 За поездку в оккупированный Крым против немецкого экс-депутата Таусса прокуратурой Германии начато расследование

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал глава МИД Павел Климкин.
Он отметил: "Ездить в Крым не стоит, а организовывать групповые поездки - преступно. Немецкий экс-депутат Таусс убедился на себе".
"Важный прецедент для судопроизводства ФРГ и всего ЕС. Есть решение ЕС и санкции. Они работают. А кто будет нарушать - ответит перед законом", - подчеркнул Климкин.
Министр также опубликовал ссылку на немецкое издание SWR, которое разместило эту информацию.
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В материале отмечается, что прокуратура в Карлсруэ начала расследование против бывшего члена бундестага Йорга Таусса.
Таусс подтвердил в пятницу расследование против него. По его словам, в среду, в его квартире был проведен обыск.
Согласно утверждениям, компания Восток-Запад (WOG) организовала групповую поездку в оккупированный Россией Крым.
Это было нарушением соответствующих правил ЕС. Таусс является председателем WOG в Баден-Вюртемберге.
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