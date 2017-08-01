 На мэра Глухова Терещенко составлен протокол о совершении административного коррупционного нарушения, – Управление защиты экономики в Сумской области

Мэр Глухова Мишель Терещенко в своей декларации о доходах не указал автомобиль стоимостью 385 тыс. гривен.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Управление защиты экономики в Сумской области департамента защиты экономики Нацполиции на странице в Facebook.
По данным правоохранителей, по данному факту составлен и направлен в суд протокол о совершении коррупционного правонарушения Терещенко.
"Сотрудниками УЗЭ в Сумской области департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачен факт совершения административного коррупционного правонарушения мэром г. Глухова, который в марте месяце текущего года приобрел легковой автомобиль стоимостью 385,3 тыс. грн, но письменно не сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции в десятидневный срок о существенных изменениях в имущественном состоянии, чем нарушил требования ч. 2 ст. 52 закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.
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Президент у нас збрехав на інавгурації ,коли сказав,що не має бізнесу.
https://www.youtube.com/watch?v=bgOEWSs9ckQ див 21:51
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