 Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня глава Госинспекции ядерного регулирования Борис Столярчук подписал Соглашение о возобновлении действия соглашения между Госатомрегулирования и Комиссией ядерного регулирования США по обмену технической информацией и сотрудничества в сфере ядерной безопасности", - говорится в сообщении.
По словам Столярчука, это позволит продолжать сотрудничество с американским регулятором по нескольким направлениям.
"Обмен технической информацией между отечественным регулятором и Комиссией ядерного регулирования США, способствующий развитию отечественной сферы ядерной безопасности. Способствовать этому будет и сотрудничество в рамках совместных научно-технических програм и проектов, организации обучения и обмена специалистами между Госатомрегулирования и американским регулятором", - резюмировал Столярчук.
Напомним, впервые договоренность о сотрудничестве между Госатомрегулирования и Комиссией ядерного регулирования США было подписано 10 апреля 2006 в городе Роквиль, штат Мэриленд (США), поправка к ней подписана - 21 сентября 2011 в Вене (Австрия).
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Для сравнения: Взрыв Чорнобыльской АЭС эквивалентен по выброшенной радиации 300 - 500 ядерным бомбам сброшенных на Хиросиму.
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Американцы передают Украине ядерное оружие,а мы им бумажку ,что не будем его использовать
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Но конечно не при этой власти. НО ТОЧНО ДОЛЖЕН БЫТЬ и минус наш гос долг.
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В точку!
"План маршала"
"Есть ли у Вас план, мистер маршал, в отношении Украины?"
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Служба федеральных маршалов (англ. United States Marshals Service) - подразделение Министерства юстиции США, старейшее федеральное правоохранительное агентство США. Было создано 24 сентября 1789 года. В задачи Службы входит обеспечение деятельности федеральных судов, контроль за исполнением их приговоров и решений, розыск, арест и надзор за содержанием федеральных преступников, аукционная продажа конфискованного имущества, а также борьба с терроризмом и массовыми беспорядками.
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Радиационная безопасность - комплекс мер по обеспечению безопасности прежде всего самого человека и среды его обитания.
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