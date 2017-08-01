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 За поездку в оккупированный Крым против немецкого экс-депутата Таусса прокуратурой Германии начато расследование

крым карта

Против немецкого экс-депутата бундестага Йорга Таусса, который ездил в оккупированный Крым начато расследование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал глава МИД Павел Климкин.

Он отметил: "Ездить в Крым не стоит, а организовывать групповые поездки - преступно. Немецкий экс-депутат Таусс убедился на себе".

"Важный прецедент для судопроизводства ФРГ и всего ЕС. Есть решение ЕС и санкции. Они работают. А кто будет нарушать - ответит перед законом", - подчеркнул Климкин.

Министр также опубликовал ссылку на немецкое издание SWR, которое разместило эту информацию.

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В материале отмечается, что прокуратура в Карлсруэ начала расследование против бывшего члена бундестага Йорга Таусса.

Таусс подтвердил в пятницу расследование против него. По его словам, в среду, в его квартире был проведен обыск.

Согласно утверждениям, компания Восток-Запад (WOG) организовала групповую поездку в оккупированный Россией Крым.

Это было нарушением соответствующих правил ЕС. Таусс является председателем WOG в Баден-Вюртемберге.

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Йому машину часу треба, Молдавії вже 25 років немає
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Если вертушка взлетит, конечно. Что далеко не факт.
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Нічого, зараз амери трохи приспустять на землю.
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А прокуратура Украины, расследование начала?
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 12 хв.12 хвилин томуБільше
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За поездку в оккупированный Крым против немецкого экс-депутата Таусса прокуратурой Германии начато расследование - Цензор.НЕТ 246
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗа поездку в оккупированный Крым против немецкого экс-депутата Таусса прокуратурой Германии начато расследование
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