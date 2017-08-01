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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Укртрансгаз (173) Транзит газа (5)

 Транзит российского газа через Украину достиг рекордного уровня, - "Укртрансгаз". ИНФОГРАФИКА

Транзит российского газа за полгода составил 52,3 млрд кубометров - это на 22,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года и самый большой объем за последние 6 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укртрансгаза.

"Транзит российского газа возрос на 22,8% до рекордного уровня за последние 6 лет до 52,3 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

В то же время, импорт газа из ЕС увеличился в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом и на 1 августа составил 8,1 млрд кубометров.

Кроме того, на 2,7% выросла добыча собственного украинского газа - за семь месяцев текущего года он пересек отметку в 12 млрд кубометров природного газа.

Также читайте: Украина увеличила на 20% объем транзита газа в ЕС в 1 кв. 2017 г.

Транзит российского газа через Украину достиг рекордного уровня, - Укртрансгаз 01

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Газ під землею, там йому і місце, до речі як і кацапам
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підтримую на всі сто - кацапам місце в могилі
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Так ничего удивительного - теперь весь русский газ, потребляемый Украиной, записывается, как транзитный.
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и, заметь, нахаляву! кацапье ни копейки за него не получает))
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никто этого не знает. все только догадываются. пусть качают нам главное свое брать за транзит. Европу мы не заморозим, не дураки. это последний довод королей и лучше бы его и не было.
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никуда русские не денутся...будут качать!!!)))
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своих смердов москалей русскими велел своим холопам называть москальский царь петр 1, орда коварное дело
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Для улучшения показателей можно газ еще по кругу несколько раз пропускать - импортировать, а потом экспортировать и опять импортировать.
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Пукин,ты, вероятно,лишнехромосомная троллятина,пошел бы отсюда.
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А бабулеси від свинособак ідуть на армію, яка вправно цих синособак пакує в цинкові труни. Так і має бути.
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Скільки ж , за допомогою "Укртрансгазу" , РФія заробила собі бабла ?!
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это как индейцы и ковбои, сколько бы шкур индейцы не настреляли, а все равно речку которую надо пересечь, чтобы их продать, контролируют ковбои.
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Это перемога, кацапы больше газа продали в ЕС, нашли чем хвалится.
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А що це кацапня гнидява паставляет расейскій газ через Україну?Невже більше ніяк?
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если Сев.поток 2 накроется медным тазом то еще больше увеличат транзит через Украину
при случае можно и плату за транзит увеличить, соображайте тупарики
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То , чому ж , за 3 роки , практично не збільшили - хуйло не дозволив ? ..))
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пока угроза Сев.потока 2 не миновала торопиться не надо
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а кому от этого стало легче - народу Украины? нет...а посему новость эту надо засунуть в зад тому, кто это говорит... мандюк...
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"Транзит" увеличился на количество газа, потребляемой Украиной, вот и вся математика - сказка о импорте из ЕС развод для лохов.
Только осталось разобраться ЦЕ ПЕРЕМОГА, ЧИ ЗРАДА?!!!
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Не смейте касаться своими грязными руками "святых 600 дней без российского газа" !
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почитал комменты-у некоторых голова похоже лишь для того чтобы в нее ложку совать.....
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Ну да, мы же должны трубу перекрыть, побить горшки со всей Европой, оставив их без газа и потом орать в три глотки, что там все сволочи,когда они всем миром кинутся северный поток строить ударными темпами. А как иначе ещё патриотизм свой доказать?
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Трамп если подпишет санкции, то Северный поток - 2 накроется медным тазом и путин пойдёт на поклон к Петру, так как скоро заканчивается договор по прокачке газа через Украину, а контрактные обязательства перед Европой Газпрому исполнять хочется, так как это бабло которое можно осваивать в свой карман.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТранзит российского газа через Украину достиг рекордного уровня, - "Укртрансгаз". ИНФОГРАФИКА
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