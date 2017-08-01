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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Москва (2957) стрельба (2479) суд (21337)

 Подробности перестрелки в московском суде: трое подсудимых убиты, двое - ранены

Членов "банды ГТА" в лифте сопровождали всего двое конвоиров. Подсудимые смогли завладеть оружием одного из них, и когда лифт приехал на третий этаж, открыли стрельбу по росгвардейцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, Следственный комитет РФ возбудил ряд дел по факту перестрелки в Мособлусде в день суда по делу "банды ГТА", а также назвал точное число погибших подсудимых.

Пятерых членов "банды ГТА", находящихся в наручниках, в лифте сопровождали всего двое конвоиров - мужчина и женщина. По предварительным данным, в 13:50 один из подсудимых напал на конвоира и начал его душить. Подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, но один из них успел вызвать подкрепление - росгвардейцев.

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Лифт остановился на третьем этаже, где злоумышленников ждали сотрудники Росгвардии. Завязалась перестрелка: один росгвардеец был ранен в плечо, трое подсудимых были убиты, двое получили "тяжелые телесные повреждения" и были госпитализированы.

Конвоиры получили множественные телесные повреждения, сообщает СК: мужчину госпитализировали, женщина дает показания.

СК возбудил три уголовных дела по факту перестрелки: по ст. 317 УК РФ ("посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), по п. "б" ч.4 ст. 226 УК РФ ("хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ​по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 313 УК РФ ("покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").
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а что тебе сделали радикальные исламисты? А вот за кацапами имеется должок.
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Это же надо так знущатись,что люди шли на верную смерть.
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Какие "расслабления"? Чуваков за 17 убийств судили и забыли им наручники надеть? Смешно.
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Спектакль разыграло ФСБ - свалит на чеченцев .
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Короче , фашисты руцьких окружили со всех сторон. А руцькие сами белые и пушистые, не стреляют и не убивают, а только на балалайках по ЕС играют и Пушкина читают. 😀😀😅😆😆
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Пять бандюков сопровождали двое конвоиров?Такого быть не может,потому что такого не может быть..Посмотрите как конвоируют зэков на параше..София,Вы правы-это спектакль..
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Чо за дурдом? Бандиты такого уровня доставляются до самой скамьи подсудимых в наручниках, причем руки за спиной. Кого таким образом можно разоружить? Я ни за тех, ни за тех, но мне непонятно просто.-- 20 выстрелов - и только трое убитых???? Мутная история... Похожая на инсценировку с целью избавиться от этих подсудимых... Конвоиры - расходный материал, для правдоподобия.
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не факт. фсб могло, как обычно, утаить, сколько сотрудников органов пострадало.
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Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 45 мин.45 минут назад

Выходцы из Средней Азии расстреляли Московский областной суд.
К другим новостям. Загнивающая Европа страдает от наплыва беженцев...
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Новина як новина, підсудні, мабуть, росіяни, та й інші також, тому - ніяких емоцій. Зовсім ніяких.
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"Лидер банды Усманов (он же Ибайдулло Субханов, был завербован в Киргизии радикальными исламистами ещё в 2011 году, после чего отправился воевать в Сирию на стороне ИГИЛ, потом приехал в Россию и сошелся с таджиками из запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир - вместе они и организовали данную банду (террористическую группу)". Нет, не русские.
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Хотілось би щоб і серед росгвардейцев трупів було б побільше...Тварюки не гірші за материх злочинців..
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Такая лихая банда была эта ГТА. Ватные полицаи и руцькие СМИ их делишки укродиверсантам и боевикам ИГИл приписывали. А тут так облажались. Ни одного росгвардейца с собой в пекло не прихватили . Не порядок
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И как всегда, среди "бравых" кацапских вояк убитых нет- только раненые
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Следком разберется, он по всему миру дела возбуждает.
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им терять нечего они все смертники 17 убиенных душ на них...
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какие же они смертники? они герои на роисии.
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Похоже, пацаны слишком много знали. Банды не могут существовать в Раиси без "крыши". Банды - всего лишь орудие в руках фсбни и ментовки.
Похоже на истории с Росгвардией, где безоружные люди якобы нападали на склады с вооружениями и при этом дерзновенном действе их всех убивали. Два таких случая помню за последние полгода. Правда, в одном оказалось, что "нападавшие" были давно мертвы а их тела живописно разложены по газонам. Были видны и следы пыток, если не ошибаюсь. Похоже, это теперь излюбленный способ ментов и фсбни совершать убийства и прятать концы в воду.
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И так же взрывали дома со спящими ватанами! А говорили, что злые чечены подрывают!
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Ку-ку.

До этого должность Управделами Генпрокуратуры занимал Алексей Староверов, от нее он был отстранен на время служебной проверки после появившейся информации, что в его подмосковном домовладении проживал один из предполагаемых лидеров так называемой банды ГТА, который был уничтожен при задержании.
В ноябре после разоблачения банды Староверов был допрошен в качестве свидетеля, и в ходе допроса от него были получены исчерпывающие сведения, сообщил тогда официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
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не.. они знали, что их ждут автоматчики внизу и поехали на них. а на Донбассе своей такой швали хватает, пора уже отстреливать.
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Там просто их кокнут за такое, всю банду под чистую, далбаебы
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Феерично!
В суде!
Завалили троих и двоих покоцали - Кацаполенд неповторим! Ждем штурмы тюрем "ополченцами Донбасса" с применением "военторговской" бронетехники. Ну, не должна братва терпеть беспредел, когда столько стволов уже на Россиюшку вернулось в умелых "шахтерско-трактористких" руках!
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""Пятеро подсудимых по делу разоружили конвой в лифте""
Не, ну хня же. Что, пятерых бандитов везли в ОДНОМ лифте сразу, а не по очереди? И без наручников? Они политзэков без наручников не водят.
Дальше. Вот пацаны разоружили конвой в лифте. Кто и как их тогда застрелил, если они были вооружены? Ведь стрелявшие по ним были вооружены так же, как конвоиры, то есть оружие было равным. И стрелять пацаны умели судя по тому, в чем их обвиняли. Но в результате они все убиты, а никто из конвойных или охранников не пострадал. Очень достоверно.
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Уважаемый, научитесь читать новости правильно - слева направо и сверху вниз.
А не снизу вверх и не справа налево.
Тогда и вопросов подобных не было бы...
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Политзеки социально опасны, а тут - классово близкий элемент.
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заметил что новости от других соседей, поляков, словаков, венгров на цензоре почему-то реже чем из раши.
ну да, там бандитских разборок меньше.
но другие новости тоже могут быть интересны
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Привычка украинских журналистов брать новостную ленту из РосСМИ.
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"СК возбудил три уголовных дела по факту перестрелки Источник: https://censor.net.ua/n449954" - а где статья за покуизм и халатность!!!
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как загадочна русская душа- у себя душегубов судят, гивей с моторолами-таких же убийц- героями считают Только вот Земля круглая и крутится и все недобитки вернутся в рассею и будут там убивать И очень скоро рассея на своей шкуре почувствует их
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Михо Сракашвили мстит плешивому за анекксию Абхазии и Ю.Осетии.
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хорошая новость... побольше бы таких... пусть сами себя расстреливают... меньше козломордых будет приезжать воевать против украинцев...
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8 августа 1918 года.письмо чЛенина Г.Ф.Федорову в Нижний Новгород.
массовый Красный террор жизненно необходим для наведения революционного порядка.
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Мелко как-то. Гранатометами надо было закидать. И не стрелять, а закидать ИМЕННО.
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А чогось зовсім не сумно: нехай ці кацапи зжеруть одне одного, як павуки в банці.
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Пострілялися кацапи - ну і х*й з ними! Про що ви торочите? Навіщо вам ті кацапи та їх проблеми?
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Да пусть они там все пере..... Вот зачем нам это г...но?
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Дешёвый спектакль пока лифт доехал до 3 этажа успело прибыть подкреление росгвардии?) не читайте кацапских газет. Вообще там с лифтами проблема вот мотролла тоже лифт не пережил.
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Жаль сеидельцев... постреляли их мусора прямо в суде...
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Большенство граждан на раисе мусульмане и если исламисты постреляли кацапов то, это их внутренние разборки- гражданская война.
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Своими тупыми действиями полиция спровоцировала кровопролитие, ну как могут уголовники не соблазниться на побег, когда их в маленьком замкнутом пространстве охраняет хрупкая девушка и один лох?
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