EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Экономика
  341  4
Все про:Сумщина (632) Терещенко (5)

 На мэра Глухова Терещенко составлен протокол о совершении административного коррупционного нарушения, – Управление защиты экономики в Сумской области

Терещенко в декларации о доходах не указал автомобиль стоимостью 385 тыс. гривен

Мэр Глухова Мишель Терещенко в своей декларации о доходах не указал автомобиль стоимостью 385 тыс. гривен.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Управление защиты экономики в Сумской области департамента защиты экономики Нацполиции на странице в Facebook.

По данным правоохранителей, по данному факту составлен и направлен в суд протокол о совершении коррупционного правонарушения Терещенко.

"Сотрудниками УЗЭ в Сумской области департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачен факт совершения административного коррупционного правонарушения мэром г. Глухова, который в марте месяце текущего года приобрел легковой автомобиль стоимостью 385,3 тыс. грн, но письменно не сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции в десятидневный срок о существенных изменениях в имущественном состоянии, чем нарушил требования ч. 2 ст. 52 закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, опасливо присел на корточки… (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коли вже цим брехлом займуться?
Президент у нас збрехав на інавгурації ,коли сказав,що не має бізнесу.
https://www.youtube.com/watch?v=bgOEWSs9ckQ див 21:51
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа мэра Глухова Терещенко составлен протокол о совершении административного коррупционного нарушения, – Управление защиты экономики в Сумской области
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти