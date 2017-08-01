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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:война (3237) Путин (24084) Донбасс (15617) Национальная гвардия (1220) Аллеров (64)

 Аллеров о продолжительности войны на Донбассе: Либо будут найдены действенные рычаги влияния на Путина, либо его просто не станет

аллеров

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров считает, что война на Донбассе продлится недолго.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

"Или будут найдены действенные рычаги влияния на Путина, или его просто не станет. Знаю, нельзя никому желать смерти, но так действительно было бы лучше для всех", - отметил Аллеров.

Он напомнил, что после смерти Гитлера закончилась война, а сама Германия выбрала другой путь развития, превратившись в процветающую страну Европы. В СРСР произошло практически то же самое - Сталин умер, началась "оттепель".

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"Россия также после краха СССР пережила свой период "оттепели" - во времена Ельцина. И есть надежда, что второго Путина там сейчас не будет", - добавил генерал-лейтенант.

Вместе с тем, Аллеров подчеркнул, что, независимо от политических изменений в стране, Национальная гвардия будет развивать свой потенциал, повышать профессионализм и боеспособность для защиты государства.

Напомним, ранее командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию Цензор.НЕТ заявил, что Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала, кроме тех редких случаев, когда ее принуждали с помощью механизмов международного контроля.


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Может быть, он имел в виду, что не )(уйла не станет, а Донбасса в случае продолжительной войны...
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бла бла бла бла...С врагом лучше воевать , чем говорить!!!
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А мольфари можуть зробити так, щоб це було я омога бистріше. Вони ж не тільки можуть передбачати, але і....
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http://de-facto.cc/%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C/
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а нахуй не пішов би ти??? "два года"
Може свому пейсатому скажи нехай припиняє бізнес на крові .а то з такими темпами і при такій вигоді це буде тривати вічно
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що не так щось написано ???
Чи ви думаєте що ніхто не знає про ешелони .які курсують в Лугандонію???
Ти розумієш .уйобище .що та кров.кров наших воїнів і на твоїх руках
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про хуйла не хочешь вспомнить?може с него начнешь поиск виноватых?и не матерись,запоребриковый.
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Надо чтобы просто не стало мордора, тогда и сирийцы и французы и украинцы и буряты начнут спокойно жить, каждый в своем государстве.
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Гыг с Вами
мольфары говорят еще два года.
======
Лучше бы говорили не мольфары,а спецслужбы США
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когда подох сралин, то совок еще ого-го сколько крови попил. А приднестровье, карабах ваще не при хуйле закрутились. Так что поживем увидим...
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Может пан Аллеров вы возглавите команду ликвидаторов?!
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Ещё один Гелетей,а парад на Красной пощади в Мацквабаде когда Аллеров?Где их Пеця понабирал этих клоунов?
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При чем тут Германия, США, Сталин..........?????????????? Военным нашим лучше не начинать рассуждать о истории, обществе, психологии, политике. Это для ихнего интелекта вещи не подъемные.
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та ти шо!
Видать Вы историк.
Правда непризнанный.
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Президент Литвы и вице президент США Майк Пенс, в узком кругу, рассматривают карту как будет поделена рашка, между союзниками на зоны оккупации, после капитуляции пуйла.
Аллеров о продолжительности войны на Донбассе: Либо будут найдены действенные рычаги влияния на Путина, либо его просто не станет - Цензор.НЕТ 7888
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Планируют Кенигсбергский район передать под эффективное руководство.
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Мне мало лет и у меня есть справка о том, что у меня проблемы с головой, так что не думайте там много чего-нибудь, так как почти примерно года три назад я придумал следующую песенку:

Мы колорады, колорады, колорады.
Валить укропов очень рады, очень рады, очень рады.
И мы искренне считаем, что Украины больше нет.

А мы укропы, укропы, укропы.
Воюем в лучшей армии европы, европы, европы.
И мы искренне считаем, что Путин Хуйло.

Мда, тяжела, когда жара, колорадская война.
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заснутьте эту песенку себе в .....остальное - додумаете...
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Знаю, нельзя никому желать смерти, но так действительно было бы лучше для всех"- пока колорадский жук в земле, его никто не вспоминает и не трогает...как только решил взятся за чужую картошку,тут же приходит пожелание смерти ,и действия приводящие к его смерти ...рашист залез уже не на одну картошку.,,,
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когда это случится, предлагаю всем собраться и отметить это замечательное событие. Праздник будет на славу!
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"а сама Германия выбрала другой путь развития, превратившись в процветающую страну Европы"
Цапы не немцы. От них нельзя ждать исправления.
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Нельзя сравнивать немцев и кацапов. Гитлер сначала поднял экономику и уровень жизни немцев. а уже потом развязал войну. Кацапы же развязали войну, сидя в говне по уши. После войны они в свое же говно и вернутся
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Безошибочное пророчество. Когда-нибудь его таки не станет.
Но поменяется ли Раша? или окончательно сдуреет от горя?
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Пуйло собрался на новый срок и альтернатив ему в рашке нет, потому что расеяненин - это азиатъ, поклонник сильной руки и царьков. Ну не будет пуйла "выберут" Шойгу или Иванова какого нибудь отпрыска фсб-кгб.
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Петровская Россия это Московия от Иваново до Костромы в "пределах золотого кольца рассеи".
Дальше идут завоеванные московскими ордынскими племенами мордвинов чужие территории более 260-ти разных народов и народностей разных национальностей, не имеющих никакого отношения к московитам.
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Расея ў адказ на рашэнне Польшчы аб зносе помнікаў прыме асіметрычнае рашэнне - знесці
аналагічныя помнікі па ўсёй Расеі.Гэта будзе палякам "западло".
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"Он напомнил, что после смерти Гитлера закончилась война" - вот интересно, он нас за дурачков держит или сам такой? Где их таких только берут? правильно тут выше кто-то написал!
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он нас за дурачков держит или сам такой?

Це риторичне запитання , якщо подивитися на народ , який 4-й рік вірить у безкінечне "АТО" ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАллеров о продолжительности войны на Донбассе: Либо будут найдены действенные рычаги влияния на Путина, либо его просто не станет
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