 Авиаторы, финансисты и страховщики, - Госстат назвал назвал наиболее оплачиваемые профессии в Украине

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Госстатистики, сообщает Цензор.НЕТ





Так, самый высокий уровень заработной платы имеют украинцы, задействованные в сфере авиационного транспорта: их доход достигает 30 тыс. гривен.





Второе место по уровню зарплат заняли работники финансовой и страховой сфер - примерно 12 тыс. гривен.





И на третьем месте среди самых высокооплачиваемых профессий Украины находятся специалисты сферы информации и телекоммуникаций. Их оклад держится на уровне 11 тыс. гривен.





Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов просит Кабмин увеличить денежное обеспечение украинских военных

По данным Госстата, меньше всего в Украине зарабатывают курьеры и почтовые работники - их средняя месячная зарплата составляет чуть более 3,5 тыс. гривен.