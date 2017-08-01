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 Судья-"АТОшник" и экс-судья Европейского суда: Общественный совет доброчестности назвал кандидатов в Верховный Суд с положительными выводами

суд фемида правосудие

Общественный совет доброчестности назвала ряд кандидатов на должности в новом Верховном суде, которые получили положительные выводы относительно их доброчестности.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, по словам представителя Совета доброчестности Виталия Тытыча, из 120 кандидатов таких всего 6 человек.

В частности, среди них действующий судья Мамалуй, который добровольцем пошел на фронт и принимал участие в боевых действиях против агрессии РФ на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общественный совет доброчестности просит Порошенко о встрече по обновленному Верховному Суду: "Президент назвал этот конкурс образцовым, но это не так"

Также, это судья апелляционного суда Виктория Мацедонська, которая единственная в апелляционной инстанции не согласилась с ее коллегами и написала отдельное мнение, в котором не поддержала решение коллегии о незаконности мирных собраний и их запрете во время Евромайдана.

Кроме того, Совет доброчестности отдельно отметил госпожу Яновскую, адвоката и экс-судью Европейского суда, которая, по мнению Совета, внесла большой вклад в процесс защиты евромайдановцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ряд сильных кандидатов попали в состав нового Верховного Суда Украины, но все же доброчестность многих из них вызывает сомнения, - посольство США

Также, он отметил кандидата Дмитрия Гудиму.

Вместе с тем, в Совете доброчестности отметили, что все кандидаты, которые не были отклонены ВККС в рамках конкурса на должности судей в новом Верховном суде, считаются такими, которые прошли квалификационное оценивание и теперь, если они даже не попадут в Верховный суд будут получать повышенную зарплату и их невозможно будет уволить.

"76 судей, которые получили негативные выводы Совета доброчестности и не попали в рейтинг, все они остаются на своих должностях", - подчеркнул Тытыч.

Напомним, 28 июля Высшая квалифкомиссия судей (ВККС) обнародовала рейтинги участников конкурса на должность судей нового Верховного суда и по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) по результатам конкурса сообщил, что 80% судей на должности судей нового Верховного Суда Украины являются действующими или находятся в отставке, каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета доброчестности (ОСД).
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Гудима Дмитро дійсно порядний чоловік, але він один всю цивільну палату ВСУ не витягне.
Як можна було там залишити таку "прохфесіоналку" як Фаловська?
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То такой же судья АТОшник,как Промокашка скрипач ,ксив себе гниды понаделывали и опять лохам лапшу на уши ...
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А вот захерченко решил убивать за коррупцию,несомненно он сам покажет пример и пойдет номером первым.
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Когда опубликуют список судей - может оказаться что за каждым стоит огромная куча грехов, ведь украинцы лучше любой комиссии знают кто и когда их засуживал не по праву. Первый отбор кандидатов на важные посты в Украине, должен проходить только через общественное мнение, в ином случае, любая гнида может залезть на пост несмотря на хвосты из грехов разной степени сложности.
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В марте 2014 года успешный харьковский судья решает бросить все и одним из первых отправляется воевать на фронт. Да не кем-нибудь, а снайпером 93-й отдельной механизированной бригады, чьи подразделения не один месяц удерживали Донецкий аэропорт, брали штурмом Пески, воевали в Авдеевке и множестве других "горячих" точек Украины.

Судья-снайпер Александр Мамалуй: каждый предатель должен знать, что здесь ему снисхождения не будет
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Так всем уже известно, что цвет нации не в верхорных кулуарах , а на передовой.
И , увы , мы их теряем.
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В частности, среди них действующий судья Мамалуй, который добровольцем пошел на фронт и принимал участие в боевых действиях против агрессии РФ на Донбассе

среди них действующий судья Мамалуй,01.08.17 13:21
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Вместе с тем, в Совете доброчестности отметили, что все кандидаты, которые не были отклонены ВККС в рамках конкурса на должности судей в новом Верховном суде, считаются такими, которые прошли квалификационное оценивание и теперь, если они даже не попадут в Верховный суд будут получать повышенную зарплату и их невозможно будет уволить.

Не зарплата повинна керувати суддями. Відповідальність. І чим вище, тим ближче до шибенеці.
Источник:https://censor.net.ua/n449924
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Половина в это верховном суду старые жулики и проходимцы на которых нету где клейма ставить. Результат будет как и с реформой патрульных 0. Еденицы чесных ничего не поменяют.
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Но платить им теперь будут больше. И уволить нельзя Це піпєц!
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Платить и нужно судьям хорошо, но новым и честным. Попался на взятке или решалове. Мигом увольнения с конфискацией, без права заниматься пожизненно гос. структуры, лишением пенсии и всех льгот. Но это только возможно при честной власти,которые когда-то рано или поздно придет путем неоднократных перевыборов с отсеиваниям мусора.
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Буду подавать заявление в Верховный суд 13 августа по теме "Услуги не предоставлялись(естьАкты),а деньги требуют не за что ,суд первой инстанции решил в мою сторону,а Апелляционный суд решил в сторону не подавальщика услуг, ссылаясь на подобные решения Верховного Суда за подобный иск за 2015г.Посмотрим кого набрали в Верховный Суд...после опишу... чувствуется что нужно будет подавать в Страсбург
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Срочно выписываем фамилии этих шестерых. А всем остальным даем отводы. Можно пощупать конституционный суд - забросить подання по этому поводу
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Не поняли, а платить им повышенную зарплату за что? Разве должность судьи не подразумевает честность и порядочность?
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Зарплату высокую судьи получают ,за то что выполняют команды Совета Министров Украины и Президента.Ну раньше так было, а сейчас посмотрим.
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Пересаживать судей можно, как квартет в басне Крылова - до бесконечности.
Самое простое, что приходит на ум - законодательно вломить им ответственность с КОНФИСКАЦИЕЙ в N-кратном размере за ЛЮБОЕ коррупционное деяние или неправомерное решение БЕЗ срока давности, а потом посмотреть на количество конкурсантов.
А про декларирование доходов членами семьи и про двойное гражданство судей - это вообще не должно обсуждаться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья-"АТОшник" и экс-судья Европейского суда: Общественный совет доброчестности назвал кандидатов в Верховный Суд с положительными выводами
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