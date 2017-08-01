 В суд подано 40 жалоб на решения Высшей квалификационной комиссии судей по конкурсу в Верховный Суд, - Козьяков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил глава ВККС Сергей Козьяков.
"Всего в Высший админсуд подано 40 жалоб. На рассмотрении находится 27, еще пять - оспариваются в апелляционной инстанции - Верховном Суде. К примеру, ВАСУ принял решение об остановлении квалификационного оценивания в конкурсе кандидата Емельянова (судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянов, - ред.). Сейчас дело обжалуется в Верховном Суде. Вместо этого суд принял решение в пользу Комиссии по иску кандидата Брегея (судьи Кировоградского окружного административного суда Романа Брегея, - ред.), завершившего свое участие в конкурсе на этапе выполнения практического задания", - отметил он.
На вопрос о том, что причиной для обжалования конкурса в Верховный Суд может стать срок его проведения, который истек в мае этого года, Козьяков ответил:
"Знаете, есть даже анекдот, который заканчивается фразой: "Я не знаю, как суд решит" (смеется, - ред.). Таких теоретических оснований (для обжалования конкурса, - ред.) могу "нарисовать" немало. Так, конкурс действительно затянулся, но давайте посмотрим, нарушил ли этот фактор чьи-то права? Если нарушил и это лицо приведет серьезные аргументы, то надо рассматривать конкретный случай. Пока суд не увидел, чтобы права кандидатов или других лиц были нарушены".
Напомним, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда.
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