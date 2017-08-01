 Пенсионная реформа потребует дополнительно 12 млрд грн в этом году и 40 млрд грн в 2018-м, - Минсоцполитики

Пенсионная реформа, которая предусматривает осовременивание пенсий с 1 октября 2017 года, потребует в 2018 году дополнительных 40 млрд грн. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"На этот год, на три месяца после 1 октября нам нужно 12 млрд грн, на следующий год, по ориентировочным подсчетам, необходимо 40 млрд грн", - сказал он.
Шамбор добавил, что в месяц необходимая для осовременивания сумма будет составлять 3,8 млрд грн.
По словам замминистра, средства будут аккумулироваться за счет дополнительных сборов единого соцвзноса благодаря повышению минимальной заработной платы и расширения базы налогообложения благодаря снижению размера единого социального взноса.
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Сто раз писал,но не поленюсь повториться, ВСЕ ПЕНСИИ,,,,,,НА ХРЕН!!!
Каждый год,проблема будет только усугубляться.
Рекомендую каждому,кто меня сейчас читает,провести доступный эксперимент...... С утра,встаньте на любой трамвайной остановке и посмотрите,кто выходит и входит в трамвай.
Игра называется,найди молодых. Одни старики!!! Еще страшнее чем пенсии...социальные льготы. Они буквально убивают Украину. Одни бесплатные проезды чего стоят. А потом доплаты от государства (то есть от вас каждого,возмещения трамваям и троллейбусам)
Говорят не надо критиковать,а надо предлагать.
Предлагаю: 1. Все пенсии,рассчитывать только по сборам в ПФУ. То есть,нет фиксированных пенсий,а есть паи. Рыбацкая система. Поймали,у рыбку,сдали,получили денежку,сели в кают-компании и делят. У капитана три пая,у стармеха два,матроса один ну и далее судовладельцу,высчиты продовольствия,топлива.
Так понятно? Правда просто? При этой системе ПФУ бездефицитен .
2. Все пенсии свыше 4000 гривен,обкладывать налогами. Прогрессивными.
Чтоб Стельмах при пенсии в 130 000 гривен,оставался еще и должен.
И это будет справедливо,потому как эта проклятая система,сделана так,что те,кому сегодня 40 лет,на пенсию не выйдут. И они будут завидовать современным пенсионерам.
И не надо нас пенсов,жалеть и причитать над нами. Среди нас,сволочей еще тех...достаточно.Вечно ноющие,попрошайничающие и кормящие своих детей выродков,которые работать не хотят. Это я вам как пенсионер пишу.
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Знаете друзья,как-то не очень хочется,чтобы тебя какой-нибудь пацанчик молотком по башке огрел,а потом на суде заявлял,что делает благо,очищая землю от стариков.
А ведь к этому все идет.
Не надо нас молотком или топором. Просто сделайте проще,вот,что собирает ПФУ,то и делите среди пенсов и НИКАКИХ доплат из Госбюджета.
Это будет справедливо.
Потому как у вас,пенсии не будет. И нам старикам,должно бытиь стыдно,что мы за ваш счет живем,лишая вас будущего.
А то у меня в доме,как пенсия,так сразу куча молодежи. Обирают стариков.
А потом старики,обвиняют не своих детей и внуков,а правительство.
И еще,не забывайте,что как только старикам повышают пенсию,сразу же взлетают цены на все.
Любое повышение пенсии,вызывают всплеск инфляции.
ИМХО конечно.
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А пенсионная система была в СССР не накопительная, а солидарная. То есть работающие оплачивают содержание нынешних пенсионеров. Поэтому в пенсионном фонде СССР никаких особых накоплений не осталось.
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Вкладывай деньги в детей и внуков. Воспитывай их,люби,оберегай,пробуждай в них совесть и тебе Лиль,не надо будет никакой пенсии.
Вроде все? Нет?!
И да,я тебя тоже люблю.....
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А если я всю жизнь плачу налоги стране? А если я бездетна?
А если мои дети ,не дай Бог, не трудоспособны или человек пережил своих детей?
Не подлизывайся
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А между тем,если у тебя здоровые руки,есть теплая стенка (у Жванецкого помнишь? или Райкин?),тто несмотря на мои 75,я очень даже...ничего.
Нет-нет,ничего не в прямом смысле,но если постараться,то из меня,еще можно,что-нибудь выжать.
Наверное.
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Как там? В радости и печали,в здравии и болезнях,пока смерть не разлучит нас.
Вот я уже 53 года живут по этой схеме. Вроде п=нормально. Жалеть не о чем.
Но елси серьезно,то насчет жить за счет детей,ты не права.
Расскажу как живут мои друзья и моя дочь в Японии.
Итак,двухэтажный домик в Саппоро,купленный в кредит. У дочери муж японец,у меня две внучки японки. Им принадлежит второй этаж. К домику примыкает садик и навес под две авто.
Дочь с мужем (японец),платят мощную страховку на старость и на.....пенсию!
Причем муж госслужащий в минюсте (полиция,бюро расследований и прочее),за него страховку платит государство,если он нарушит закон,его страховка спалится.
Дочь платит сама со своей работы. Когда старшая внучка закончит универ,пойдет работать,то тогда,она возьмет оплату комуналки за домик. Когда выучится младшая внучка,то комуналка ляжет на нее,а на старшую ляжет остаток кредита.
Когда моя дочь и ее муж,выйдут на пенсию,они будут получать пенсию за счет страховых,которые наработали сами. Государство не имеет к ним никакого отношения.
Их комуналку,будут оплачивать внучки,поддерживая стариков. Причем одна из них,уже со своей семьей,займет второй этаж.
У сына в Австралии и моего внука и внучки там.точно такая же система.
Чуть другая система,у моей дочери в Канаде,которая с внучкой и мужем сейчас в Штатах.
А еще у меня есть внку от моей младшей сестры в Украине.
И племянники. И куча родственников по второй линии.
Вдумайтесь,весь мир тесно связан.
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