 Полиция задержала двух пособников террористов на блок-посту в Славянске

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Двое жителей Славянска 1995 и 1973 гг рождения весной 2014 году добровольно вступили в ряды боевиков. Они "служили" в различных "подразделениях", но задача у них были одинаковые: задерживать и обыскивать граждан на блокпостах оккупантов и охранять захваченные административные здания", - сказано в сообщении.
44-летний житель Славянска был сторонником "крымского сценария" на Донбассе и в 2014 году присоединился к боевикам. Ему выдали огнестрельное оружие и определили на блокпост охранять так называемую баррикаду.
"Через некоторое время он понял, что "идейных" осталось мало, все только хотели разбогатеть незаконным путем: отжимали машины, грабили дома. Тогда он решил бросить "службу" и бежал в Россию", - отметили в полиции.
Второму боевику, которого задержали донецкие полицейские, 22 года. К "ДНР" он присоединился узнав, что на баррикадах всем желающим раздают сигареты и алкоголь, а взамен они должны дежурить на посту.
В отношении задержанных проводятся проверки по ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирований и участие в них) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это преступление - до 8 лет лишения свободы.
Напомним, 31 июля на рассмотрение в суд был направлен обвинительный акт против Владимира Жоги по кличке Воха, который после ликвидации главаря террористической группировки Спарта, гражданина России Арсена Павлова (Моторола) занял его место.
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