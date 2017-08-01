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Все про:спирт (231) Укрспирт (116) ГФС (3088)

 Суд арестовал более 864 тыс. литров спирта, изъятого на заводах "Укрспирта"

гфс

Сегодня Шевченковский районный суд Киева арестовал более 864,5 тысячи литров неучтенного спирта, который бы изъят в ходе масштабной спецоперации, которую проводила налоговая милиция 24 июля текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы

Напомним, тогда на 41 спиртовом заводе, являющимся структурными подразделениями ГП "Укрспирт", прошли обыски. В результате на Овечацком, Мартыновском, Луцком, Липницком, Залучанском, Подгайчиковском, Червонослободском, Рава-Руском, Борокском, Добовязовском, Довжоцком, Косарском и Чемерском МПД было обнаружено более 864,5 тысячи литров неучтенного спирта.

Сегодня, 1 августа, Шевченковский районный суд Киева на указанный спирт наложил арест.

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Обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением", ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

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Теперь похоже водка будет стоить гривен сто за пол литра ...
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За одну пятницу украинцы больше уничтожают этого наркотика. Не волнуйся.
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