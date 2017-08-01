 Внесение изменений в бюджет - начало независимости от поставок зарубежных боеприпасов, - Полторак

Он отметил: "Мы должны быть независимыми от закупки боеприпасов и поставок из других стран мира. Это решение является очень важным. Закупка танков "Оплот" и производство ракет позволяет нам добавлять силы нашем военно-промышленному комплексу.Закупка этого оснащение дает возможность нам значительно усилить обороноспособность страны, так же будет способствовать укреплению обороноспособности модернизация средств противовоздушной обороны, на которую будет направлено 200 млн гривен.Важна и программа обеспечения жильем военнослужащих по контракту. В первую очередь будет строиться жилье для бригад, полков и батальонов, которые участвуют в АТО".