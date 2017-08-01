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 Общество
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Все про:имущество (263) подделка (260) Нацполиция (8215) махинации (502)

 Имущество киевского предприятия стоимостью 118 млн грн пытались украсть с помощью поддельных документов

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В Киеве злоумышленники незаконно завладели имуществом предприятия стоимостью 118 млн грн. Один из участников сделки взят под стражу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, злоумышленники собрали пакет поддельных документов. На их основании они зарегистрировали за собой право собственности на имущественный комплекс в Дарницком районе.

Следователи установили каждый шаг к завладению имуществом. Кроме того, они выяснили местонахождение одного из участников преступления и доставили его в следственный отдел.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

С целью сохранения имущества на имущественный комплекс предприятия стоимостью более 118 млн гривен был наложен арест.
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ЧТО же это за РЕФОРМЫ что в 21 веке могут ПРОСТО переписывать имущество бумажками ((( и что за РЕЕСТРЫ такие, что менять там записи могут ПРОХОДИМЦЫ???
Что это за ЗАЩИТА ПРОГРАММ такая???
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гройсмановська. інноваційна. аналогів в світі немає.ілон маск відпочиває....
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Так пытались или завладели? судя по статье - удачно оформили документы на собственность, иначе зачем арестовывать чужое имущество. К вам в квартиру полез вор - суд арестовывает вашу квартиру???
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Френд недавно выдал на-гора:
***
Публично заявляю раз и навсегда. Прошу сегодня считать меня украинцем, если угодно украинским евреем. Никогда не ассоциировать с Россией, с её народом, не считать моей родиной эту страну. Я родился здесь не специально и не имею никакого отношения к этой орде, они мне не сограждане, не земляки, а чужеродные существа, большинство из которых - опасные враги. У меня с ними нет и никогда не будет ничего общего.
***
Френд - популярный блогер. Очень популярный.
И его читают многие. Мне до числа его подписчиков - как Кобзону до порядочного человека.
И вот он пишет, если перевести на русский и говорить прямо:
- Серёга, ты мне чужеродное существо. У меня нет с тобой ничего общего. Ты, может, и не враг, но тьфу на тебя. Ура украинцам! Они все ангелы. Среди них нет ни одного говнюка.
И вот это - читают. И этому - аплодируют.
Нет, понятно, что он, не исключено - эпатирует публику сознательно.
Но я так не считаю.
Я считаю, что Александр Тверской сморозил глупость, не подумав.
Разжёвывать элементарщину, Александр, я Вам не стану.
Просто выложу вам несколько устойчивых слоганов:
***
Все бабы бляди.
Все мужики козлы.
Все евреи жадные.
Все немцы фашисты.
***
и задам вопрос:
- А в голову думать - не пытались?
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Таким образом можно и Панаму к Украине присоединить. Или пока рано!?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИмущество киевского предприятия стоимостью 118 млн грн пытались украсть с помощью поддельных документов
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