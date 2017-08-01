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Все про:Кремль (493) оружие (4041) Песков (732) Россия (71650) США (13117)

 Кремль уже предостерегает США от поставок летального оружия Украине: Нужно избегать действий, которые могут спровоцировать напряженность

песков

Все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных поставках на Украину из США американских противотанковых ракет (ПТУР).

"Геополитические рассуждения тут вряд ли должны быть поводом для комментариев. Наша позиция хорошо известна: мы считаем, что все страны, особенно те страны, которые как-то претендуют на роль в регулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе", - сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Москва инициировать какие-то переговоры с Вашингтоном по поводу поставок Украине ПТУР и будут ли какие-то встречные действия по поддержке "Л/ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон и Госдеп США уже подготовили план по поставке Украине летального оружия. Слово за Трампом, - WSJ

Напомним, ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения.

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раз письков шевелит усами - значит точно дадут ракеты нам.
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вот когда вы 3,14да уссатая прекратите лугандон оружием снабжать
тогда будешь свою под носом открывать !!!
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Можно им даже так ответить в их стиле
"ГОСДЕП уже предостерегает КРЕМЛЬ от поставок летального оружия БАНДИТАМ ДОНБАССА: Нужно избегать действий, которые могут спровоцировать напряженность
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первоочередная задача для россии построить много заводов
по производству туалетной бумаги, зубной пасты и туалетных
крышек, чтоб было чем зарплату выдавать, радость должна
в глазах у людей быть

Много лет прошло, ничего не поменялось, все то же. Все так же капают слюни на выбритый подбородок и пялится жадно враг на разметавшуюся во сне Россию.
Темной ночью откроют шендеровичи створку, впустят и, радостно пресмыкаясь, станут смотреть, как топчет васильковое поле танковая колонна.
Как падают церкви и встают бездушные ветряки, как раздают голодным детям презервативы, как выносят Ленина из гробницы и вносят Леннона, как хохочут саксофоном над нашим гимном и прямо на людях скрещивают березу с овцой.
Помни: Родина родила тебя в муках, чтобы ты принял за нее муки. Береги ее. Стой на страже, даже если лежишь в больнице. Не расслабляйся. Устал глядеть - нюхай в прицел и слушай. Не забывай. Что у нашего государства осталось лишь два союзника - дороги и дураки.
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заберите свои танки из лугандона, и не будет напряженности.
вам можна поставлять в лугандон, америкосам нам низзя?

что за бред сивой кобылы?
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Совершенно верно.
При отсутствии целей ПТУРСы не нужны.
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Сивый мерин, это - Лавров. Это его почётное звание. А этот усатый таракан не достоин...
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Надо хоть раз джевелёбнуть по рашистским танкам и предупредить, что будет такое и дальше пока не уберут ВСЁ с оккупированных территорий (Крыма и Донбасса).
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Он её давно расслабил , и ему легче , и своим и врагам в удовольствие .
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Кремляди выразили озабоченность? Песочные часы начали обратный отсчет?
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а щас та шо, не напряженность??? каждый день убитые и раненые... вертушка военная постоянно бойцов возит в больницу.
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Им можно поставлять оружие террористам, а американцам нельзя. Это будут не поставки оружия, это будут "гумконвой от госдепа" , падла усатая.
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коцапы-последние кого спросят в этом вопросе
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у КРЕМЛЕСОСОВ будет напряжение ПУКАНОВ после поставки))))
а у домбаских трактористов и комбайнеров ваще)))иглу в одно место не вставишь)))))
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кремляди, эти штуки свободно продаются в американских военторгах. но только не косорылым уепанам
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Путина наконец-то начали бить

Американцы решили, что вставание с колен как-то сильно затянулось и решили ускорить процесс. Россиянам предложено встать с колен окончательно и начать отвечать за свою политику или в очередной раз рухнуть мордой в грязь

Многие эксперты говорят о том, что вбросами типа «Малороссии» - это пробные шары, которыми Кремль прощупывает реакцию Запада. Может быть это и так, но…

США и ЕС тоже 3 года очень осторожно прощупывали ситуацию, как кстати, как и Украина. Смотрели, действительно ли Путин сумасшедший, какие у него есть ресурсы, как далеко он готов идти. Пробовали отвечать и мониторили реакцию Кремля. Собирали антипутинский альянс, вели долгие переговоры и согласовывали позиции.

Санкции вводились постепенно. Была сделана пауза, чтобы дать остыть патриотическому угару в России. Дали время на осознание иллюзий и своей слабости путинскому окружению.

И когда увидели, что «клиент созрел» - его начали учить уму-разуму. Причем на единственно понятном этим ребятам языке. Их начали бить.

И публика ахнула. За 3 года все как-то привыкли к утверждению, что санкции слабые, что у России есть запас прочности и санкциями войну не остановить.

Оказалось, что для России достаточно и этих «слабых» санкций. Потому что путинская Россия - это потемкинская деревня и избушка на курьих ножках.

Что тут сказать? Гроссмейстеры играют против шпаны.

Россия вплотную приблизилась к очередному позорному историческому поражению, которых в ее истории уже было немало и почти все они имели одну причину - неадекватное понимание своего места в мире, неадекватная оценка своих возможностей и возможностей противника.

Россия явно не Иран и не Северная Коря. Там нет таких фанатичных людей и нет машины террора. Путинская Нацгвардия и кадыровские головорезы - путинский режим не спасут. Потому что путинская система разложилась полностью и силовые структуры не исключение.

86% за Путина сдадут и проклянут его, как только у них заберут колбасу.

Американцы решили, что вставание с колен как-то сильно затянулось и решили ускорить процесс. Россиянам предложено встать с колен окончательно и начать отвечать за свою политику или в очередной раз рухнуть мордой в грязь. Сугубо в воспитательных целях.

Я бы сказал, что ситуация для россиян определенно улучшилась. Американцы предлагают им дружить. Это хорошее предложение. В переводе с языка дипломатического троллинга я читаю это предложение так:

Или вы живете по нашим правилам - или вы вообще не живете.

Я напомню россиянам, что американцы выиграли холодную мировую войну и на правах победителя и мирового жандарма имеют полное право поставить Россию в стойло за плохое поведение.

Я не жду, что Россия рухнет прямо завтра, но сейчас главная задача Путина не победить на выборах, а дожить до них.
Алексей Заводюк
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таки да, не зря ху#ло вез с собо в Финляндию 2 грузовика продуктов и лабораторию.
Видать, ж#пой чувствует конец...
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Не пойму кремблядей, сами осуществляют поставки а других хаят. Неужели эти вылупки думают, что им поверят в их миротворность? Откуда у даунбасса оружие?
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Что, Письков - страшно? А ведь это только начало!!! Иди, санкцыонные помидоры откапывай - таки пора!!!
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Значит кацапское оружие лднэрам тоже вызывает напряженность?
Уберите оружие из Украинского Донбасса ,письков, тогда не придется напрягаться.
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Судя по логике Кремля - оно только "снижает" напряженность.
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Поставки РФ оружия, боевиков на Донбасс для убийства украинцев, оккупация Крыма несет мир в Украину, а поставки американского оружия в Украину для защиты украинцами своей земли нужно избегать, чтобы не спровоцировать напряженность
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Так- це і є логіка з іншої реальності, в якій живе хУЙЛО.
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Слів хУЙЛО не хоче розуміти- то хай розмовляють гармати!
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ПЕСООК!!! да ты ШО!! А кто Асаду авиабомбы ХБ-250 с зарином дал???? Чтобы спровоцировать напряженность? А кто в Пальмире ИГИЛУ подарок сделал?? Чтобы слегка побеспокоится?? Да пашел ты в ЖОПУ со своей напряженностью.
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Мля, а какое Кремлю дело, что мы с своих шахтах откопаем?
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Ах вы пидары кремлевские засцали? Гавнюки.
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Послушать диванную путинскую Моську, так российские танки на Донбассе из стволов цветочки поливают и с детишками в лапту играют.
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800 танков - это не вызывает напряга? И потом, если не сажать в танк Рогозина, танкист заранее выскочит и не пострадает. Поэтому,можно сказать, что оружие летательное,но не летальное(только для ихтамнетнобыли).
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У нас же мирний гідрант з партнерами, поки що. Хто буде допомагати злочинцям, які на цій війні заробляють. Риторичне питання. Що б ви всі отримали ті муки, як кожна мати, яка втратила сина на цій війні.
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Анжела с Эмануэлем передают вам свои благодарности. и каждая мать, чей сын, благодаря мирному плану, остался жив.
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Напряженность-это само существование Раисси..
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Пока на каждого кацапа, пришедшего к нам с оружием в руках, у нас не будет по гигатонне (в тротилловом эквиваленте), мы не остановимся.
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Царя замаренуют , положат к Вове . Вова к Вове . Остальные , традиционно в Южную Америку .
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ТРЕЩИТ МОКШАНСКИЙ ПУКАН))))значит все правильно делается!!!
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Кремль хочет и дальше безнаказанно убивать украинцев и предостерегает США от поставок летального оружия для защиты украинцами своей земли: Нужно избегать действий, которые могут спровоцировать напряженность
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письков, а чё ты мечешься? лугандонцы танков в шахтах ещё накопают. там этих танков... гнездо там у них, короче.
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А навіщо уникати напруженности? Нехай кацапи напружуються побільше, які запитання?
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Шота у мокшанцев уже совсем ум за разум заехал. Врут и сами в свои враки верят. Это уже признаки надвигающегося маразма.

ПС
Между прочим, )(уйло уже как Брежнев - 18 лет царствует.
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то, что там себе считают безыдейные зверушки из стада при кремлевском альфа-козле на самом деле никого не интересует, так что иди лучше выясняй зачем володька сбрил усы, письков, делом своим займись, не то пуйло заберет у тебя твои красные штаны, снова простым пацаком будешь
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Осталось дело за малым - найти тех, кому не пох... , что там говорит писькоф...
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Ну раз в Кремлі горять пукани, значить все правильно робимо. Взагалі горіння російської ж.пи - найточніший індикатор. Сумніваєшся як що правильно зробити - подивись в сторону Москви. Небратський козломордий народ завжди дасть вірний сигнал.
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Россия в ОРДЛО очень много танков нагнала и на границе с Украиной армада стоит, вот поэтому кремль так беспокоится, так как планирует наступление.
Как говорят в таких случаях, послушай россию и сделай наоборот.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКремль уже предостерегает США от поставок летального оружия Украине: Нужно избегать действий, которые могут спровоцировать напряженность
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