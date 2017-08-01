 За месяц благодаря ГФС были выведены из тени более чем 1,5 млрд гривен, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер министр Украины Владимир Гройсман.
Он отметил, что по данным ГФС за этот период более чем 1,5 млрд гривен были выведены из тени вследствие блокирования системой рисковых налоговых накладных.
"Благодарен Государственной фискальной службе Украины и лично Мирославу Продану за эффективную работу. Убежден, что это только начало позитивных изменений в этой сфере. Мы и дальше будем продолжать борьбу с теневыми схемами, которые сдерживают экономический рост нашей страны", - написал Гройсман.
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