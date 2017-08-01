 Украинский активист Балух выступил в оккупационном "суде" с последним словом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".
В своей речи Балух отметил, что причина его заключения не в боеприпасах, а в его принципиальной позиции по отношению к оккупации своей Родины.
В прениях сторон прокурор заявил, что считает вину полностью доказанной. Его выступление заняло меньше минуты.
Защита в прениях указала, что суд не пытался разобраться в ситуации, а выполнял заказ обвинения. Адвокаты связывают это с политическим подтекстом, которое имеет "дело" Балуха.
Приговор будет оглашён 4 августа.
Напоминаем, оккупационные "власти" Крыма с декабря 2016 года незаконно удерживают крымчанина в СИЗО.
Владимир Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находится до сих пор в СИЗО Симферополя по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).
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