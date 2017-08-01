 Судья-"АТОшник" и экс-судья Европейского суда: Общественный совет доброчестности назвал кандидатов в Верховный Суд с положительными выводами

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, по словам представителя Совета доброчестности Виталия Тытыча, из 120 кандидатов таких всего 6 человек.
В частности, среди них действующий судья Мамалуй, который добровольцем пошел на фронт и принимал участие в боевых действиях против агрессии РФ на Донбассе.
Также, это судья апелляционного суда Виктория Мацедонська, которая единственная в апелляционной инстанции не согласилась с ее коллегами и написала отдельное мнение, в котором не поддержала решение коллегии о незаконности мирных собраний и их запрете во время Евромайдана.
Кроме того, Совет доброчестности отдельно отметил госпожу Яновскую, адвоката и экс-судью Европейского суда, которая, по мнению Совета, внесла большой вклад в процесс защиты евромайдановцев.
Также, он отметил кандидата Дмитрия Гудиму.
Вместе с тем, в Совете доброчестности отметили, что все кандидаты, которые не были отклонены ВККС в рамках конкурса на должности судей в новом Верховном суде, считаются такими, которые прошли квалификационное оценивание и теперь, если они даже не попадут в Верховный суд будут получать повышенную зарплату и их невозможно будет уволить.
"76 судей, которые получили негативные выводы Совета доброчестности и не попали в рейтинг, все они остаются на своих должностях", - подчеркнул Тытыч.
Напомним, 28 июля Высшая квалифкомиссия судей (ВККС) обнародовала рейтинги участников конкурса на должность судей нового Верховного суда и по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.
Центр противодействия коррупции (ЦПК) по результатам конкурса сообщил, что 80% судей на должности судей нового Верховного Суда Украины являются действующими или находятся в отставке, каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета доброчестности (ОСД).
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Як можна було там залишити таку "прохфесіоналку" як Фаловська?
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Судья-снайпер Александр Мамалуй: каждый предатель должен знать, что здесь ему снисхождения не будет
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И , увы , мы их теряем.
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среди них действующий судья Мамалуй,01.08.17 13:21
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Не зарплата повинна керувати суддями. Відповідальність. І чим вище, тим ближче до шибенеці.
Источник:https://censor.net.ua/n449924
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Самое простое, что приходит на ум - законодательно вломить им ответственность с КОНФИСКАЦИЕЙ в N-кратном размере за ЛЮБОЕ коррупционное деяние или неправомерное решение БЕЗ срока давности, а потом посмотреть на количество конкурсантов.
А про декларирование доходов членами семьи и про двойное гражданство судей - это вообще не должно обсуждаться
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