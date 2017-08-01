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 Восемь нардепов пропустили все заседания Рады в июле, - "Честно". ИНФОГРАФИКА

В июле 2017 года восемь народных депутатов пропустили все семь заседаний Верховной Рады Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении общественного движения "Честно".

Отмечается, что в июле Рада провела семь заседаний, в ходе которых произошло 211 голосований.

При этом восемь народных депутатов не зарегистрировались и ни разу не голосовали в этом месяце: Сергей Власенко и Александра Кужель ("Батькивщина"), Евгений Бакулин и Иван Мирный ("Оппозиционный блок"), Вячеслав Богуслаев и Александр Онищенко ("Воля народа"), Михаил Хмиль ("Народный фронт"), а также внефракционный Сергей Клюев.

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Кроме этого сообщается, что больше всего голосований пропустили нардепы от "Батькивщины" (34,7%) и внефракционные депутаты (25,6%), меньше всего - депутаты от БПП (присутствовали при 89,9% голосований) и "Самопомочи" (присутствуют при 89,8% голосований).

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