 Аллеров о продолжительности войны на Донбассе: Либо будут найдены действенные рычаги влияния на Путина, либо его просто не станет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Апострофу".
"Или будут найдены действенные рычаги влияния на Путина, или его просто не станет. Знаю, нельзя никому желать смерти, но так действительно было бы лучше для всех", - отметил Аллеров.
Он напомнил, что после смерти Гитлера закончилась война, а сама Германия выбрала другой путь развития, превратившись в процветающую страну Европы. В СРСР произошло практически то же самое - Сталин умер, началась "оттепель".
"Россия также после краха СССР пережила свой период "оттепели" - во времена Ельцина. И есть надежда, что второго Путина там сейчас не будет", - добавил генерал-лейтенант.
Вместе с тем, Аллеров подчеркнул, что, независимо от политических изменений в стране, Национальная гвардия будет развивать свой потенциал, повышать профессионализм и боеспособность для защиты государства.
Напомним, ранее командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию Цензор.НЕТ заявил, что Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность, которую подписала, кроме тех редких случаев, когда ее принуждали с помощью механизмов международного контроля.
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Може свому пейсатому скажи нехай припиняє бізнес на крові .а то з такими темпами і при такій вигоді це буде тривати вічно
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Чи ви думаєте що ніхто не знає про ешелони .які курсують в Лугандонію???
Ти розумієш .уйобище .що та кров.кров наших воїнів і на твоїх руках
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мольфары говорят еще два года.
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Лучше бы говорили не мольфары,а спецслужбы США
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Видать Вы историк.
Правда непризнанный.
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Мы колорады, колорады, колорады.
Валить укропов очень рады, очень рады, очень рады.
И мы искренне считаем, что Украины больше нет.
А мы укропы, укропы, укропы.
Воюем в лучшей армии европы, европы, европы.
И мы искренне считаем, что Путин Хуйло.
Мда, тяжела, когда жара, колорадская война.
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Цапы не немцы. От них нельзя ждать исправления.
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Но поменяется ли Раша? или окончательно сдуреет от горя?
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Дальше идут завоеванные московскими ордынскими племенами мордвинов чужие территории более 260-ти разных народов и народностей разных национальностей, не имеющих никакого отношения к московитам.
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аналагічныя помнікі па ўсёй Расеі.Гэта будзе палякам "западло".
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Це риторичне запитання , якщо подивитися на народ , який 4-й рік вірить у безкінечне "АТО" ...
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