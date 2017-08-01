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 За месяц благодаря ГФС были выведены из тени более чем 1,5 млрд гривен, - Гройсман

гройсман

С 1 июля полноценно начала работу система автоматической блокировки рисковых налоговых накладных и только за один месяц успешно доказала свою эффективность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что по данным ГФС за этот период более чем 1,5 млрд гривен были выведены из тени вследствие блокирования системой рисковых налоговых накладных.

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"Благодарен Государственной фискальной службе Украины и лично Мирославу Продану за эффективную работу. Убежден, что это только начало позитивных изменений в этой сфере. Мы и дальше будем продолжать борьбу с теневыми схемами, которые сдерживают экономический рост нашей страны", - написал Гройсман.
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Не дивно, що було стільки незадоволених цією системою блокування!
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если посчитать все, что они "вывели из тени" за эти три года... возникает вопрос - нахрен нам МВФ?
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