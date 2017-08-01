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 Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

украина сша

Договор позволит продолжать сотрудничество с регулятором США по нескольким направлениям Украина и Соединенные Штаты Америки (США) подписали договор о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня глава Госинспекции ядерного регулирования Борис Столярчук подписал Соглашение о возобновлении действия соглашения между Госатомрегулирования и Комиссией ядерного регулирования США по обмену технической информацией и сотрудничества в сфере ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

По словам Столярчука, это позволит продолжать сотрудничество с американским регулятором по нескольким направлениям.

"Обмен технической информацией между отечественным регулятором и Комиссией ядерного регулирования США, способствующий развитию отечественной сферы ядерной безопасности. Способствовать этому будет и сотрудничество в рамках совместных научно-технических програм и проектов, организации обучения и обмена специалистами между Госатомрегулирования и американским регулятором", - резюмировал Столярчук.

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Напомним, впервые договоренность о сотрудничестве между Госатомрегулирования и Комиссией ядерного регулирования США было подписано 10 апреля 2006 в городе Роквиль, штат Мэриленд (США), поправка к ней подписана - 21 сентября 2011 в Вене (Австрия).
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Вот барыги суки, что творят. Скорее бы Юля пришла и спасла Украину
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Спасла каким образом ? Кацапам сдала-бы, комсомолка 70-х ?
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Юля имеет полное право избираться,как и все граждане Украины,выбирать ееьили нет выбор граждан,но спасти Украину может не Юля или Петя,а чудо
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И я могу если надо,а ты лох будешь мне платить свои налоги)))
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Угомонись кацап - Теперь Украина будет ядерным государством, несмотря на вонь от соседов
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ДЕнис - ты вообще о чем это? "ядерным государством"?
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Что мешает Украине, возобновить создание ядерных ракет? США вроде как не против и вроде как помогут судя по данной новости.
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ФЕДОТОВУ: Экономика мешает! Научный потенциал разбазаренный - мешает! Производственная база во многом уничтоженная - мешает! Отсутсвие военных кадров -ракетчиков - мешает! И запомни - нет "ядерных ракет". Есть "ракеты с ядерной головной частью". Ну почитай хоть Википедию, что ли...И больше фигню не пиши - ну не с этой ты песочницы, Дениска!
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Ну ладно, всё это можно ещё как-то слепить на коленке, включая под сотню каскадов для обогащения до нужного. Вот только стоит ли оно того, чтобы занять нишу рядом с КНДР?
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НЕЛЬЗЯ!!!" На коленке" можно слепить петуха из говна!!! Ты хоть поинтеремуйся, где в СССР боеголовки делали!
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Можем грязную бомбу собрать и поездом отвести к границе с РФ
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ГАБИ МОНТЕ: Можно не писать всякую чушь! Много в мире было собрано и применено "грязных бомб"? Ну зачем вы лезите туда, где ничего не понимаете? Я вот, например, о балете - ни слова!!! Ну не мое. Без обид, но уже достает.
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Тогда остается миномет молот,секретное оружие нашей победы
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Грязная бомба это главная угроза для американских спецслужб,но хохлы лучше знают,типа вас,без обид)))
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Сколько можно бредить о какой - то "грязной бомбе" и тем более наивно думать, что эта бимба что то может сделать или на что-то /кого-то повлиять, запугать....
Для сравнения: Взрыв Чорнобыльской АЭС эквивалентен по выброшенной радиации 300 - 500 ядерным бомбам сброшенных на Хиросиму.
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Денис Федотов 57fd6e49. США, Великобритания, Франция, Китай, рассея как ядерные страны и все страны мира которые подписали договор о не распространении ядерного оружия - не позволят Украине создавать свое ядерное оружие. И данная новость в статье не имеет никакого отношения к ядерному оружию.
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Без Юли никак не обойтись ни в одной теме?
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Так уже подписывали в Будапеште,мы им ЯО,они нам бумажку важную)))
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Тогда у нас клозетная бумага была в дефиците, за то газет кацапских типа "Известия" и "Труд" было полно. Вот этим "будапештским доровором" США с РФ в клозете и воспользовались,
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У меня лучшая идея-
Американцы передают Украине ядерное оружие,а мы им бумажку ,что не будем его использовать
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Типа меморандум-гарантия, что не будем его использовать??? Гениально!
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Нет у вас политической смекалки,главное гарантии дать,а потом выразить озабоченность,если что
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Почему нет? Я именно это и подразумеваю, обещать не значит жениться. Можно даже больше, мы же русне отдали тогда свой обогащенный уран тогда под гарантии. Раз гарантии-не гарантии вовсе, может пора возвращать назад..
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Скоро так и будет. Это на одном из шагов по ядерному разоружения лишнехромосомных тварей.
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Этот договор (как и Будапештский меморандум) не стоит бумаги, на которой он написан.
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ядерная безопасность будет когда не станет кацапии, над этим надо работать.
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а то что США сэкономило за 20 лет - 400 млрд. на своей безопасности, когда Украина отказалась от своего ЯО.
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Должен быть план маршала в отношении Украины.
Но конечно не при этой власти. НО ТОЧНО ДОЛЖЕН БЫТЬ и минус наш гос долг.
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Любая власть этот план разворует и ещё попросит,люди наши советские
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Юх ты!!!
В точку!
"План маршала"
"Есть ли у Вас план, мистер маршал, в отношении Украины?"
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Служба федеральных маршалов (англ. United States Marshals Service) - подразделение Министерства юстиции США, старейшее федеральное правоохранительное агентство США. Было создано 24 сентября 1789 года. В задачи Службы входит обеспечение деятельности федеральных судов, контроль за исполнением их приговоров и решений, розыск, арест и надзор за содержанием федеральных преступников, аукционная продажа конфискованного имущества, а также борьба с терроризмом и массовыми беспорядками.
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Он уже есть. С сентября будет его детальное рассмотрение.
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на жаль це тільки гучна назва - співпраця в сфері ядерної безпеки. В 1994 році треба було підписувати угоди про співпрацю а не будапештські меморандуми, які зараз фількіною грамотою виявилися.
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лучшая ядерная безопасность - пяток малоразмерных спецбоеприпасов, хранящихся в разных округах. Ни одна мразь бы не пела про ихтамнет, если б знала, что чемодан может быть в любой момент "забыт" у стен Спасской башни....
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Интересно, а среди писатель цензоровских, что высказались по данной теме - хоть кто-то в курсе, что такое "ядерная безопасность"? Чем она отличается от, скажем, "радиационной безопасности"? Про ЯО я уже и молчу! Ну не стоит высказываться о том, в чем ни бум-бум!!!
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Ядерная безопасность - комплекс мер по обеспечению безопасности объектов ядерной энергетики.
Радиационная безопасность - комплекс мер по обеспечению безопасности прежде всего самого человека и среды его обитания.
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Спасибо, Леня - пусть "специалисты" читают! Я устал уже их просвещать.
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Имел в свое время отношение к РБ - кафедра радиохимии химфака МГУ...
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Сколько разных *ИКСПЕРДОВ* повылазило на статью,какие *таланты* пропадают на цензоре))
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И не говори! Аж страшно - им еще дай в руки "ядерную ракету", блин!
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А разве можно давать обезьянам ядерную гранату?
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Тут речь не о гранате, ядерная граната , кстати , у кацапских обезьян, и это путин компенсирует свою убогость размахиванием страшной бонбой.
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Американцы боятся что бы мы ни дай Бог не сделали ядерную бомбу?
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Американцы лучше всех знают - Украине не сделать в обозримом будующем ядерную бомбу! Это легко только в воспаленных умах цензоровских экспертов!
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Навіть якщо якось і зробимо, то її обслуговування занадто дороге задоволення для для нашої все ще слабкої економіки. Лише найбагатші держави світу можуть собі дозволити ядерну зброю. Всіі розмови на цю тему - порожні балачки для популістів.
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