Внесение изменений в бюджет - начало независимости от поставок зарубежных боеприпасов, - Полторак
Подписание Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" позволит начать решать стратегическую задачу по обеспечению армии боеприпасами.
Он отметил: "Мы должны быть независимыми от закупки боеприпасов и поставок из других стран мира. Это решение является очень важным. Закупка танков "Оплот" и производство ракет позволяет нам добавлять силы нашем военно-промышленному комплексу.
Закупка этого оснащение дает возможность нам значительно усилить обороноспособность страны, так же будет способствовать укреплению обороноспособности модернизация средств противовоздушной обороны, на которую будет направлено 200 млн гривен.
Важна и программа обеспечения жильем военнослужащих по контракту. В первую очередь будет строиться жилье для бригад, полков и батальонов, которые участвуют в АТО".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения в Госбюджет-2017 обеспечат финансирование важных направлений в обороне Украины, - Порошенко
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Хіба нам не треба поновлювати виробництво боєприпасів?
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У Михаила Саакашвили нет президентских амбиций, но есть амбиции «поменять политический кл
асс» в Украине, рассказал он на пресс-конференции. Порошенко он назвал трусом
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Шо,так сказал,нэма и всё....во молодэць
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