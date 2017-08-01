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 Внесение изменений в бюджет - начало независимости от поставок зарубежных боеприпасов, - Полторак

полторак форма

Подписание Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" позволит начать решать стратегическую задачу по обеспечению армии боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Полторак написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Мы должны быть независимыми от закупки боеприпасов и поставок из других стран мира. Это решение является очень важным. Закупка танков "Оплот" и производство ракет позволяет нам добавлять силы нашем военно-промышленному комплексу.

Закупка этого оснащение дает возможность нам значительно усилить обороноспособность страны, так же будет способствовать укреплению обороноспособности модернизация средств противовоздушной обороны, на которую будет направлено 200 млн гривен.

Важна и программа обеспечения жильем военнослужащих по контракту. В первую очередь будет строиться жилье для бригад, полков и батальонов, которые участвуют в АТО".


Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения в Госбюджет-2017 обеспечат финансирование важных направлений в обороне Украины, - Порошенко
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зовсім глуздом поїхав моряк папай.....
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А шо він каже не так?
Хіба нам не треба поновлювати виробництво боєприпасів?
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скажу вам- де луганський патронний завод ? які внесення в бюджет якщо на данний час Україна воює за рахунок складських боєприпасів. чи ще одну дюрдочку для відмивання бабла хоче відкрити ?
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давно закончились складские боеприпасы по некоторым типам боеприпасов
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- Где закончились? У нас перемирие - тишина, никто, ни чем не стреляет. Иожет все-таки распил?
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Тим паче буде встановлене нове сучасне обладнання, а не старі роздовбані лінії виробництва які були на Луганському патронному заводі.
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Что бы не подписал Порошенко, Полторак это одобрит еще до того, как высохнут чернила на бумаге...
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У Михаила Саакашвили нет президентских амбиций, но есть амбиции «поменять политический класс» в Украине, рассказал он на пресс-конференции. Порошенко он назвал трусом
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З совковим лохторатом його мрії нездійсненні.
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BE Kaba Mota
У Михаила Саакашвили нет президентских амбиций, но есть амбиции «поменять политический кл
асс» в Украине, рассказал он на пресс-конференции. Порошенко он назвал трусом
=========
Шо,так сказал,нэма и всё....во молодэць
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