 Украина жестко осуждает второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
"Украина жестко осуждает недавний и уже второй за последний месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Этот запуск является очередным дерзким нарушением международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по северокорейской ракетной программе", - сказано в заявлении.
В МИД добавили, что Украина выступает за применение в отношении Северной Кореи дополнительных санкций, чтобы вернуть ее в международное правовое поле.
Ранее сообщалось, что Северная Корея провела еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
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"В ответ на <нужное вписать>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . мы, МИДУвцы, как один человек, ответим: а) повышением качества продукции, б) увеличением производительности труда, в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством, г) уничтожением прогулов, д) уменьшением накладных расходов, е) общим ростом профсоюзной активности, ж) отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения и др. религиозных праздников, з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством и пьянством, и) поголовным вступлением в ряды общества "Долой рутину с оперных подмостков", к) поголовным переходом на новый быт, л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит. А также всем, что понадобится впредь".
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Теперь корейцы прекратят свои запуски.
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Доколе!?
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