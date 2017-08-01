 Полицейский на Днепропетровщине насмерть сбил пешехода и скрылся, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры Днепропетровской области.
Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется расследование в уголовном производстве, начатом по факту совершения работником Национальной полиции дорожно-транспортного происшествия, вследствие которого погиб человек.
Так, 29 июля около 23:00 часов сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, в городе Новомосковск совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате полученных травм потерпевший погиб.
Позже полицейского задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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В Днепрорудном празднуют приверженцы "русского мира"В Днепрорудном приверженцы "русского мира" отмечали российский праздник - День военно-морского флота РФ.Так, с символами России и СССР сепаратисты разгуливали по городу.
Мужчины спортивной внешности не жалели пророссийских лозунгов и ругани в сторону полиции, которая приехала усмирять борцов за "русский мир".https://antikor.com.ua/articles/182703-v_dneprorudnom_prazdnujut_priverhentsy_russkogo_mira
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2.Нигде в мире нет идеальной системы (в работе, в охране, в безопасности и т.д. ) где присущ человеческий фактор.
3.Нигде в мире нет полиции с безупречными полисменами.
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Представляете - постовой с блакытно-жовтым шэвроном посреди Горловки...
НАБУ и ГПУ можно упразднять за ненадобностью...
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Позже полицейского задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Источник: https://censor.net.ua/n449955
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Чё там думать! Дать ему домашний с сохранением зарплаты и пусть приходит каждое утро отмечаться.... с ящиком Черниговского...
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В то же время следствие установило, что в действиях Химикуса отсутствует состав уголовного преступления по ч.2. ст.296 УК Украины (хулиганство), однако может присутствовать состав административного нарушения в виде нецензурной брани.
***
Тобто виходить, що Пашинський відстрілювався від матюків?
Закрытое дело Пашинского - сигнал всем.
Будете махать чём-то, и возмущаться действиями воровской шайки БПП-НФ - постреляют всех.
В рамках самообороны от тупого быдла. Которым нас всех официально считает власть.
Героям слава.
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