 Кремль уже предостерегает США от поставок летального оружия Украине: Нужно избегать действий, которые могут спровоцировать напряженность

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных поставках на Украину из США американских противотанковых ракет (ПТУР).
"Геополитические рассуждения тут вряд ли должны быть поводом для комментариев. Наша позиция хорошо известна: мы считаем, что все страны, особенно те страны, которые как-то претендуют на роль в регулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе", - сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Москва инициировать какие-то переговоры с Вашингтоном по поводу поставок Украине ПТУР и будут ли какие-то встречные действия по поддержке "Л/ДНР".
Напомним, ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения.
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тогда будешь свою под носом открывать !!!
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"ГОСДЕП уже предостерегает КРЕМЛЬ от поставок летального оружия БАНДИТАМ ДОНБАССА: Нужно избегать действий, которые могут спровоцировать напряженность
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по производству туалетной бумаги, зубной пасты и туалетных
крышек, чтоб было чем зарплату выдавать, радость должна
в глазах у людей быть
Много лет прошло, ничего не поменялось, все то же. Все так же капают слюни на выбритый подбородок и пялится жадно враг на разметавшуюся во сне Россию.
Темной ночью откроют шендеровичи створку, впустят и, радостно пресмыкаясь, станут смотреть, как топчет васильковое поле танковая колонна.
Как падают церкви и встают бездушные ветряки, как раздают голодным детям презервативы, как выносят Ленина из гробницы и вносят Леннона, как хохочут саксофоном над нашим гимном и прямо на людях скрещивают березу с овцой.
Помни: Родина родила тебя в муках, чтобы ты принял за нее муки. Береги ее. Стой на страже, даже если лежишь в больнице. Не расслабляйся. Устал глядеть - нюхай в прицел и слушай. Не забывай. Что у нашего государства осталось лишь два союзника - дороги и дураки.
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вам можна поставлять в лугандон, америкосам нам низзя?
что за бред сивой кобылы?
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При отсутствии целей ПТУРСы не нужны.
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а у домбаских трактористов и комбайнеров ваще)))иглу в одно место не вставишь)))))
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Американцы решили, что вставание с колен как-то сильно затянулось и решили ускорить процесс. Россиянам предложено встать с колен окончательно и начать отвечать за свою политику или в очередной раз рухнуть мордой в грязь
Многие эксперты говорят о том, что вбросами типа «Малороссии» - это пробные шары, которыми Кремль прощупывает реакцию Запада. Может быть это и так, но…
США и ЕС тоже 3 года очень осторожно прощупывали ситуацию, как кстати, как и Украина. Смотрели, действительно ли Путин сумасшедший, какие у него есть ресурсы, как далеко он готов идти. Пробовали отвечать и мониторили реакцию Кремля. Собирали антипутинский альянс, вели долгие переговоры и согласовывали позиции.
Санкции вводились постепенно. Была сделана пауза, чтобы дать остыть патриотическому угару в России. Дали время на осознание иллюзий и своей слабости путинскому окружению.
И когда увидели, что «клиент созрел» - его начали учить уму-разуму. Причем на единственно понятном этим ребятам языке. Их начали бить.
И публика ахнула. За 3 года все как-то привыкли к утверждению, что санкции слабые, что у России есть запас прочности и санкциями войну не остановить.
Оказалось, что для России достаточно и этих «слабых» санкций. Потому что путинская Россия - это потемкинская деревня и избушка на курьих ножках.
Что тут сказать? Гроссмейстеры играют против шпаны.
Россия вплотную приблизилась к очередному позорному историческому поражению, которых в ее истории уже было немало и почти все они имели одну причину - неадекватное понимание своего места в мире, неадекватная оценка своих возможностей и возможностей противника.
Россия явно не Иран и не Северная Коря. Там нет таких фанатичных людей и нет машины террора. Путинская Нацгвардия и кадыровские головорезы - путинский режим не спасут. Потому что путинская система разложилась полностью и силовые структуры не исключение.
86% за Путина сдадут и проклянут его, как только у них заберут колбасу.
Американцы решили, что вставание с колен как-то сильно затянулось и решили ускорить процесс. Россиянам предложено встать с колен окончательно и начать отвечать за свою политику или в очередной раз рухнуть мордой в грязь. Сугубо в воспитательных целях.
Я бы сказал, что ситуация для россиян определенно улучшилась. Американцы предлагают им дружить. Это хорошее предложение. В переводе с языка дипломатического троллинга я читаю это предложение так:
Или вы живете по нашим правилам - или вы вообще не живете.
Я напомню россиянам, что американцы выиграли холодную мировую войну и на правах победителя и мирового жандарма имеют полное право поставить Россию в стойло за плохое поведение.
Я не жду, что Россия рухнет прямо завтра, но сейчас главная задача Путина не победить на выборах, а дожить до них.
Алексей Заводюк
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Видать, ж#пой чувствует конец...
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Уберите оружие из Украинского Донбасса ,письков, тогда не придется напрягаться.
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ПС
Между прочим, )(уйло уже как Брежнев - 18 лет царствует.
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Как говорят в таких случаях, послушай россию и сделай наоборот.
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