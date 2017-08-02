 "Среди бела дня в столице Украины сносят частную собственность": в Киеве более года не решается вопрос снесенного капитального строения во время кампании против МАФов. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, мы писали о том, что нежилое помещение по адресу просп. Гагарина, 5/2 "В" площадью 300 квадратных метров, находящееся в собственности предпринимателя Дениса Фурманца, было снесено 24 июня 2016 года в ходе кампании по сносу МАФов. По факту сноса помещения Фурманец обратился в полицию Днепровского района г. Киева.
У Фурманца оформлена Декларация ГАСК на реконструкцию помещения и он утверждает, что намерен переоборудовать свою собственность под семейное кафе. Предприниматель настаивает, что снесенное сооружение было капитальным согласно паспорту БТИ, принадлежит ему на праве собственности согласно Свидетельства о праве собственности и никак не могло считаться МАФом, размер которых не превышает 20 кв.м.
"Власти мало того, что не способствуют восстановлению основного Конституционного права гражданина на собственность, а всеми действиями показывают, что и далее будут предпринимать все действия, чтобы предприниматель не мог реализовать свое право на свободную предпринимательскую деятельность и не смог восстановить помещение", - говорит Фурманец.
По его словам, думая, что КП "Киевблагоустрий" совершил ошибку, 4 июля 2016 года он продолжил работы на основании Декларации ГАСК по реконструкции помещения в рамках геометрических размеров, и вырыв котлован под инженерный этаж, хотел фактически восстанавливать снесенное помещение. В тот же день на объект приехал депутат Киевсовета Александр Харченко ("Солидарность"). По его вызову приехали представители Днепровской районной администрации и полиция. Харченко подал заявление полиции про возбуждение уголовного дела за самоуправство на строительной площадке по работам, которые проводил Фурманец. Следователь опечатал экскаватор. Также был снесен установленный забор.
При этом Фурманец обращался в Антикоррупционный Совет при Киевском городском главе и получил ответ из профильного Департамента КГГА, в котором говорится, что при наличии декларации работы по реконструкции проводятся без каких-либо других разрешительных документов.
Ссылаясь на декларацию и ответ Департамента КГГА, приведенный выше, Фурманец настаивает, что разрешений на реконструкцию помещения не требуется.
Предприниматель заявляет, что правоохранительные органы не проводят расследования по его заявлениям о снесении частной собственности и препятствованию строительству, так как они прикреплены к делу, возбужденному против Фурманца по заявлению Харченко. А заявления Фурманца в полицию по незаконному засыпанию строительного котлована мусором местного ЖЕКа и снесению строительного забора попали к участковым и были оставлены без рассмотрения как такие, которые не подлежат рассмотрению.
Это подтверждается в ответе Нацполиции на журналистский запрос: заявления Фурманца от 8 и 12 июля прикреплены к уголовному производству, открытого 5 июля по факту самоуправства против самого Фурманца. На каком основании не открыты отдельные дела по факту снесения частной собственности и препятствованию строительства в полиции не объяснили.
"Среди бела дня в столице Украины сносят частную собственность, на которую имеются все необходимые документы, препятствуют законному строительству. И это при том, что Премьер Министр заверяет, что наше право собственности как граждан Украины будет защищено, при том, что мэр столицы декларирует поддержку предпринимателям и малому бизнесу. Это проблема незащищенности имущества в нашей стране. Как можно говорить об улучшении внешней инвестиционной привлекательности Украины и борьбе с внешними врагами, когда внутри страны отдельные представители власти до сих пор цинично уничтожают желание инвестировать, считая малых предпринимателей ненужной прослойкой, и это выражается не в действиях одного чиновника, а целого аппарата: городского депутата, городской администрации, киевской службы благоустройства, районной администрации, полиции, суда", - говорит Фурманец.
Таким образом, уже больше года дело находится в подвешенном состоянии. Департамент КГГА по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля еще с декабря 2016 года проводит проверку декларации о начале строительных работ, выданной Фурманцу, а следовательно и необходимости других разрешительных документов. Эту проверку еще 12 июля начал ГАСК.
"Я бы мог продолжить работы, но опасаюсь, что мне снова будут вставлять палки в колеса, а все построенное снесут как и снесли принадлежащие мне 300 кв.м помещения", - объясняет Фурманец.
В ответ на запрос Цензор.НЕТ, на какой стадии находится проверка декларации Фурманца, Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля ответил, что предприниматель не предоставил в срок необходимые для проверки документы.
Фурманец возражает, что предоставил Департаменту все необходимые документы еще 19 января. По его словам, документы приняла сотрудник Департамента Мальвина Якимчук. Эта же чиновница указана исполнителем ответа на наш запрос.
Параллельно с проверкой Департамента должна заседать рабочая группа Киевсовета под руководством Харченко. Мы попросили в секретариате горсовета копию окончательного протокола, однако, как оказалось, группа еще не закончила свою работу.
Фурманец уверил, что рабочая группа не собиралась с момента первого заседания в августе 2016-го и была создана Харченко формально, чтобы лично контролировать неприятный вопрос незаконного снесения и затягивать рассмотрение восстановления его прав.
"Они вероятно, не ожидали, что я приду на заседание, так как мне о нем официально не сообщили. Однако я узнал и явился на первое заседание рабочей группы, высказав свою позицию. После этого заседания не собирались", - рассказал предприниматель.
Депутат Киевсовета от "Батькивщины" Татьяна Мелихова также утверждает, что рабочая группа действует предвзято в отношении Фурманца.
"Я не подписывала протокол рабочей группы. Потому что так, как он составлен, - это абсолютно против предпринимателя. Я лично видела, что у него есть правоустанавливающие документы. Более того, меня на заседание рабочей группы пригласили всего раз, хотя я записывалась в эту рабочую группу", - сказала она в комментарии.
Узнать причину задержки в вынесении решения рабочей группой не удалось, так как депутат Харченко не ответил на просьбу о комментарии. По этой же причине не удалось узнать перечень претензий к Фурманцу.
Также мы сделали запрос в КП "Благоустройство" по поводу снесенных в июне 2016-го конструкций. Там настаивают, что снесенные сооружения были незаконными и временными.
Однако, это опровергается предоставленным предпринимателем Свидетельством о праве собственности. Он напоминает, что согласно Конституции Украины государство обязано охранять и защищать право собственности гражданина (статьи 13, 41 Конституции Украины).
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должны быть снесены безжалостно и немедленно...
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