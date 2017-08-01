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 Политика Украины, Экономика
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 Изменения в Госбюджет-2017 обеспечат финансирование важных направлений в обороне Украины, - Порошенко

порошенко

Изменения в Государственный бюджет 2017 обеспечат финансирование нескольких важных направлений в оборонном секторе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Порошенко заявил во время подписания закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", которым предусматривается в том числе финансирование сектора обороны.

"В защите от российской агрессии нуждается Украина, украинская земля. Наши Вооруженные Силы, которые сейчас пользуются наибольшим уровнем доверия, требуют надлежащего уровня финансирования. И мы это делаем как из общего фонда бюджета, так и в первую очередь за счет спецфонда, конфиската, который поступил усилиями Генеральной прокуратуры в бюджет (возврат средств, украденных бывшими высокопоставленными чиновниками предыдущей власти. - Ред.)", - сказал Глава государства.

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"Мы рассмотрели этот вопрос на заседании СНБО и могу сказать, что в основном это направляется на несколько важнейших направлений", - отметил Порошенко.

По словам Президента, значительная часть средств будет направлена ​​на строительство завода по изготовлению боеприпасов. "На сегодняшний день мы должны строить современный завод, который бы обеспечил боеприпасами различных видов украинские Вооруженные Силы", - подчеркнул он.

Вторым направлением финансирования является обеспечение поставки на вооружение в украинскую армию нескольких важнейших типов вооружения, в частности танков "Оплот".

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Кроме того, речь идет о закупке средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов. На должном уровне будет оставаться и финансирование производства ракет, заверил Порошенко.

"Мы готовы к производству новых украинских ракет, которые хорошо прошли испытания", - констатировал он.

Законом предусмотрено также обеспечение социальной защиты военнослужащих. Президент поручил направить минимум 1 млрд гривен на новую жилищную программу по строительству жилого фонда для военных-контрактников.

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"Это повысит мотивацию идти на контрактную армию", - сказал Порошенко.

Президент также сообщил, что в ближайшее время будет завершена комплектация контрактной армии. "Мне приятно сообщить, что Вооруженные Силы сегодня имеют возможность уже выбирать, кого брать из контрактников, а кого нет. Будет продолжен набор только на отдельные военные специальности и на офицерские должности", - отметил Глава государства, констатируя значительное повышение качества Вооруженных Сил.

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал Закон очень важным. По его словам, в частности он позволит "начать решать стратегическую задачу по обеспечению боеприпасами".

"Мы должны быть независимыми от закупки боеприпасов и поставок из других стран мира. Это решение является очень важным. Закупка танков "Оплот" и производство ракет позволяет нам добавлять силы нашему военно-промышленному комплексу", - сказал он.

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Так же, по его словам, будет способствовать укреплению обороноспособности модернизация средств противовоздушной обороны, на которую будет направлено 200 миллионов гривен.

Важной Полторак назвал и программу обеспечения жильем военнослужащих по контракту. По его словам, в первую очередь будет строиться жилье для бригад, полков и батальонов, которые участвуют в АТО.

Министр поблагодарил Президента и отметил, что это решение является еще одним, очередным мощным вкладом Верховного Главнокомандующего в развитие ВСУ и в вопрос укрепления обороноспособности страны.
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Карман Пашинского - одно из первых направлений. Главное чтоб американцы хоть что-то на халяву дали, для прикрытия.
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Московиты, а кто вам ники такие дает, решительный, правдивый, задумчивый? Дядя начальник?
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Не воображай себя фрегатом "решительный". Ты всего лишь дырявый таз или проще: говорящая ЖО--ПА с ручками.
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У них еще есть тральщик "смытливый", или смердливый...
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Денежное содержание повысьте офицерам и контрактникам, лишенцы...
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Завод по натівським стандартам- це те, що треба.
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- Видите, - сказал Остап, - все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились. (с)
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Всем нужно повысить, и пенсионерам тоже, а то получается пока служишь нужен, получил ранение оказался в запасе, пинок под зад?
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Не должны быть одинаковые зарплаты у тыловых крыс и воюющих на передовой с риском для жизни.
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Я не говорю об одинаковых, есть премии за особые условия, за БД, но когда все денежное содержание одна сплошная премия, а звание 100 грв., оклад 1000, то это какое то крепостничество...
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Порошенко схвалив зміни до держбюджету-2017: витрати на субсидії зростуть на 14 мільярдів Зокрема, закон збільшує витрати на субсидії з оплати житлово-комунальних послуг на 30%, або на 14,1 млрд грн, - до 61,174 млрд грн, а витрати на оборону і безпеку держави - на 2,663 млрд грн.
https://economics.unian.ua/finance/2059204-poroshenko-shvaliv-zmini-do-derjbyudjetu-2017-vitrati-na-subsidiji-zrostut-na-14-milyardiv.html
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Це добре. Але хто відповість за геноцид народу України!? Те, що робиш ти і твоя Ко вінницьких базарних "економістів" та недороблених політпрацівників кпсс - випускників леніградськи військово-морських вишів, Петре, не що інше, як геноцид. Чекай прильоту!
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Але чомусь бюджет т.зв "правоохоронців" у воюючої країни , все одно більший за бюджет ЗСУ ...
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главноторгующий решил, что уже пора новую порцию брехни быдлу голосующему в один тур
поддать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзменения в Госбюджет-2017 обеспечат финансирование важных направлений в обороне Украины, - Порошенко
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