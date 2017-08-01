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Все про:Минобороны (5243) СБУ (14668) секретные документы (29) Гужва (60)

 В редакции сайта "Страна.ua" во время обыска найдена флешка с секретной информацией Минобороны, - СБУ

гужва

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили секретную информацию Министерства обороны на флэш-накопителе, который был изъят у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева от 27 июля.

Следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области осуществляет досудебное следствие по уголовному производства, начатого 27 июня по ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса.

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Сообщается, что сотрудниками Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве, во время проведения обыска в офисном помещении редакции интернет-издания "Страна.ua" 22 июня, изъят флэш-накопитель с надписями "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на котором находятся электронные документы, со сведениями, возможно составляющими государственную тайну.

Так, в ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что часть вышеуказанных электронных документов, со сведениями, возможно составляющих государственную тайну, хранилось на персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ) 18052 с магнитными жесткими. Отмечено, что флеш-носители находятся во владении юридического лица - Министерстве обороны Украины.

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"Учитывая изложенное, в рамках осуществления досудебного расследования по уголовному производству № 22017101110000162, возникла необходимость в получении временного доступа к ПЭВМ 18052 с магнитными жесткими дисками № 1152 и № 1150 для проведения их экспертного исследования, находящихся во владении юридического лица - Министерство обороны Украины", - сообщается в документе.

СБУ обратилась в суд с ходатайством предоставить доступ к персональной ПЭВМ, которая является в Минобороны, с магнитными жесткими дисками №1152 и №1150 для проведения их экспертного исследования. Представитель министерства возражал против удовлетворения ходатайства.

Однако суд предоставил следователям спецслужбы доступ к указанным жестких дисков и ПЭВМ в здании Минобороны.

Также читайте: В ситуации с арестом главреда издания "Страна" Гужвы политики нет, - Мининформполитики

Как сообщалось, 22 июня в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фото доказательства данного правонарушения.

Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу ". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны ".

В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.

Ранее суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. 27 июня Гужва вышел под залог из СИЗО.

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Когда уже эту помойку фсбэшную закроют...Вещает и вещает
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Не было бы подобных "помоек", то мы никогда не узнали, что дружбанов замминстра МВД повязали на крупной взятке, а у самого замминистра проводили обыск, но затем его отмазали. Никогда бы "честные" СМИ типа Цензора об этом не написали бы. Вы в такой стране хотите жить?
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Там все вилами по воде писано в той же "страна.уа"..кто то что то слышал, остальное придумано писАтелем, с уверенностью что остальное додумает читатель статейки.
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И даже уже слышна его истерика - ПОДБРОСИЛИ!!!
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ну а до этого 18 часов военный прокурор устроил шмон в редакции чего тогда не нашли флешку да уже не знгают как сделать доказательства это наше национальное хобби дело нет или разваливается давай подбросим типа новые факты и причины... не впервой старо как мир... какие там секреты Миноброны скока у нас хенералов или купили тушонку по 25 оптом а списали из бюджета по 70.. то жде мне айта как в Пидерашке все то же все также
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Как же найдёшь флешку без тепловизора? А теперь с помощью тепловизора флешку и нашли, а также какие то "доказательства" со страшно секретной иформацией из МО!
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ну ,там как карта попрет .он достаточно наследил.
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И к уркам соскучившимся по таком розовом пАрасьЙОночке...
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вообще не знаю кто это
за розенблата переживаю
и подельника его полякова
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Поляков, вон, бегает от электронного ошейника, как собака! А розенблюм тот, вообще, затихарился и видать с кем то решает свою судьбу горемычную.
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Гыг, вообще то секретчика из МО надо тоже паковать в этом случае, кто то ж передал эту флешку, если она была .
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та то понятно...но это никак не отменяет ответственность и гужвы...
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Веришь что он настолько тупой ? Недооценка врага тоже нехорошо .
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просто самоуверенность,что его никто не тронет...плюс банальная забывчивость.
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так у него тех флешок может было как блох у пса, одна могла и заваляться...
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Тут двояко как-то.
Может и шпион. А может ту флешку СБУшники подкинули. Провокация чтобы оппозиционные СМИ прихлопнуть. Лично с Гужвой не знаком , но не думаю что он такой дурак, чтобы таскать с собой флешку с компрой на самого себя
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...оппозицтонные СМИ...

Красиво вы гужвинскую "Страну" назвали. А какую именно оппозиционную силу(силы) это сми представляет?
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Опечатка не беда. Могу ответить только вопросом на вопрос. А что пророссийская политика редакции не есть оппозиция? Или Мертвечук друг свободной и независимой Украины?
Только скандалов вокруг этого ресурса валом, а реальных результатов пшик. Хотя ст. 111 УК Украины по "стране" давно плачет
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С таким подходом Гужве пора сменить фамилию на "Чацкий".
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Да разве кто против. Но флешка с секретами на кармане, это как вброс наркоты участникам автомайдана. Можно было их редакцию еще в начале года за вымогательство прекрыть
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Правильно "пророссийская политика", то есть, политика поддержки оккупанта.
Прикрывать такой рупор нужно любыми путями. Поскольку это как бы СМИ, то может подняться вой со стороны Дунь Миятович и Ко.
Если "органам" удастся это сделать, значит гуд. А вот ваш вброс версии о том, что сбу что-то подкинуло, который исподтишка обеливает Гужву, выглядит не камильфо.
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Есть Закон? И есть статья в УК. Мне совсем не интересен Гужва и его срань. Только в кацапии тоже примерно так убиение независимых СМИ начиналось. Кого прикрыли, кого купили. Завтра 112 канал хлопнут (его политику тоже проукраинской не назовешь). Любыми средствами говорите, ну когда вам в сумочку опера, упаси Бог, экстази подкинут иои ствол в квартирке незарегистрированный найдут, тогда вы про закон точно вспомните
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Нет у меня "любыми средствами". Имела ввиду, что если не за одно, то за другое, доказуемое.
А ваша большая вера в то, что сбу что-то подкинуло, и моя в то, что флешка у Гужвы могла заваляться, это ПОКА чисто наши с вами бездоказательные верования, скажем так.
Меня интересовало оппозиционное направление Гужвы и его газетенки, и мы с вами это прояснили.
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Попробую объяснить непрофессионализм? СБУ еще раз. Как бы мы не относились к КГБ но у них взять шпиона с секретами было дело третье. Тот же Гужва. Допустим он реальный шпион, а не прокацапский бумагомаратель. Откуда у него секретные документы МО? Кто ему их организовал. Куда и кому он их должен был передать. Ну взяли писаку, а источник информации? А резидент? Запоет на допре в СБУ? Может быть, Только этих ребят уже днем с огнем в Украине не сыщешь . На ЦН новость уже более часа. Поэтому и сомневаюсь или дураки или провокаторы
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Repeat: меня интересовало оппозиционное направление Гужвы и Ко ))
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А меня работа СБУ. Самый первый пост об этом
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Для него свинособачья помойка - это оппозиционная сила.Это всё,что нужно знать о субстанции В редакции сайта "Страна.ua" во время обыска найдена флешка с секретной информацией Минобороны, - СБУ - Цензор.НЕТ 2215 Frol Fedoroff
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Для тебя повторю -ты дебил. Остальное - СФ не велит.
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Добрый день! Когда дело о вымогательстве начинает разваливаться, удивительным образом находится флешка с секретной информацией Министерства Обороны!
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Ну так запоребрики научили, вон Балуху все новые статьи придумывают . Теперь вот кацапам будем придумывать .
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почему бы не добавить хорошему человеку.
"Был бы человек, статья найдется" - сказано почитаемым ныне на россии выдющимся менеджером.
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ВОРрррр и тварь гЭбЭшная должен сидеть в тУрме и людей не интересует каким образом его туда упрячут!!! ВОРррр должен сидеть!!!
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Прямо на флэшке было нацарапано - "секретная флэшка"
Да ещё и с отпечатками пальцев на файлах
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Син Грицака працює начальником одного з відділів прокуратури Київської області.
Невістка та батьки невістки голови СБУ Василя Грицака мають сім квартир, чотири з яких купили ніж через півроку після призначення його очільником відомства.
Про це свідчить витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повідомляють Наші гроші.
Зокрема, Ігор Драчук та Людмила Драчук є батьками Анни Грицак - дружини
Син глави СБУ очолив у прокуратурі відділ контролю за відомством батька - ЗМІ
Олега Грицака, сина глави СБУ Василя Грицака. Згідно із інформацією ЗМІ, сват глави СБУ Ігор Драчук 18 грудня 2015 року оформив на себе в ЖК "Зелений острів-2" квартиру площею 73 кв м, а його дружина - одразу три квартири: площею 72 кв. м., 48 та 45 кв. м. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/svati-ta-nevistka-glavi-sbu-vstigli-kupiti-vzhe-chotiri-kvartiri-pislya-yogo-priznachennya-zmi-969788.html
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ну, уговорил... этих посадить, а гужву - ладно расстрелять!
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все равно его не посадят.. хотя пусть лучше сбежит. Нах он тут нада
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сбу с флешкой может быть и перегнуло, но россия все свою русскомирскую мразь тут кинула, оккупировав часть Украины, когда-то тут и в футболках СССР ходили, теперь можно и по голове...
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А вот что на флешке было https://elise.com.ua/2017/08/01/korruptsiya-v-sbu-svaty-gritsaka-kupili-4-kvartiry-v-odin-den-za-263-tysyachi/
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флешка с "--цифры--буквы--и в конце адольф" че за троллинг.
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Вот и лапти Гужману сплели! Надо еще 112 , Ифнтер и канал (Где Мураев с Рабиновичем гавкают).
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А можно начать с России 24 и лично с Киселева с Симоняншей - хули мелочиться!
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Блин, редакторы Цензора! Или харош обсираться, или не беритесь за то. к чему мозгов не хватает.
Изъяли флэшку при обыске редакции и при обыске Гужвы (вы же пищшете у Гужвы) - это совсем не то, что изъяли при обыске жилища Гужвы или ручной клади в аэропорту при вылете в Москву.
вообще-то я то торчу. Раньше при обысках подкидывали манюний пакетик дешевого какого-то синтетика. Сейчас можно флэшку с фоткой проходной Миобороны Рошэна.
Хотя предупреждаю дэбилов - мне ну очччень не нравиться Гужва. Но еще больше не нравятся те, кому он на голову насрать может из-за их дебильности!
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"...с высказыванием "кибернетика - продажная девка империализма" не соглашался, свою вину отрицал..." сколько лет прошло а "доказательная база" не меняется
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Предлагаю - За несохранность секретных данных :
1 -СБУ РАЗОГНАТЬ ( виновных отдать под суд ) ,
2 - Найти на чистой флешке отпечатки пальцев !
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С такими данными фактами как "возможно" можно всех неугодных пересадить
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Флешку препарувати, там обов'язково знайдеться якщо не полоній, так героїн.
Мушу сказати що іноді такі фокуси допомагають затримати і розколоти справжнього злочинця. Ось у 2000 році в моєму помешканні побували домушники. Прийшла чітка агентурна інформація що серед них був наркоман Н. Проте ніяких конкретних доказів не було. Через знайомих з компанії-мобільного оператора вдалося виманити його на стрілку (обманним дзвінком), до справи долучили опера УБНОН і той класично підкинув йому порошок. Після цього злодюжка зізнався в кількох квартирних крадіжках і здав подільників. Хтось після цього кине камінь у того опера УБНОН? Особисто я йому вдячний.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ редакции сайта "Страна.ua" во время обыска найдена флешка с секретной информацией Минобороны, - СБУ
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