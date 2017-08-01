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 Украинский консул посетил Сущенко в СИЗО, - Фейгин

сущенко

Адвокат незаконно арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что в понедельник его подзащитного посетил украинский консул.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завтра выезжаю в Крым - по "делу Умерова". Тем временем, прошла жеребьевка на посещение "Лефортово". Буду у Романа Сущенко в следующий четверг 10 августа. Кстати, вчера у него был украинский консул Геннадий Брескаленко", - рассказал адвокат.

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Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.

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Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей - до 30 апреля, затем до 30 июня, а позже до 30 сентября. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.
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У мене жінка росіянка з Волгоської області! Господи! Яке там гівно! Деревня Белий ручей!Це Вологодська область! Нпаберіть,якщо не вірете!
Навіть саме погане українське село гарніше чим це безабразіє! Я не брешу! Повірте мені!
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То же была в ВОЛОГОДСКОЙ области, только в другом районе. Подтверждаю, БЕДНОТА еще та (( и газ в ГАЗОВОЙ стране - не проведен!
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Я спросив у жінкіного брата чи отоплює він хату вугіллям,він кажє, що вугілля не бачив ніколи!
Тільки дрова!Хоча до мене вони ставились добре! Але це було до ввійни 5 років тому! Тепер я для них стпав нацистом!
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Да все дровами топят и дома в большинстве деревянные в деревнях.(
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Дерев"ні! Кирпичних там немає! Нічого не саджають! Серьога мєні каже,що пішли подивимось на мій город! Пішли! Одуванчики цвітуть! Я не брешу! Я був в офуї! Все заброшено! Чуть не спився за 2 неділі коли поїхав з дружиною до Росії!
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Ну не знаю, может хозяин такой. Там в основном картошку садят все и лук. Много заготовок делают клюкву, грибы разные. Коров много, если силы есть, сенокосят...
Единственно что хотела бы попробовать то НАСТОЯЩЕЕ вологодское соленое масло из детства ). Тут продается пародия ((
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Не знаю! Не бачив я ні клюкви,ні ко ров,бачив тільки одуванчики!Я не брешу!Навіщо це мені!
Я проїхав 1400 кілометрів( у жінки сім сестер та брат,але так,як вони живуть.як кажуть російською.боже упасі! Я не знаю де ви були в Вологодській області, я був в Череповці, Бєлоозерську,Витергі,Вологді!Десь гарніше,а десь задніца!
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В Череповце я тоже была но там один раз была и очень давно.

Спроси у жены. Собирают ли там клюкву и грибы. В основном все стараются уехать с деревень .. потому что если остаются то мужики - все спиваются ((
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Шо там казати за Вологодську обл. коли за 80 км від Підербурху хліб доставляють в дєрєвню залізницею і пердячим паром.


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Дякую тобі! Я чуть не вссявся від сміху!Вологодська область не багато від цього відійшла! Я знаю те що кажу!
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Озверели кацапы, ведь явно бездоказательно схватили
Сущенко.
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НО почему по официальным каналам не сообщили? только на следующий день об этом узнаем и то от адвоката (
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Вопрос не по мне, но думаю там Медведчук так работают.
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