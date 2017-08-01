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 Политика Украины
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 Строящаяся телевышка в Бахмутовке позволит вещать на Луганск и Алчевск, - Мининформполитики

джапарова

Запуск телерадиовещательной вышки в Бахмутовке позволит охватить украинским вещанием как подконтрольную, так и оккупированную часть Луганщины.

Об этом сообщила первый замминистра информационной политики Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИП.

"Сейчас продолжается строительство РТПС в Бахмутовке Луганской области. В целом, высота башни составит 134 м, благодаря чему сигналом украинских телеканалов и радиостанций будут охвачены подконтрольные территории вплотную к "линии разграничения". Телебашня также охватит еще и часть временно оккупированных территорий (Луганск, Алчевск)", - подчеркнула Джапарова.

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Чиновница также рассказала о результатах восстановления украинской телерадиовещания: "За период 2015-2017 гг. от иностранных партнеров привлечено более 60 передатчиков, а также одну телебашню. Для зоны АТО за эти годы выделено 57 FM-радиочастот - это примерно 30% от всех частот, которые были предоставлены в пользование по Украине. То есть треть радиочастотного ресурса пошла в Донецкую и Луганскую области, а Общественное вещание получило в зоне АТО 24 частоты".

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будто бы дело только в телевышке. Людям, которые волею судеб оказались на территории ордила, не просто вещать, а доступно рассказывать о том, что у них еще есть шанс избежать участи стада безыдейных животных при альфа-козлах из кремля, и делать это надо было еще вчера, да еще и квалифицированно, просто перебалоболить кликуш москальских не выйдет
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