"В институте им.Амосова выплатили зарплату и ожидают введения пилотного проекта, - директор Лазоришенец"

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил директор института Василий Лазоришенец.
"У нас все ок. Вчера всем выплатили заработную плату. Хочу за это поблагодарить Кабмин и лично Степана Кубива, Минфин, Национальную медакадемию, МОЗ, а также Госказначейство и лично его главу Татьяну Слюз. Дальше - базовое финансирование и с 10.09 пилотный проект", - рассказал В. Лазоришенец.
На вопрос о том, как "пилот" улучшит ситуацию в институте, если именно из-за него, как уверяют сотрудники, и лихорадит институт уже довольно длительное время, он ответил, что "лихорадит тех, кто боится прозрачности, а пилот - это модель страховой медицины".
Напомним, в СМИ появилась информация о том, что институт Амосова может прекратить работу из-за трехмесячной задержки зарплаты врачам, к которой якобы, привело внедрение медицинской реформы и платных услуг в Институте.
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ВЫДАЛИ ЗАРПЛАТУ ! Наверно смогут какой то еды купить. Лишенец тоже поест.
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Тут уже новость зарплата.
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