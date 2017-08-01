 Суд арестовал более 864 тыс. литров спирта, изъятого на заводах "Укрспирта"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы
Напомним, тогда на 41 спиртовом заводе, являющимся структурными подразделениями ГП "Укрспирт", прошли обыски. В результате на Овечацком, Мартыновском, Луцком, Липницком, Залучанском, Подгайчиковском, Червонослободском, Рава-Руском, Борокском, Добовязовском, Довжоцком, Косарском и Чемерском МПД было обнаружено более 864,5 тысячи литров неучтенного спирта.
Сегодня, 1 августа, Шевченковский районный суд Киева на указанный спирт наложил арест.
Обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением", ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
61 4
Налоговики в Тернополе задержали партию незаконно изготовленного спирта объемом почти 2,5 тысячи литров. ФОТОрепортаж(8)
Налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию: на 41 спиртзаводе проходят обыски. ФОТОрепортаж(62)
Налоговики изъяли на Житомирщине спиртосодержащих жидкостей на сумму более 4 млн грн. ФОТО(5)
Налоговики изъяли из незаконного оборота почти 4,5 тысячи литров спирта на Винничине. ФОТОрепортаж(3)
Журналист: "Укрспирт" – криминальная коррупционная дыра, давно требующая приватизации(0)
Киевские налоговики изъяли из незаконного оборота три тысячи литров спирта. ФОТОрепортаж(3)
Киевские налоговики изъяли из незаконного оборота 24 тысячи литров спирта. ФОТО(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить