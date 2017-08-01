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 Общество
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Все про:Верховный Суд (407) Козьяков (27) ВККСУ (12)

 В суд подано 40 жалоб на решения Высшей квалификационной комиссии судей по конкурсу в Верховный Суд, - Козьяков

козьяков

Участники конкурса в Верховный Суд подали 40 жалоб в Высший административный суд по поводу решений Высший квалификационной комиссии судьей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил глава ВККС Сергей Козьяков.

"Всего в Высший админсуд подано 40 жалоб. На рассмотрении находится 27, еще пять - оспариваются в апелляционной инстанции - Верховном Суде. К примеру, ВАСУ принял решение об остановлении квалификационного оценивания в конкурсе кандидата Емельянова (судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянов, - ред.). Сейчас дело обжалуется в Верховном Суде. Вместо этого суд принял решение в пользу Комиссии по иску кандидата Брегея (судьи Кировоградского окружного административного суда Романа Брегея, - ред.), завершившего свое участие в конкурсе на этапе выполнения практического задания", - отметил он.

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На вопрос о том, что причиной для обжалования конкурса в Верховный Суд может стать срок его проведения, который истек в мае этого года, Козьяков ответил:

"Знаете, есть даже анекдот, который заканчивается фразой: "Я не знаю, как суд решит" (смеется, - ред.). Таких теоретических оснований (для обжалования конкурса, - ред.) могу "нарисовать" немало. Так, конкурс действительно затянулся, но давайте посмотрим, нарушил ли этот фактор чьи-то права? Если нарушил и это лицо приведет серьезные аргументы, то надо рассматривать конкретный случай. Пока суд не увидел, чтобы права кандидатов или других лиц были нарушены".

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Напомним, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда.


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борьба с коррупцией должна быть не дольше одного выстрела из РПГ
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Настал момент истины - на сколько совершенно законодательство, т.к. тестирование ведётся на специалистах в законодательстве и крючкотворстве, в том числе.
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кривосудию жалуются на кривосудие. маразм.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ суд подано 40 жалоб на решения Высшей квалификационной комиссии судей по конкурсу в Верховный Суд, - Козьяков
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