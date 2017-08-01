Транзит российского газа через Украину достиг рекордного уровня, - "Укртрансгаз". ИНФОГРАФИКА
Транзит российского газа за полгода составил 52,3 млрд кубометров - это на 22,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года и самый большой объем за последние 6 лет.
"Транзит российского газа возрос на 22,8% до рекордного уровня за последние 6 лет до 52,3 млрд кубометров", - говорится в сообщении.
В то же время, импорт газа из ЕС увеличился в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом и на 1 августа составил 8,1 млрд кубометров.
Кроме того, на 2,7% выросла добыча собственного украинского газа - за семь месяцев текущего года он пересек отметку в 12 млрд кубометров природного газа.
Также читайте: Украина увеличила на 20% объем транзита газа в ЕС в 1 кв. 2017 г.
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при случае можно и плату за транзит увеличить, соображайте тупарики
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Только осталось разобраться ЦЕ ПЕРЕМОГА, ЧИ ЗРАДА?!!!
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