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 Политика Украины
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 Оккупанты незаконно экспроприируют жилье украинских военнослужащих в Крыму, - правозащитники

крым

Правозащитникам Украинского Хельсинкского союза по правам человека известно о 10 случаях незаконной экспроприации в оккупированном Крыму имущества, находящегося в собственности или в пользовании военнослужащих Вооруженных сил Украины, т.н. "правоохранительными органами" оккупированного полуострова.

"Сейчас нам известно о 10 случаях незаконной экспроприации имущества. Еще 15 семей сообщили, что и сегодня к ним поступают угрозы относительно того, что они должны выселиться из этого имущества, поскольку оккупационными властями Крыма это имущество воспринимается, как имущество Министерства обороны РФ", - сказал юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Тимочко на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, начиная с осени 2014 года в оккупированном Крыму начали создаваться "жилищные комиссии", в состав которых входят представители т.н. "правоохранительных органов" Крыма и представители Минобороны РФ, которые совместно с представителями ЖЭКов отслеживали служебное жилье военнослужащих ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала оккупации площади озимых посевов в Крыму сократились на 85%, - МинВОТ. Инфографика

"Уже в конце ноября, в начале декабря мы имели первые факты экспроприации, т.е. незаконного изъятия этого имущества. Это сопровождалось тем, что военные совместно с представителями правоохранительных органов врывались в жилье, взламывают двери, взламывают замки, меняют замки и, к сожалению, вселяют туда новых людей. Этими людьми оказываются представители РФ, а именно - армии", - рассказал М.Тимочко.
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Русня со времен голодомора это практикует.
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А что тут удивительного! Кацапы всегда гопниками были! Педрилы вонючие!
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ну гопники гопниками, а время немножко расставило точки, все в\ч сдали без боя, кроме пары случаев, а в целом то зассали, в Уставе все прописано
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Не та сітуація тоді була! Невже ти цього не розумієш?
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Що заважає поганому танцюристу, розумієш?

Є устав. Є присяга. Є окупанти. Є зброя та набої. Що далі?..

Ой, ситуація не та... Пробачте...
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так за песню звание очередное получил и медаль)))))))))))) еще и интервъю давал какой я герой
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и кстати как уходил Луганский погранотряд и как крысчане, гуглите две большие разницы, погранцы сожгли всю документацию, подожгли гсм, зае..башили сепаров и одного ватного мимокрокодила который вышел на балкон поснимать.
Вот где историю писать и про кого награждать, командир Луганского погранотряда когда началась х.ня построил всех и сказал, кто за лнр уебуйте, кто то ушел, кто хочет с боем пробиваться к своим, письменный приказ не дам, выживу устный подтвержу, все остальные "до бою", когда эти твари взяли выдавили погранцов, от злости убили служебную собаку
ютубайте там все есть, вот у них квартиры отжали, а крысчане их сами отдали, палатка и удочки в руки для летней и зимней рыбалки река Днепр прокормит
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За все нужно платить, за предательство вдвойне...Устав караульной службы в 14 -м никто не отменял...Так что сдавайте ключики
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У иуд забрали квартиры выданные Украиной, за верную службу Неньке?
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Сдало Крым руководство милиции , СБУ , и те кто были у руля . Все помнят, кто замещал януковоща 😈
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а причем тут милиция сбу и те кто у руля к Уставу и УК

Статья 427. Сдача или оставление противнику средств ведения войны
Сдача противнику начальником вверенных ему военных сил, а также не обусловлено боевой обстановкой оставление противнику укреплений, боевой и специальной техники или других средств ведения войны, если указанные действия совершены не в целях способствования врагу, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет

чувак медальки там давать и жалеть не за что
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Теперь понятно откуда саранча взялась? Они сами ее выкормили.

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Так, согласно опубликованным министерством данным, площади озимых посевов в Крыму сократились на 85%, а общая площадь покрытых «здоровой» продуктивной растительностью участков, на оккупированном полуострове сократилась в 6,7 раз! Подчеркну, не на, а в 6,7 раз!
Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/108-process-prevrashheniya-kryma-v-pustynyu-uskorilsya-v-geometricheskoj-progressii-zloj-odessit
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты незаконно экспроприируют жилье украинских военнослужащих в Крыму, - правозащитники
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