 Генпрокуратура закрыла дело против Пашинского по факту инцидента в селе Хлепча

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке сам Пашинский.
Он отметил: "Ровно 7 месяцев как произошел инцидент со мной на дороге у с. Хлепча...
За это время я принял участие в более чем 50 часах следственных действий. Многочисленные допросы, следственные эксперименты, экспертизы расставили по местам все детали происшествия и подтвердили правомерность моих действий.
Уголовное дело закрыто, в органы полиции направлены материалы для привлечения Химикуса В.Е. к административной ответственности за хулиганство".
Также Пашинский в Фейсбуке опубликовал ссылку на постановление о закрытии уголовного производства.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту расследует Генеральная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
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