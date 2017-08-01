 Изменения в Госбюджет-2017 обеспечат финансирование важных направлений в обороне Украины, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Порошенко заявил во время подписания закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", которым предусматривается в том числе финансирование сектора обороны.
"В защите от российской агрессии нуждается Украина, украинская земля. Наши Вооруженные Силы, которые сейчас пользуются наибольшим уровнем доверия, требуют надлежащего уровня финансирования. И мы это делаем как из общего фонда бюджета, так и в первую очередь за счет спецфонда, конфиската, который поступил усилиями Генеральной прокуратуры в бюджет (возврат средств, украденных бывшими высокопоставленными чиновниками предыдущей власти. - Ред.)", - сказал Глава государства.
"Мы рассмотрели этот вопрос на заседании СНБО и могу сказать, что в основном это направляется на несколько важнейших направлений", - отметил Порошенко.
По словам Президента, значительная часть средств будет направлена на строительство завода по изготовлению боеприпасов. "На сегодняшний день мы должны строить современный завод, который бы обеспечил боеприпасами различных видов украинские Вооруженные Силы", - подчеркнул он.
Вторым направлением финансирования является обеспечение поставки на вооружение в украинскую армию нескольких важнейших типов вооружения, в частности танков "Оплот".
Кроме того, речь идет о закупке средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов. На должном уровне будет оставаться и финансирование производства ракет, заверил Порошенко.
"Мы готовы к производству новых украинских ракет, которые хорошо прошли испытания", - констатировал он.
Законом предусмотрено также обеспечение социальной защиты военнослужащих. Президент поручил направить минимум 1 млрд гривен на новую жилищную программу по строительству жилого фонда для военных-контрактников.
"Это повысит мотивацию идти на контрактную армию", - сказал Порошенко.
Президент также сообщил, что в ближайшее время будет завершена комплектация контрактной армии. "Мне приятно сообщить, что Вооруженные Силы сегодня имеют возможность уже выбирать, кого брать из контрактников, а кого нет. Будет продолжен набор только на отдельные военные специальности и на офицерские должности", - отметил Глава государства, констатируя значительное повышение качества Вооруженных Сил.
Министр обороны Украины Степан Полторак назвал Закон очень важным. По его словам, в частности он позволит "начать решать стратегическую задачу по обеспечению боеприпасами".
"Мы должны быть независимыми от закупки боеприпасов и поставок из других стран мира. Это решение является очень важным. Закупка танков "Оплот" и производство ракет позволяет нам добавлять силы нашему военно-промышленному комплексу", - сказал он.
Так же, по его словам, будет способствовать укреплению обороноспособности модернизация средств противовоздушной обороны, на которую будет направлено 200 миллионов гривен.
Важной Полторак назвал и программу обеспечения жильем военнослужащих по контракту. По его словам, в первую очередь будет строиться жилье для бригад, полков и батальонов, которые участвуют в АТО.
Министр поблагодарил Президента и отметил, что это решение является еще одним, очередным мощным вкладом Верховного Главнокомандующего в развитие ВСУ и в вопрос укрепления обороноспособности страны.
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https://economics.unian.ua/finance/2059204-poroshenko-shvaliv-zmini-do-derjbyudjetu-2017-vitrati-na-subsidiji-zrostut-na-14-milyardiv.html
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