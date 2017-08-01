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 "Юридических оснований для лишения меня гражданства у Порошенко не было", - Саакашвили (обновлено)

саакашвили

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили утверждает, что оснований для лишения его украинского гражданства у президента Украины Петра Порошенко не было.

"Юридических оснований для лишения (меня) гражданства у президента Порошенко не было", - сказал М.Саакашвили в ходе видеосвязи, которую организовали в офисе его партии "Рух новых сил" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Гражданство не может предоставляться лицу, осужденному за тяжелые преступления. Относительно меня нет таких приговоров. Ссылаться на преследование в Грузии, не признанное ранее ГПУ, - кощунство. Это дела о покупке нескольких пиджаков и т.д.", - уточнил он.

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По его словам, решение президента Украины о прекращении гражданства связано с желанием устранить "главного политического соперника".

"Происходит удаление с политического поля политического игрока, которого Порошенко очень боится. Порошенко устраняет своего неудобного оппонента. Если я "не имею поддержки" -зачем это делать? Мы объединяем оппозиционные демократические силы", - сказал М.Саакашвили.

По его мнению, президент Украины сознает, что "Рух новых сил" поддерживают многие общественные движения и политические силы.

М.Саакашвили также считает, что лишение его украинского гражданства - это демонстрация того, что П.Порошенко "признает в нас соперника".

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"Порошенко на оппонентов имеет компромат. На меня не нашел, поэтому лишил гражданства. Если не трус - пусть впустит меня в Украину!" - цитирует Саакашвили журналист Евгений Солонына.

Саакашвили также заявляет, что не планирует прибегать к защите США и намерен вернуться в Украину.

"Я не собираюсь пользоваться защитой Соединённых Штатов или любой другой страны. Я собираюсь вернуться в Украину", - сказал он.

Вместе с тем М.Саакашвили не сообщил, когда планирует приехать в Украину.

"Когда я вернусь - о дате возвращения я сообщу публично", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, на каком основании он в настоящее время находится в США, М.Саакашвили сообщил, что у него есть рабочая и туристическая виза этой страны.

Политик также заявил о намерении восстанавливать украинское гражданство через суд: "Пусть они мне дадут возможность беспрепятственно приехать в украинский суд - и я там буду отстаивать свои права, это очень легко сделать".

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Говоря об обнародованной в соцсетях анкете для получения гражданства Украины, М.Саакашвили заметил: "Я достаточно опытный юрист, чтобы не допустить грубых ошибок… То, что они сделали, - это нарушение нормы о защите личных данных, это во-первых. А во-вторых, это подлог и фальшивка. Ещё раз говорю - они основывают всё на подлоге".

Помимо этого, он поделился планами относительно создания нового политического объединения в Украине.

"У нас однозначно есть мобилизация сил, и эта мобилизация не отменяется, мы более решительно настроены, чем когда-либо. Мы реально очень решительно настроены. У нас реально пошел процесс объединения всех демократических сил", - сказал М.Саакашвили.

По его словам, это объединение будет происходить не вокруг лидеров, а вокруг идей.

"У меня нет личных амбиций, я не претендую ни на президентство в Украине, ни на другие должности", - сказал он, отметив, что ранее отказывался от предложений президента возглавить украинское правительство.

"Меня не интересуют должности, я добиваюсь, чтобы ситуация в Украине полностью изменилась", - заявил М.Саакашвили.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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а вот интересно, станет ли все таки Саакашвили гробовщиком украинского пердизента парашенко? все идет к тому, что все старания защитников парашенко ведут в обратную сторону - американцы скажут свое веское слово очень скоро... и далеко не в пользу парашенки...
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А вот Арьев, который разгласил конфиденциальную информацию, когда с него снимут неприкосновенность и отдадут под суд?
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То, что у Порошенко нет ни совести, ни чести, знали и раньше. Но зачем же это так откровенно демонстрировать?
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Патологічна жадібність , у нього , притупляє навіть інстинкт самозбереження ...))
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Петр Порошенко отобрал у Михеила Саакашвили гражданство Украины из-за того, что были подняты новые сведения про факты коррупционной деятельности президента Грузии. Журналист, блогер и фотограф Зураб Джавахадзе поведал, как именно потратил госсредства за девять лет президентства грузинский политик. Эти сведения он опубликовал в "Фейсбуке", передает "Диалог.UA". Журналист отмечает, что за все 9 лет своего правления Саакашвили купил семь пиджаков, три раза ел суши, два раза был у массажиста и купил один венок на похороны Вацлава Гавела. Джавахадзе подчеркнул, что это и весь список трат Саакашвили за госчет за все девять лет управления страной. "Страшная элитарная коррупция, иначе не скажешь", - прокомментировал эту информацию блогер. "Я хочу пожелать украинцам, которые активно критикуют Михеила, чтобы хотя бы их внуки дожили до того момента, когда должность президента Украины займет, такой же "ужасный коррупционер", как Саакашвили", - резюмировал он.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/126269_1501427582
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Юридических оснований для лишения меня гражданства у Порошенко не было", - Саакашвили (обновлено)
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