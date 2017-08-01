 Средняя зарплата мужчин в Украине на 1,5 тыс. гривен больше, чем у женщин, - Госстат

Самый большой разрыв наблюдается в таких сферах:
- сфера финансовой и страховой деятельности (мужчины - 16,118 тыс. грн, женщины - 9,793 тыс.);
- искусство, спорт, развлечения и отдых (7,641 тыс. и 4,839 тыс.);
- информации и телекоммуникации (12,337 тыс. и 9,556 тыс.).
Минимальный разрыв Госстат зафиксировал в сфере административного и вспомогательного обслуживания: мужчины в среднем получают на 21 грн больше женщин.
По состоянию на январь 2017 года средняя зарплата в Украине составляла 6008 грн, на июнь - 7360 грн, свидетельствуют данные Госстата.
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Ну не программист же Вы!
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ПЕРЕМОГА!
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ДИСКРИМІНАЦІЯ
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