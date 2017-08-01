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 Экономика, Общество
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Все про:зарплата (1724) гендерные проблемы (59) Госстат (89)

 Средняя зарплата мужчин в Украине на 1,5 тыс. гривен больше, чем у женщин, - Госстат

зарплата

В Украине по состоянию на первый квартал 2017 года средняя зарплата мужчин была на 1548 грн больше, чем у женщин, она составляла 7160 грн и 5612 грн соответственно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Самый большой разрыв наблюдается в таких сферах:
  • сфера финансовой и страховой деятельности (мужчины - 16,118 тыс. грн, женщины - 9,793 тыс.);
  • искусство, спорт, развлечения и отдых (7,641 тыс. и 4,839 тыс.);
  • информации и телекоммуникации (12,337 тыс. и 9,556 тыс.).
Читайте на "Цензор.НЕТ": Номинальная зарплата украинцев в июне выросла более чем на 37% - до 7360 гривен, - Кабмин

Минимальный разрыв Госстат зафиксировал в сфере административного и вспомогательного обслуживания: мужчины в среднем получают на 21 грн больше женщин.

По состоянию на январь 2017 года средняя зарплата в Украине составляла 6008 грн, на июнь - 7360 грн, свидетельствуют данные Госстата.
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У ПЕці зарплата 1 млн,а у Ксена Ляпіна -4000 . але в середньому у них зарплата 502000 грн ))
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Температура по больнице колебалась от 27- ми ...до 42-х градусов.....врач выводил среднюю - 36,5 С.
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Спрашивал в Гане ( Африка) сколько зарплата у девочек в супермаркете на кассе- 100€,как угас)
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Вот сволочи - уборщицам платят меньше, чем программистам!
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статистика-говно! СКОЛЬКО % граждан имеет зарплаты выше 5000 ? вот тут госстат и сдулся!!
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Прямо стесняюсь спросить: Вы уборщица?
Ну не программист же Вы!
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Что Вам про себя еще рассказать? Почему моя скромная персона заинтересовала Вас? Это какое-то знакомство по интернету?
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Ваша песона? Заинтересовала? Вы шутите? Кого может интересовать "персона", считающая что женщины выполняют только роль уборщиц? У Вас завышенная самооценка.
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"женщины выполняют только роль уборщиц" - это Ваши мысли, не мои.
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В Украине зарплаты получают только судьи ,депутаты,прокуроры,остальные получают пособия,чтобы ноги с голодухи не протянуть ...
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А есть люди из провинции с зарплатой 6-7к гривен? "Айтишников" из Киева прошу не беспокоить.
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Пусть бетонщиками или на подобные устраиваются и средняя зарплата будет одинаковой.
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На сколько средняя зарплата в европейских странах отличается от средней зарплаты американца... Только у норвежцев и швейцарцев зарплаты выше чем у американцев. У остальных меньше.

Средняя зарплата мужчин в Украине на 1,5 гривен больше, чем у женщин, - Госстат - Цензор.НЕТ 7655
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Хорошо, что в Украине пока что только -Є2800... А может быть и -Є3000...
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Европейцы живут с надеждой типа "а вдруг я заболею" и отдают почти половину заработка на социалку, а америкосы - "а вдруг меня пристрелят до того, как я заболею" и предпочитают оставлять денежки себе
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Значит, кто получает меньше 7160 грн - тот не мужчина... А кто меньше 5612 грн. - даже и не женщина... Вона оно как...
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Середня зарплата покидьків від влади перевищує в мега рази дохід населення, навіть по центральних містах. Що, мудаки, скажете.
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Так я ж не карманний охендовський водинтур.
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Треба брати комбата Насіння та йти на Київ, бо світу на Донбасе нема, а підлога України живе в бідності. Сльози течуть, неможу більше писати.
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Йшов гарбуз городом і питав чого роду. Виявив огірки запилені грибами.
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Курс гривны укрепляется на 50 центов в месяц. Сколько нужно месяцев для того, чтобы зарплата украинца в 7000 грн была соизмерима 1000 долларов?
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Интересный факт. Единственная отрасль, где зарплаты женщин существенно больше - это порноиндустрия.
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Странно немного. Я всю жизнь проработал на государство - и при СССР, и при Украине - не было ни разу, что бы женщина получала на одной должности с мужчиной меньше только потому, что она - женщина! Туфта, если кратко.
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Так на какое государство, ты конкретно проработал?
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Вот именно,у нас не халифат вроде))).Должность и ставка к полу работника никак не привязана.Госстат это очень нужная организация.....чтобы кредиторам молотить такую чушь.
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А член Лєніна у 8 раз коротший, ніж в коня О.Македонського, а у К.Цеткін- взагалі не було члена.
ДИСКРИМІНАЦІЯ
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Госстат у нас это рупор политического курса "жити по новому".
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Согласен на 1500 гривен меньше, чем у гонтаревой.
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Хитрий спосіб відволікти громадян України від ВАЖЛИВИХ ЗАПИТАНЬ !!! Ось мені значно цікавіше знати, чому керівнику державної компанії "Укргазвидобування" платять 1000000 (один мільйон) гривень, а лікарю або вчителю - в 20 000 (у двадцять тисяч!!!) менше? Можновладці тріпають язиками, мовляв, газ - це ж стратегічний продукт! У керівника цієї компанії мають бути високі стимули для поліпшення роботи галузі!.. А я думаю: наші діти й онуки - це найважливіша стратегічна цінність України. То виходить так (за логікою наших гройсманів-насаликів): вчитель хай не має стимулу для поліпшення роботи! А чи замислювались можновладці над тим, що навіть в столиці України не вистачає кілька тисяч лікарів?! Лікарям не потрібні стимули?! Звісно, коли вся ота сволота при владі на лікування їздить в Австрію або Німеччину, то їй (сволоті) байдуже, як живуть виживають наші лікарі. А ви тут про феміністські проблеми!.. Якщо вчителька отримуватиме зарплату в 20000 грн., то їй вистачить навіть тоді, коли колеги чоловічої статі отримуватимуть 30000 грн. НЕ ВИДУМУЙТЕ ТЕМИ ДЛЯ НЕБОЖИТЕЛІВ! СПУСТІТЬСЯ НА ГРІШНУ ЗЕМЛЮ!
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что за очередной пистешь от шоколадной братии? что за бред?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСредняя зарплата мужчин в Украине на 1,5 тыс. гривен больше, чем у женщин, - Госстат
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