 Российская турфирма, продававшая туры в оккупированный Крым, закрылась из-за убытков. Более 150 россиян лишились своих денег

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, турфирма на своем сайте 1 августа поясняет произошедшее ограблением офиса и падением спроса на туры.
"ООО "Вектурия" сообщает о невозможности оказания услуг по договорам о реализации туристского продукта и приостановке своей деятельности с 28 июля 2017 года", - говорится в заявлении.
В компании добавили, что падение спроса на туры в 2017 году, "повлекло за собой недостаточность оборотных средств и приостановку работы".
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на директора туркомпании Ивана Букаева сообщила российскому"Интерфаксу", что "порядка 20 туристов должны за счет фингарантий получить в качестве компенсации от страховщика практически полную стоимость туров".
По ее словам, "хуже положение у тех клиентов, для которых компания бронировала туры в качестве агента", поскольку к ним финансовые гарантии "Вектурии" отношения не имеют. Речь идет о путевках в оккупированный Крым, сепаратистский регион Грузии Абхазия и в Беларусь.
"Пока сложно назвать общее количество пострадавших туристов, но это как минимум 150 человек, которые купили путевки на общую сумму около 3,6 млн рублей (около 1,5 млн грн - ред.)", - уточнила Тюрина.
Российский "Интерфакс" отмечает, что компания работала с 2010 года. Офис "Вектурии" был ограблен 27 августа 2016 года, в компании заявили о "значительных убытках".
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Все.Крым-не курорт.
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Депутат государственной дуры рф, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сегодня, 1 августа, примет участие в стоянии за Веру, Отечество, Народ и Царя на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
пс.А в крыму кушать таки нечего.Да.
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Мама, папа и сынок нашли лампу Аладдина, вылез джин:
-Я исполняю только три желания, поэтому каждый может загадать только одно.
Сынок:
-Я хочу хомячка!
Папа:
-В 3.14зду хомячка!
Мама:
-Из 3.14зды хомячка!
Крыма хотели, косабчеги?..
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Отказ ввести визовой режим со страной-агрессором,еще хуже,так как при безвизовом режиме,невозможно выявлять предателей на границе с Украиной.
Все поставки на оккупированные территории-это и есть нарушение санкций.
Липецкий Засранец на весь мир вопит о санкциях и сам же их нарушает.
Гавно,а не президент. Пусть будет стыдно всем кто за него голосовал.
Пи Си. А санкции он введет,в виде визового режима. Перед выборами.
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