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 Российская турфирма, продававшая туры в оккупированный Крым, закрылась из-за убытков. Более 150 россиян лишились своих денег

туризм

Российская туристическая компания "Вектурия" объявила о приостановке деятельности "в связи с невозможностью выполнить обязательства по договорам о реализации турпродукта".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, турфирма на своем сайте 1 августа поясняет произошедшее ограблением офиса и падением спроса на туры.

"ООО "Вектурия" сообщает о невозможности оказания услуг по договорам о реализации туристского продукта и приостановке своей деятельности с 28 июля 2017 года", - говорится в заявлении.

В компании добавили, что падение спроса на туры в 2017 году, "повлекло за собой недостаточность оборотных средств и приостановку работы".

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на директора туркомпании Ивана Букаева сообщила российскому"Интерфаксу", что "порядка 20 туристов должны за счет фингарантий получить в качестве компенсации от страховщика практически полную стоимость туров".

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По ее словам, "хуже положение у тех клиентов, для которых компания бронировала туры в качестве агента", поскольку к ним финансовые гарантии "Вектурии" отношения не имеют. Речь идет о путевках в оккупированный Крым, сепаратистский регион Грузии Абхазия и в Беларусь.

"Пока сложно назвать общее количество пострадавших туристов, но это как минимум 150 человек, которые купили путевки на общую сумму около 3,6 млн рублей (около 1,5 млн грн - ред.)", - уточнила Тюрина.

Российский "Интерфакс" отмечает, что компания работала с 2010 года. Офис "Вектурии" был ограблен 27 августа 2016 года, в компании заявили о "значительных убытках".
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так держать, продолжайте орки покупать туры в ворованное , может, боком вылезет
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до кінця свого життя не поїду до криму навіть якщо він стане знову УКРАЇНСЬКИМ. а чого спитаєте ? відповім пасєя піде а запроданці залишуться...
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Усские усских обманули. Ничего нового )))
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Там жрать нечего и все дорого.
Все.Крым-не курорт.
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Фео для русских есть что жрать, просто мы то не едим .
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просто то гавно которое там продают - это не еда, а цены всего-то в 3 раза выше, разве-ж это много
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И напишу...
Депутат государственной дуры рф, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сегодня, 1 августа, примет участие в стоянии за Веру, Отечество, Народ и Царя на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

пс.А в крыму кушать таки нечего.Да.
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Їздив в цьому році в Одесу! Сім"я задоволена! І нафіг той Крим зі своїми сепарами,хоча й в Одесі сепарського гівна достатньо.! Я сам мешкаю в Харкові і тут цього гівна дуже багато!
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Старый анекдот в тему.
Мама, папа и сынок нашли лампу Аладдина, вылез джин:
-Я исполняю только три желания, поэтому каждый может загадать только одно.
Сынок:
-Я хочу хомячка!
Папа:
-В 3.14зду хомячка!
Мама:
-Из 3.14зды хомячка!

Крыма хотели, косабчеги?..
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это в качестве аперитива, камни с неба будут позже, обязательно...
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В моем городе на каждом столбе зазывают в Крым, Маскву и Пидорбург. Вот, что это такое? А я скажу - Порошенко агент Кремля, подкупленный для того, чтобы погубить Украину, иначе объяснить сегодняшнюю зраду Майдана по всем фронтам власти нельзя. Это была путинская консерва, которая ждала своего часа. Тут и снабжение Крыма, и вонь по поводу блокады сепаров, и любовь к ворюге Ахметову, который разжег пожар войны, тут и невиданное обнищание людей. Только позиция украинцев не дает окончательно сдать страну, как делает Лукашенко и Додон.
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Бомбардир. Украина,т а самая страна,которая грубейшим образом нарушает режим санкций против страны-агрессора. И да! Начинается это нарушение,с организации туров в оккупированный Крым из Украины.
Отказ ввести визовой режим со страной-агрессором,еще хуже,так как при безвизовом режиме,невозможно выявлять предателей на границе с Украиной.
Все поставки на оккупированные территории-это и есть нарушение санкций.
Липецкий Засранец на весь мир вопит о санкциях и сам же их нарушает.
Гавно,а не президент. Пусть будет стыдно всем кто за него голосовал.
Пи Си. А санкции он введет,в виде визового режима. Перед выборами.
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та хоть камні с нєба, главнає шо в радной говєні)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская турфирма, продававшая туры в оккупированный Крым, закрылась из-за убытков. Более 150 россиян лишились своих денег
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