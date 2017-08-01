 Имущество киевского предприятия стоимостью 118 млн грн пытались украсть с помощью поддельных документов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, злоумышленники собрали пакет поддельных документов. На их основании они зарегистрировали за собой право собственности на имущественный комплекс в Дарницком районе.
Следователи установили каждый шаг к завладению имуществом. Кроме того, они выяснили местонахождение одного из участников преступления и доставили его в следственный отдел.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
С целью сохранения имущества на имущественный комплекс предприятия стоимостью более 118 млн гривен был наложен арест.
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Что это за ЗАЩИТА ПРОГРАММ такая???
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Публично заявляю раз и навсегда. Прошу сегодня считать меня украинцем, если угодно украинским евреем. Никогда не ассоциировать с Россией, с её народом, не считать моей родиной эту страну. Я родился здесь не специально и не имею никакого отношения к этой орде, они мне не сограждане, не земляки, а чужеродные существа, большинство из которых - опасные враги. У меня с ними нет и никогда не будет ничего общего.
***
Френд - популярный блогер. Очень популярный.
И его читают многие. Мне до числа его подписчиков - как Кобзону до порядочного человека.
И вот он пишет, если перевести на русский и говорить прямо:
- Серёга, ты мне чужеродное существо. У меня нет с тобой ничего общего. Ты, может, и не враг, но тьфу на тебя. Ура украинцам! Они все ангелы. Среди них нет ни одного говнюка.
И вот это - читают. И этому - аплодируют.
Нет, понятно, что он, не исключено - эпатирует публику сознательно.
Но я так не считаю.
Я считаю, что Александр Тверской сморозил глупость, не подумав.
Разжёвывать элементарщину, Александр, я Вам не стану.
Просто выложу вам несколько устойчивых слоганов:
***
Все бабы бляди.
Все мужики козлы.
Все евреи жадные.
Все немцы фашисты.
***
и задам вопрос:
- А в голову думать - не пытались?
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