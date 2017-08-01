 Украинский консул посетил Сущенко в СИЗО, - Фейгин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Завтра выезжаю в Крым - по "делу Умерова". Тем временем, прошла жеребьевка на посещение "Лефортово". Буду у Романа Сущенко в следующий четверг 10 августа. Кстати, вчера у него был украинский консул Геннадий Брескаленко", - рассказал адвокат.
Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей - до 30 апреля, затем до 30 июня, а позже до 30 сентября. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.
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Навіть саме погане українське село гарніше чим це безабразіє! Я не брешу! Повірте мені!
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Тільки дрова!Хоча до мене вони ставились добре! Але це було до ввійни 5 років тому! Тепер я для них стпав нацистом!
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Единственно что хотела бы попробовать то НАСТОЯЩЕЕ вологодское соленое масло из детства ). Тут продается пародия ((
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Я проїхав 1400 кілометрів( у жінки сім сестер та брат,але так,як вони живуть.як кажуть російською.боже упасі! Я не знаю де ви були в Вологодській області, я був в Череповці, Бєлоозерську,Витергі,Вологді!Десь гарніше,а десь задніца!
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Спроси у жены. Собирают ли там клюкву и грибы. В основном все стараются уехать с деревень .. потому что если остаются то мужики - все спиваются ((
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Сущенко.
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