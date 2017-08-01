 Подробности перестрелки в московском суде: трое подсудимых убиты, двое - ранены

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, Следственный комитет РФ возбудил ряд дел по факту перестрелки в Мособлусде в день суда по делу "банды ГТА", а также назвал точное число погибших подсудимых.
Пятерых членов "банды ГТА", находящихся в наручниках, в лифте сопровождали всего двое конвоиров - мужчина и женщина. По предварительным данным, в 13:50 один из подсудимых напал на конвоира и начал его душить. Подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, но один из них успел вызвать подкрепление - росгвардейцев.
Лифт остановился на третьем этаже, где злоумышленников ждали сотрудники Росгвардии. Завязалась перестрелка: один росгвардеец был ранен в плечо, трое подсудимых были убиты, двое получили "тяжелые телесные повреждения" и были госпитализированы.
Конвоиры получили множественные телесные повреждения, сообщает СК: мужчину госпитализировали, женщина дает показания.
СК возбудил три уголовных дела по факту перестрелки: по ст. 317 УК РФ ("посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), по п. "б" ч.4 ст. 226 УК РФ ("хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 313 УК РФ ("покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").
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Выходцы из Средней Азии расстреляли Московский областной суд.
К другим новостям. Загнивающая Европа страдает от наплыва беженцев...
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Похоже на истории с Росгвардией, где безоружные люди якобы нападали на склады с вооружениями и при этом дерзновенном действе их всех убивали. Два таких случая помню за последние полгода. Правда, в одном оказалось, что "нападавшие" были давно мертвы а их тела живописно разложены по газонам. Были видны и следы пыток, если не ошибаюсь. Похоже, это теперь излюбленный способ ментов и фсбни совершать убийства и прятать концы в воду.
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До этого должность Управделами Генпрокуратуры занимал Алексей Староверов, от нее он был отстранен на время служебной проверки после появившейся информации, что в его подмосковном домовладении проживал один из предполагаемых лидеров так называемой банды ГТА, который был уничтожен при задержании.
В ноябре после разоблачения банды Староверов был допрошен в качестве свидетеля, и в ходе допроса от него были получены исчерпывающие сведения, сообщил тогда официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
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В суде!
Завалили троих и двоих покоцали - Кацаполенд неповторим! Ждем штурмы тюрем "ополченцами Донбасса" с применением "военторговской" бронетехники. Ну, не должна братва терпеть беспредел, когда столько стволов уже на Россиюшку вернулось в умелых "шахтерско-трактористких" руках!
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Не, ну хня же. Что, пятерых бандитов везли в ОДНОМ лифте сразу, а не по очереди? И без наручников? Они политзэков без наручников не водят.
Дальше. Вот пацаны разоружили конвой в лифте. Кто и как их тогда застрелил, если они были вооружены? Ведь стрелявшие по ним были вооружены так же, как конвоиры, то есть оружие было равным. И стрелять пацаны умели судя по тому, в чем их обвиняли. Но в результате они все убиты, а никто из конвойных или охранников не пострадал. Очень достоверно.
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А не снизу вверх и не справа налево.
Тогда и вопросов подобных не было бы...
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ну да, там бандитских разборок меньше.
но другие новости тоже могут быть интересны
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массовый Красный террор жизненно необходим для наведения революционного порядка.
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