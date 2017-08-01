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 Политика Украины
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Все про:КНДР (233) ракеты (541) ядерная безопасность (250)

 Украина жестко осуждает второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, - МИД

армия учения кндр

В Министерстве иностранных дел Украины осудили запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, который произошел 28 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Украина жестко осуждает недавний и уже второй за последний месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Этот запуск является очередным дерзким нарушением международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по северокорейской ракетной программе", - сказано в заявлении.

В МИД добавили, что Украина выступает за применение в отношении Северной Кореи дополнительных санкций, чтобы вернуть ее в международное правовое поле.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

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Украина жёстко осуждает)))решительно осуждает,без компромисно осуждает,осуждает до усрачки
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Северная Корея глубоко обеспокоена по этому поводу)
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а чем жестко отличается от просто осуждает?)
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А предыдущие осуждали? и что ваши осуждение? типа после них они перестанут запускать???
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Украина осуждает ещё жестче,чем жесткое порно
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Украина не может в баллистическую ракету, завидно.
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Стог, ты совсем глупый?))) О ракетостроении вообще хоть что-то прочитай, не позорься, лапоть)
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Украине хватит Чернобыля на тыщу лет.БОЛВАНЫ пля
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ХлебАло завали, умник Речь шла не об ЯО, а о баллистических ракетах.
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Лучше бы сами занялись такими запусками
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Гы... Прочел вначале "Украина второй месяц осуждает"...
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Осудить конечно надо(и чертежи за одно купить).
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в 1954 году маршал Жюков взорвал страшную ядерную бонбу на Тоцком полигоне под Оренбургом...жаль что не очень страшную...килотонт 500 бы больше...
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такие же бараны в кремле скачут после Чернобыля в Украине...
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Украина жестко осуждает второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, - МИД
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"В ответ на <нужное вписать>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . мы, МИДУвцы, как один человек, ответим: а) повышением качества продукции, б) увеличением производительности труда, в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством, г) уничтожением прогулов, д) уменьшением накладных расходов, е) общим ростом профсоюзной активности, ж) отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения и др. религиозных праздников, з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством и пьянством, и) поголовным вступлением в ряды общества "Долой рутину с оперных подмостков", к) поголовным переходом на новый быт, л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит. А также всем, что понадобится впредь".
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я жестоко ОСУЖДАМ-с Ченобыль еще ХРЮКНИТЕ
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Пете приготовиться,введённые санкции от США накроют медным тазом все бизнесы,связанные с рашей.
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Давно пора.
Теперь корейцы прекратят свои запуски.
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Почему Украина сама не в состоянии запускать что-то сложнее Точки-У или Бука?
Доколе!?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина жестко осуждает второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, - МИД
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