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 Полиция задержала двух пособников террористов на блок-посту в Славянске

блокпост

Полицейские в Славянске в течение дня задержали двух участников террористической организации "ДНР".

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

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"Двое жителей Славянска 1995 и 1973 гг рождения весной 2014 году добровольно вступили в ряды боевиков. Они "служили" в различных "подразделениях", но задача у них были одинаковые: задерживать и обыскивать граждан на блокпостах оккупантов и охранять захваченные административные здания", - сказано в сообщении.

44-летний житель Славянска был сторонником "крымского сценария" на Донбассе и в 2014 году присоединился к боевикам. Ему выдали огнестрельное оружие и определили на блокпост охранять так называемую баррикаду.

"Через некоторое время он понял, что "идейных" осталось мало, все только хотели разбогатеть незаконным путем: отжимали машины, грабили дома. Тогда он решил бросить "службу" и бежал в Россию", - отметили в полиции.

Второму боевику, которого задержали донецкие полицейские, 22 года. К "ДНР" он присоединился узнав, что на баррикадах всем желающим раздают сигареты и алкоголь, а взамен они должны дежурить на посту.

В отношении задержанных проводятся проверки по ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирований и участие в них) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это преступление - до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, 31 июля на рассмотрение в суд был направлен обвинительный акт против Владимира Жоги по кличке Воха, который после ликвидации главаря террористической группировки Спарта, гражданина России Арсена Павлова (Моторола) занял его место.
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