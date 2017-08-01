 Строящаяся телевышка в Бахмутовке позволит вещать на Луганск и Алчевск, - Мининформполитики

Об этом сообщила первый замминистра информационной политики Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИП.
"Сейчас продолжается строительство РТПС в Бахмутовке Луганской области. В целом, высота башни составит 134 м, благодаря чему сигналом украинских телеканалов и радиостанций будут охвачены подконтрольные территории вплотную к "линии разграничения". Телебашня также охватит еще и часть временно оккупированных территорий (Луганск, Алчевск)", - подчеркнула Джапарова.
Чиновница также рассказала о результатах восстановления украинской телерадиовещания: "За период 2015-2017 гг. от иностранных партнеров привлечено более 60 передатчиков, а также одну телебашню. Для зоны АТО за эти годы выделено 57 FM-радиочастот - это примерно 30% от всех частот, которые были предоставлены в пользование по Украине. То есть треть радиочастотного ресурса пошла в Донецкую и Луганскую области, а Общественное вещание получило в зоне АТО 24 частоты".
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