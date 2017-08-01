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 Экономика, Общество
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Все про:зарплата (1727) рейтинг (1091) Госстат (90)

 Авиаторы, финансисты и страховщики, - Госстат назвал назвал наиболее оплачиваемые профессии в Украине

деньги зарплата

В Государственной службе статистики подготовили рейтинг зарплат украинцев по видам экономической деятельности за первые 6 месяцев 2017 года.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Госстатистики, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Средняя зарплата мужчин в Украине на 1,5 тыс. гривен больше, чем у женщин, - Госстат

Так, самый высокий уровень заработной платы имеют украинцы, задействованные в сфере авиационного транспорта: их доход достигает 30 тыс. гривен.

Второе место по уровню зарплат заняли работники финансовой и страховой сфер - примерно 12 тыс. гривен.

И на третьем месте среди самых высокооплачиваемых профессий Украины находятся специалисты сферы информации и телекоммуникаций. Их оклад держится на уровне 11 тыс. гривен.

По данным Госстата, меньше всего в Украине зарабатывают курьеры и почтовые работники - их средняя месячная зарплата составляет чуть более 3,5 тыс. гривен.

Читайте также: Номинальная зарплата украинцев в июне выросла более чем на 37% - до 7360 гривен, - Кабмин

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов просит Кабмин увеличить денежное обеспечение украинских военных.
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А где судьи, прокуроры, депутаты, премьер и просто министры? Нищеброды......
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Вы хочите сирот?, их есть у меня!, а кто здесь судьи, прокуроры, депутаты, премьер и просто министры сами выбирайте, йух ошибётесь, а уж кто за Бендера , ви таки и сами в курсе :Авиаторы, финансисты и страховщики, - Госстат назвал назвал наиболее оплачиваемые профессии в Украине - Цензор.НЕТ 4393
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Их не считают, чтобы полученной статистикой не вызывать зависть у американцев и европейцев. Ведь если их включить, средняя зарплата в Украине станет самой высокой в мире.
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Їм зарплата не потрібна. Вони мають інші джерела доходу, в порівнянні з якими зарплата це так, на кишенькові витрати.
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Активисты подсчитали, сколько денег задекларировали чиновники и депутаты

Инф. «ФАКТОВ»
01.11.2016
Общий объем сбережений, которые были задекларированы чиновниками и депутатами в ходе первого этапа запуска электронного декларирования, составил 25 млрд 988 млн грн. Об этом сообщили активисты на странице Bihus.info в Facebook.
Согласно их подсчетам, если эти сбережения все перевести в наличную форму купюрами по 100 грн, тогда вес этих денег составит 259 тонн, а высота башни ими сложенной - 26 километров.
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якби держстатистика рахувала рівень їх зарплат по коментарях на цензорі, то вони навіть вийшли би на рівень зарплат у Норвегії чи Австралії)
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Про авиаторов ничего не скажу... но финансисты и страховщики ничего не производят..., но, надо полагать, кушают...
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Если не отдавать депозиты и не выплачивать страховки - нехило жить можно.
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Тю! А депутати де? Не вже заробіток у них 2000 гривень?Йоханий бабай! Допомогти потрібно народним ізбраннікам! А судді де? Теж потрібно допомогти! Бідні! Еле виживать!
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да понятное дело, что не инженеры, эти перебьются как-то, страховщики, финансисты и авиаторы гораздо важнее для страны, которая чхать хотела на свое собственное развитие по москалями заведенному обычаю
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а зачем Украине инженеры, "уставшие" мосты ремонтировать?
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ну да, конечно, инженеры, они только всяким там Илонам Маскам требуются, ну или когда страна не собирается жить подаянием и намерена зарабатывать, как минимум, на себя, а у Украины только и проблем, что "уставшие мосты", если верить тем, кто вместо инженеров с их инженерными делами себе баблосы на свои дела скромненько качает так, что отдачей сносит...
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Иван КостенкоСтежити

18 год ·

Как показать свою тупость за два простых шага без СМС и регистрации.
1) стебаться над речным транспортом живя в стране в которой протяженность речных маршрутов составляет около 4 400 км.
2) ныть о разбитых дорогах и фурах с перегрузом.
Ок. Разверну пост для тех кому интересно.
Например если взять далеко не самую большую баржу-площадку для малых рек проекта 81218У и добавить к ней тот же буксир РТ-300 то на выходе мы получаем доставку 1140 тонн груза. И это далеко не самая большая речная баржа, есть с грузоподьемностью и по 5000 тонн.
Во всем мире речной/морской транспорт считается самым дешевым и только у нас он забыт и заброшен, а новость о том что в этом направлении начали делать хоть что-то вызывает смех. Барже все равно что везти. Арбузы, танки, строительные блоки или снаряды. На барже можно перевозить многие негабаритные грузы доставка которых другим способом или невозможна или требует неимоверных усилий/денег/времени. Одна баржа проекта 81218У заменяет собой МИНИМУМ 30 фур на дорогах. Одна баржа. Не самая большая. Если посмотреть на любую судоходную реку в Европе - вы постоянно будете видеть баржи. Это выгодно, это удобно. И вот у нас наконец-то начали что-то делать в этом направлении. И сразу стеб, и сразу эксперты которые в гальюне не смогут за собой слить но зато начинают вещать про то что это нам не нужно.
Думайте головой. Не можете - читайте литературу.


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В авиации, типа, инженеров нету? Там процентов 40, как раз инженеры...
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откуда они эту статистику берут? вы видели дома авиаторов или страховщиков и дома прокуроров, таможенников и различного рода проверяльщиков?
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если так живут прокуроры, то как же живут "авиаторы, финансисты и страховщики" ?

Авиаторы, финансисты и страховщики, - Госстат назвал назвал наиболее оплачиваемые профессии в Украине - Цензор.НЕТ 6667
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И это те твари,которые к ВВП никакого отношения не имеют,ни одна падла ручками работать не хочет,не удевляюсь почему этих белоручек потом грабят,и правильно делают,справедливое распределение денежной массы.
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Ладно,про бюрократическую сволочь помолчу,...это паразиты...а где айтишники?
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Я тут себя в топе увидел,....но что-то меня терзают смутные сомнения
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Назвал госстат и ошибся. Бо самый-самый это перзидент. Особливо во время войны
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАвиаторы, финансисты и страховщики, - Госстат назвал назвал наиболее оплачиваемые профессии в Украине
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