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 Политика Украины
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 Украинский активист Балух выступил в оккупационном "суде" с последним словом

балух

Украинский активист Владимир Балух выступил в "Раздольненском районном суде" Крыма с последним словом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

В своей речи Балух отметил, что причина его заключения не в боеприпасах, а в его принципиальной позиции по отношению к оккупации своей Родины.

В прениях сторон прокурор заявил, что считает вину полностью доказанной. Его выступление заняло меньше минуты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боеприпасы, "найденные" у украинского активиста Балуха в Крыму, стояли на учете в Барнауле, - адвокат

Защита в прениях указала, что суд не пытался разобраться в ситуации, а выполнял заказ обвинения. Адвокаты связывают это с политическим подтекстом, которое имеет "дело" Балуха.

Приговор будет оглашён 4 августа.

Напоминаем, оккупационные "власти" Крыма с декабря 2016 года незаконно удерживают крымчанина в СИЗО.

Владимир Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находится до сих пор в СИЗО Симферополя по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).

Читайте: Оккупанты хотят срочно вынести "приговор" крымскому активисту Балуху и посадить его на пять лет, - правозащитники
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жалкие, тупые ублюдки..., Украина должна как минимум выразить протест против это цирка, который рашисты именуют "судом"... не знаю, как поддержать этого человека... я склоняю голову перед его мужеством и верю в его освобождение...
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Нужен "обменный фонд", вытянул кто-то - колорадскую ленточку, значит готовит подрыв Пятихатского хлебозавода и - судить как Балуха. Потом будет на кого менять наших ни в чем не винных патриотов. Так нет яиц ни у наших спецслужб, ни у руководства. Держись, Владимир, все буде добре...
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Український стяг потужніший за кілограми вибухівки і сотні набоїв!!!! Він мужня людина!!!!
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Так, мужня та повага. В м. Дружківка також в часи сепарів вивісив стяг Сергій Дуда, та як тоді та й на сьогодні мер міста В. Гнатенко. А Дуда ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ . Чуєте переселенець.
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Нормальная спецслужба уже давно отбила б у конвоя и перевезла патриота в Украину!
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