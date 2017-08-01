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Все про:Галковская Татьяна (28) Институт Амосова (3)

 В институте им.Амосова выплатили зарплату и ожидают введения пилотного проекта, - директор Лазоришенец

Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова работает в штатном порядке.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил директор института Василий Лазоришенец.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Институте Амосова впервые провели операцию на сердце без применения наркоза. ВИДЕО

"У нас все ок. Вчера всем выплатили заработную плату. Хочу за это поблагодарить Кабмин и лично Степана Кубива, Минфин, Национальную медакадемию, МОЗ, а также Госказначейство и лично его главу Татьяну Слюз. Дальше - базовое финансирование и с 10.09 пилотный проект", - рассказал В. Лазоришенец.

На вопрос о том, как "пилот" улучшит ситуацию в институте, если именно из-за него, как уверяют сотрудники, и лихорадит институт уже довольно длительное время, он ответил, что "лихорадит тех, кто боится прозрачности, а пилот - это модель страховой медицины".

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что институт Амосова может прекратить работу из-за трехмесячной задержки зарплаты врачам, к которой якобы, привело внедрение медицинской реформы и платных услуг в Институте.
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"В институте им.Амосова выплатили зарплату и ожидают введения пилотного проекта, - директор Лазоришенец"
ВЫДАЛИ ЗАРПЛАТУ ! Наверно смогут какой то еды купить. Лишенец тоже поест.
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Лазоришенец один из самых известных детских кардиохирургов в мире. Его с руками отрывают и приглашают на операции лучшие кардиоцентры.
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Мне к примеру не смешно, что благодаря ему было получено в подарок оборудование, которое позволяет делать операции на сердце без наркоза в щадящем режиме, без жутких шрамов на груди, всего лишь с крохотным разрезом. И институт он на ноги поставит, будет примером для всех больниц.
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Інститут живе як в 90-х, коли в травні видавали 50% зарплати за грудень минулого року, а то і 47%. Було і таке. Потім вже ніхто не міг зрозуміти скільки і за який період виплатили. Так і з"являлись перші мільйонери.
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Нужно выдавать зарплату институтом, кому стулья, кому столы, кому право на сдачу в аренду сортира, и дело пойдёт.
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Сенсационное событие - выплатили зарплату.
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Администраторам надо вооружиться опытом 90-х. Т.е. не пускать людей на работу. Тогда не надо будет им выплачивать зарплату и можно будет присвоить все себе. Правда в 90-е люди против этого нашли противоядие - не уходили после работы домой.
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Закрыть его - он же убыточный, как и вся наука...
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Наука уже давно приказала долго жить.

Тут уже новость зарплата.
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Был я в этом заведении. Сгорите в аду твари. 17 больница рулит. Если резаться только там. Пилотные пректы только там. Молодцы
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Опять ИКСПЕРДЫ сидят на Цензоре,засрали всю ветку))
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Если вы зашли в с@ртир то что вы там рассчитываете увидеть? Розы?
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ институте им.Амосова выплатили зарплату и ожидают введения пилотного проекта, - директор Лазоришенец
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