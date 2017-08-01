 Транзит российского газа через Украину достиг рекордного уровня, - "Укртрансгаз". ИНФОГРАФИКА

"Транзит российского газа возрос на 22,8% до рекордного уровня за последние 6 лет до 52,3 млрд кубометров", - говорится в сообщении.В то же время, импорт газа из ЕС увеличился в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом и на 1 августа составил 8,1 млрд кубометров.Кроме того, на 2,7% выросла добыча собственного украинского газа - за семь месяцев текущего года он пересек отметку в 12 млрд кубометров природного газа.