 Авиаторы, финансисты и страховщики, - Госстат назвал назвал наиболее оплачиваемые профессии в Украине

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Госстатистики, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, самый высокий уровень заработной платы имеют украинцы, задействованные в сфере авиационного транспорта: их доход достигает 30 тыс. гривен.
Второе место по уровню зарплат заняли работники финансовой и страховой сфер - примерно 12 тыс. гривен.
И на третьем месте среди самых высокооплачиваемых профессий Украины находятся специалисты сферы информации и телекоммуникаций. Их оклад держится на уровне 11 тыс. гривен.
По данным Госстата, меньше всего в Украине зарабатывают курьеры и почтовые работники - их средняя месячная зарплата составляет чуть более 3,5 тыс. гривен.
Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов просит Кабмин увеличить денежное обеспечение украинских военных.
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Инф. «ФАКТОВ»
01.11.2016
Общий объем сбережений, которые были задекларированы чиновниками и депутатами в ходе первого этапа запуска электронного декларирования, составил 25 млрд 988 млн грн. Об этом сообщили активисты на странице Bihus.info в Facebook.
Согласно их подсчетам, если эти сбережения все перевести в наличную форму купюрами по 100 грн, тогда вес этих денег составит 259 тонн, а высота башни ими сложенной - 26 километров.
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18 год ·
Как показать свою тупость за два простых шага без СМС и регистрации.
1) стебаться над речным транспортом живя в стране в которой протяженность речных маршрутов составляет около 4 400 км.
2) ныть о разбитых дорогах и фурах с перегрузом.
Ок. Разверну пост для тех кому интересно.
Например если взять далеко не самую большую баржу-площадку для малых рек проекта 81218У и добавить к ней тот же буксир РТ-300 то на выходе мы получаем доставку 1140 тонн груза. И это далеко не самая большая речная баржа, есть с грузоподьемностью и по 5000 тонн.
Во всем мире речной/морской транспорт считается самым дешевым и только у нас он забыт и заброшен, а новость о том что в этом направлении начали делать хоть что-то вызывает смех. Барже все равно что везти. Арбузы, танки, строительные блоки или снаряды. На барже можно перевозить многие негабаритные грузы доставка которых другим способом или невозможна или требует неимоверных усилий/денег/времени. Одна баржа проекта 81218У заменяет собой МИНИМУМ 30 фур на дорогах. Одна баржа. Не самая большая. Если посмотреть на любую судоходную реку в Европе - вы постоянно будете видеть баржи. Это выгодно, это удобно. И вот у нас наконец-то начали что-то делать в этом направлении. И сразу стеб, и сразу эксперты которые в гальюне не смогут за собой слить но зато начинают вещать про то что это нам не нужно.
Думайте головой. Не можете - читайте литературу.
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