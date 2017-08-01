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 Политика Украины
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Все про:Киевская область (1638) обыск (1180) прокуратура (3082) СБУ (14668)

 Прокуратура и СБУ провели обыски в Киевской обладминистрации

сбу обыск

Сотрудники прокуратуры Киевской области совместно со Службой безопасности Украины провели ряд обысков в Киевской государственной областной администрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела СБУ передала прокуратуре материалы, согласно которым ряд чиновников обладминистрации подозреваются в совершении коррупционных действий.

В частности согласно оперативной информации СБУ, должностные лица управления инфраструктуры КОДА в течение 2015-2016 годов разработали противоправную схему выдачи разрешительных документов на право обслуживания ряда пригородных автобусных маршрутов общего пользования подконтрольным им автомобильным перевозчикам и аффилированным с ними структурам, которые фактически не соответствовали квалификационным требованиям конкурса.

"С целью разоблачения и фиксации противоправной деятельности, прокуратурой Киевской области совместно с СБУ проведен ряд обысков в служебных помещениях Управления инфраструктуры КОДА и в помещении фигурантов уголовного производства. В настоящее время проведение следственных действий продолжается", - сказано в сообщении.

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Когда уже будут обыски в ГПУ и СБУ? Там гораздо интереснее.
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Смотрю,Эспрессо,,где ведущая тонко и интеллигентно,размазывает депутата от БПП по поводу Саакашвили! Порох,ты позор ,стыд Украины! Мразь- это ничего не сказать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура и СБУ провели обыски в Киевской обладминистрации
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