале, нищета, разруха, убийства, бездорожье, казнокрадство и пидарасье...
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ПС неформальная часть СБУ, со всеми вытекающими
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ горсовет Одессы поступила заявка о проведении ЛГБТ-парада 13 августа. В "Правом секторе" заявили, что сорвут мероприятие
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