 В редакции сайта "Страна.ua" во время обыска найдена флешка с секретной информацией Минобороны, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева от 27 июля.
Следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области осуществляет досудебное следствие по уголовному производства, начатого 27 июня по ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса.
Сообщается, что сотрудниками Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве, во время проведения обыска в офисном помещении редакции интернет-издания "Страна.ua" 22 июня, изъят флэш-накопитель с надписями "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на котором находятся электронные документы, со сведениями, возможно составляющими государственную тайну.
Так, в ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что часть вышеуказанных электронных документов, со сведениями, возможно составляющих государственную тайну, хранилось на персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ) 18052 с магнитными жесткими. Отмечено, что флеш-носители находятся во владении юридического лица - Министерстве обороны Украины.
"Учитывая изложенное, в рамках осуществления досудебного расследования по уголовному производству № 22017101110000162, возникла необходимость в получении временного доступа к ПЭВМ 18052 с магнитными жесткими дисками № 1152 и № 1150 для проведения их экспертного исследования, находящихся во владении юридического лица - Министерство обороны Украины", - сообщается в документе.
СБУ обратилась в суд с ходатайством предоставить доступ к персональной ПЭВМ, которая является в Минобороны, с магнитными жесткими дисками №1152 и №1150 для проведения их экспертного исследования. Представитель министерства возражал против удовлетворения ходатайства.
Однако суд предоставил следователям спецслужбы доступ к указанным жестких дисков и ПЭВМ в здании Минобороны.
Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.
Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".
В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.
Ранее суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. 27 июня Гужва вышел под залог из СИЗО.
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СБУ вручила Гужве повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане. ДОКУМЕНТ(30)
Прокуратура подала апелляцию на залог за главреда "Страна.ua" Гужву: просит увеличить размер до 3,2 млн грн(24)
В ситуации с арестом главреда издания "Страна" Гужвы политики нет, - Мининформполитики(45)
"Крюкова внесла залог за Гужву. Самого его вывезли в Лукьяновское СИЗО", - Лукаш. ДОКУМЕНТ(47)
Прокуратура просить збільшити Гужві заставу до 3,2 мільйона(0)
В понедельник за Гужву будет внесен залог, - Лукаш(63)
Суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(89)
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за розенблата переживаю
и подельника его полякова
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Может и шпион. А может ту флешку СБУшники подкинули. Провокация чтобы оппозиционные СМИ прихлопнуть. Лично с Гужвой не знаком , но не думаю что он такой дурак, чтобы таскать с собой флешку с компрой на самого себя
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Красиво вы гужвинскую "Страну" назвали. А какую именно оппозиционную силу(силы) это сми представляет?
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Только скандалов вокруг этого ресурса валом, а реальных результатов пшик. Хотя ст. 111 УК Украины по "стране" давно плачет
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Прикрывать такой рупор нужно любыми путями. Поскольку это как бы СМИ, то может подняться вой со стороны Дунь Миятович и Ко.
Если "органам" удастся это сделать, значит гуд. А вот ваш вброс версии о том, что сбу что-то подкинуло, который исподтишка обеливает Гужву, выглядит не камильфо.
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А ваша большая вера в то, что сбу что-то подкинуло, и моя в то, что флешка у Гужвы могла заваляться, это ПОКА чисто наши с вами бездоказательные верования, скажем так.
Меня интересовало оппозиционное направление Гужвы и его газетенки, и мы с вами это прояснили.
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почему бы не добавить хорошему человеку.
"Был бы человек, статья найдется" - сказано почитаемым ныне на россии выдющимся менеджером.
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Да ещё и с отпечатками пальцев на файлах
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Невістка та батьки невістки голови СБУ Василя Грицака мають сім квартир, чотири з яких купили ніж через півроку після призначення його очільником відомства.
Про це свідчить витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повідомляють Наші гроші.
Зокрема, Ігор Драчук та Людмила Драчук є батьками Анни Грицак - дружини
Син глави СБУ очолив у прокуратурі відділ контролю за відомством батька - ЗМІ
Олега Грицака, сина глави СБУ Василя Грицака. Згідно із інформацією ЗМІ, сват глави СБУ Ігор Драчук 18 грудня 2015 року оформив на себе в ЖК "Зелений острів-2" квартиру площею 73 кв м, а його дружина - одразу три квартири: площею 72 кв. м., 48 та 45 кв. м. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/svati-ta-nevistka-glavi-sbu-vstigli-kupiti-vzhe-chotiri-kvartiri-pislya-yogo-priznachennya-zmi-969788.html
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Изъяли флэшку при обыске редакции и при обыске Гужвы (вы же пищшете у Гужвы) - это совсем не то, что изъяли при обыске жилища Гужвы или ручной клади в аэропорту при вылете в Москву.
вообще-то я то торчу. Раньше при обысках подкидывали манюний пакетик дешевого какого-то синтетика. Сейчас можно флэшку с фоткой проходной Миобороны Рошэна.
Хотя предупреждаю дэбилов - мне ну очччень не нравиться Гужва. Но еще больше не нравятся те, кому он на голову насрать может из-за их дебильности!
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1 -СБУ РАЗОГНАТЬ ( виновных отдать под суд ) ,
2 - Найти на чистой флешке отпечатки пальцев !
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Мушу сказати що іноді такі фокуси допомагають затримати і розколоти справжнього злочинця. Ось у 2000 році в моєму помешканні побували домушники. Прийшла чітка агентурна інформація що серед них був наркоман Н. Проте ніяких конкретних доказів не було. Через знайомих з компанії-мобільного оператора вдалося виманити його на стрілку (обманним дзвінком), до справи долучили опера УБНОН і той класично підкинув йому порошок. Після цього злодюжка зізнався в кількох квартирних крадіжках і здав подільників. Хтось після цього кине камінь у того опера УБНОН? Особисто я йому вдячний.
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