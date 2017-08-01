EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  2744  27
Материалы по теме:
Все про:Днепропетровщина (1325) ДТП (5915) прокуратура (3082)

 Полицейский на Днепропетровщине насмерть сбил пешехода и скрылся, - прокуратура

дтп знак

В Днепропетровской области задержан сотрудник полиции, который насмерть сбил человека, после чего скрылся с места происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется расследование в уголовном производстве, начатом по факту совершения работником Национальной полиции дорожно-транспортного происшествия, вследствие которого погиб человек.

Так, 29 июля около 23:00 часов сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, в городе Новомосковск совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате полученных травм потерпевший погиб.

Позже полицейского задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в толпу людей в Киеве, пострадавших увезла скорая. ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да,понабирал Аваков кадров,то бандиты,то наркоторговцы,то убийцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
помним как Аваков сказал-- что теперь не будет мусаров поганных ....ну ну теперь у нас полициянты дебильные хрен редиски не слаще...
 показать весь комментарий
Ответить
 
...В Днепрорудном празднуют приверженцы "русского мира"Полицейский на Днепропетровщине насмерть сбил пешехода и скрылся, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5420
В Днепрорудном празднуют приверженцы "русского мира"В Днепрорудном приверженцы "русского мира" отмечали российский праздник - День военно-морского флота РФ.Так, с символами России и СССР сепаратисты разгуливали по городу.
Мужчины спортивной внешности не жалели пророссийских лозунгов и ругани в сторону полиции, которая приехала усмирять борцов за "русский мир".https://antikor.com.ua/articles/182703-v_dneprorudnom_prazdnujut_priverhentsy_russkogo_mira
...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фотка - ложь Новость - фейк! Ресурс с которого содрали - гавно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
он не скрылся, он поехал писать заявление на увольнение, потому, что в их рядах не должно быть ублюдков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Авакян с антониной со средины июля молчат в ФБ.....мож теперь чего квакнут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На них Трамп подписался. Ссыкотно что-то писать стало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реформированная полиция квАкова в действии ,и на новеньком митсубиси.
 показать весь комментарий
Ответить
 
1.В бывшей, не реформированной украинской совковой милиции Вы бы никогда не узнали о данном происшествии.
2.Нигде в мире нет идеальной системы (в работе, в охране, в безопасности и т.д. ) где присущ человеческий фактор.
3.Нигде в мире нет полиции с безупречными полисменами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Предлагаю - Полицейского под суд , а всё руководство полиции Днепра перевести в постовые сроком на 5 лет !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
И всех в г. Горловка, Донецкой области!
Представляете - постовой с блакытно-жовтым шэвроном посреди Горловки...
НАБУ и ГПУ можно упразднять за ненадобностью...
 показать весь комментарий
Ответить
 
======
Позже полицейского задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Источник: https://censor.net.ua/n449955

==========
Чё там думать! Дать ему домашний с сохранением зарплаты и пусть приходит каждое утро отмечаться.... с ящиком Черниговского...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тише. Не просто Новомосковск, а еще и Днепропетровской области. Вятрович услышит - повесится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
самое смешное или страшное или страшно смешное, чем мы отличаемся от рашки, там есть чечены и менты у нас есть донецкие и менты, это немного радует, но боливар не выдержит двоих, или что то решайте или объявляте войну рашке и капитуляцию, я что хуже чурки из сирии, тоже пожить в европе охота на шарика
 показать весь комментарий
Ответить
 
Позор! Что еще должно случиться с полицией ("самими великим нашим досягненням"), чтобы дело дошло до кадровых решений. Кое-кто уже давно на своей должности пересидел. Или в том и задача - все развалить к чертям собачим? Тогда чья задача?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В ГПУ пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса признаны "общественно опасными".
В то же время следствие установило, что в действиях Химикуса отсутствует состав уголовного преступления по ч.2. ст.296 УК Украины (хулиганство), однако может присутствовать состав административного нарушения в виде нецензурной брани.
***
Тобто виходить, що Пашинський відстрілювався від матюків?

Закрытое дело Пашинского - сигнал всем.
Будете махать чём-то, и возмущаться действиями воровской шайки БПП-НФ - постреляют всех.
В рамках самообороны от тупого быдла. Которым нас всех официально считает власть.
Героям слава.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейский на Днепропетровщине насмерть сбил пешехода и скрылся, - прокуратура
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти