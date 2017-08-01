 Оккупанты незаконно экспроприируют жилье украинских военнослужащих в Крыму, - правозащитники

"Сейчас нам известно о 10 случаях незаконной экспроприации имущества. Еще 15 семей сообщили, что и сегодня к ним поступают угрозы относительно того, что они должны выселиться из этого имущества, поскольку оккупационными властями Крыма это имущество воспринимается, как имущество Министерства обороны РФ", - сказал юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Тимочко на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, начиная с осени 2014 года в оккупированном Крыму начали создаваться "жилищные комиссии", в состав которых входят представители т.н. "правоохранительных органов" Крыма и представители Минобороны РФ, которые совместно с представителями ЖЭКов отслеживали служебное жилье военнослужащих ВСУ.
"Уже в конце ноября, в начале декабря мы имели первые факты экспроприации, т.е. незаконного изъятия этого имущества. Это сопровождалось тем, что военные совместно с представителями правоохранительных органов врывались в жилье, взламывают двери, взламывают замки, меняют замки и, к сожалению, вселяют туда новых людей. Этими людьми оказываются представители РФ, а именно - армии", - рассказал М.Тимочко.
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Є устав. Є присяга. Є окупанти. Є зброя та набої. Що далі?..
Ой, ситуація не та... Пробачте...
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Вот где историю писать и про кого награждать, командир Луганского погранотряда когда началась х.ня построил всех и сказал, кто за лнр уебуйте, кто то ушел, кто хочет с боем пробиваться к своим, письменный приказ не дам, выживу устный подтвержу, все остальные "до бою", когда эти твари взяли выдавили погранцов, от злости убили служебную собаку
ютубайте там все есть, вот у них квартиры отжали, а крысчане их сами отдали, палатка и удочки в руки для летней и зимней рыбалки река Днепр прокормит
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Статья 427. Сдача или оставление противнику средств ведения войны
Сдача противнику начальником вверенных ему военных сил, а также не обусловлено боевой обстановкой оставление противнику укреплений, боевой и специальной техники или других средств ведения войны, если указанные действия совершены не в целях способствования врагу, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет
чувак медальки там давать и жалеть не за что
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Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/108-process-prevrashheniya-kryma-v-pustynyu-uskorilsya-v-geometricheskoj-progressii-zloj-odessit
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