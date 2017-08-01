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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (406) Порошенко (13503) судья (1883) Соколенко Наталья (2) Высший совет правосудия (73) Совет доброчестности (13) ВККСУ (11)

 Общественный совет доброчестности просит Порошенко о встрече по обновленному Верховному Суду: "Президент назвал этот конкурс образцовым, но это не так"

суд фемида правосудие

Общественный совет доброчестности обращается к Президенту Украины Петру Порошенко и Высшему совету правосудия с требованием ни в коем случае не допустить назначения на должности в новом Верховном суде недоброчестных кандидатов.

Совместное заявление Совета доброчестности на брифинге озвучила один из членов Совета Наталья Соколенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, члены Совета доброчестности готовы помочь Высшему совету правосудия разобраться с негативными выводами относительно некоторых кандидатов и той информацией, которую Совет доброчестности подавал в Высшую квалифкомиссию судей (ВККС) и которая не была учтена ВККС при проведении конкурса на должности в новом Верховном суде.

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"Президент Украины назвал этот конкурс образцовым, но господин Президент, или вас дезинформировали, или вы искренне хотите верить, что конкурс действительно вышел образцовым. Это не так", - заявила Соколенко, отметив, что Совет доброчестности инициирует встречу с Президентом в любое удобное для него время по данному вопросу.

Вместе с тем, еще один член Совета доброчестности Роман Маселко подчеркнул, что конкурс на должности в новом Верховном суде прошли 30 недоброчестных судей.

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"Мы считаем, что все 30 (кандидатов. - Ред.) не должны попасть в новый Верховный суд", - заявил Маселко и озвучил самый кричащие, по его мнению, случаи допуска недоброчестных кандидатов, а именно: судьи выносившие политически мотивированные решения - судья Слинько, Наставный, вынесшие решения по делу Юрия Луценко; судьи проигнорировавшие выводы Европейского суда относительно нарушений прав человека - судья Инна Бердник, причастная к вынесению решению, которое потом привело к решению Европейского суда по делу "Бочан против Украины-2", где указывается о том, что решение Верховного Суда было безосновательным.

Также, по словам Маселко, это касается и имущественных критериев, когда есть факты недекларирования или не соответствия образа жизни задекларированным доходам.

"В частности, судья Ступак, незадекларировавшая право пользования дорогим домом, который зарегистрирован на свекровь, а свекровь не может подтвердить источники происхождения средств на покупку этого дома. Дом она (судья. - Ред.) указывает по явно заниженной стоимости. Он стоит примерно 5-6 млн грн, а они указывают, что якобы купили его за полтора. Сама судья ездит на BMW X5, который стоит, по сути, как ее дом, но при этом она получает служебную квартиру, и выясняется, что она не писала никакое заявление, чтобы получить эту квартиру. Также судья Червинская, сын которой в 20 лет купил дом на 400 кв. м. под Бучей, а когда его спрашивают, откуда такие доходы, говорит, что с 15 лет работает, но подтверждений не дает", - привел примеры Маселко.

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Кроме того, по словам Маселко, критерии доброчестности также касаются и своевольных решений относительно мирных собраний, а именно, по его данным, госпожа Сапрыкина вынесла неграмотное решение, которым запретила протесты активистов против застройки Гостинного двора в центре Киева, а также судья Золотников, который во время Евромайдана поддержал на уровне апелляции решение об ограничении мирных собраний в Одессе, и неуказавший этот факт, в своей декларации доброчестности.

Также, по словам еще одного представителя Совета доброчестности Виталия Тытыча, не понятно почему негативные выводы Совета доброчестности относительно 25% кандидатов не были учтены.

"Таким образом, сейчас, готовясь к участию в заседании Высшего совета правосудия мы не понимаем, как мы должны артикулировать и как мы должны доказывать те аргументы, которые были изложены, и как они были восприняты ВККС, и как они были оценены. Сколько конкретно балов получило указанное лицо, которое имело вывод относительно доброчестности и профессиональной этики.

Также, по его словам, как минимум по 70% из 120 кандидатов была информация, которая ставила под сомнение их профессиональную этику, и которую должна была проверить ВККС.

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Напомним, 28 июля Высшая квалифкомиссия судей (ВККС) обнародовала рейтинги участников конкурса на должность судей нового Верховного суда и по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) по результатам конкурса сообщил, что 80% судей на должности судей нового Верховного Суда Украины являются действующими или находятся в отставке, каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета доброчестности (ОСД).
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Президент назвал этот конкурс образцовым, но это не так.

Кто то сомневался?
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Циркова вистава від рехворматорів і борцунів з корупцією триває !!!! Шукают чесних в 100% корумпованій системі, когнітивний дисонанс !!!)))
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сейчас зрадоботы начнут тебя минусить, кудахча о шоколадном правосудии и о том, как Петя лично заинтересован чтобы именно 30 человек были не такими как хочет Шабунька и прочие квартирники. )))))
Сцуко, с чего эти ослы ваще взяли что их СОВЕЩАТЕЛЬНОЕ право голоса должно учитываться в каждом сулчае? Охуению охуевших нет предела.

А дебилам-зрадофилам предлагают вспомнить Овоща и то как он решал проблему правосудия,Ю тупо назначая СВОИХ судей напрямую или через уже лояльных ему лиц.
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Хіба лише громадська рада незадоволенна??? Хто ще в світі не висловлювався відносно реальності українських рехворм і не закликав барижну владу припинити імітаціі рехворм і розпочати реальні дії !!!)))
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Большинство в мире позитивно оценивают ход реформ в Украине. Конечно, кроме имитаторов антикоррупционеров.
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Всі вони навпаки вказують на те що імітація рехворм не призведе до бажаних результатів, що Україна борсається в цьому корупційному багні, без жодних позитивних зрушень!!! Скількі не кажи "Халва", в роті солодше не стане!!!)))
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А я слухав Байдена, Грибаускайте і ще низку світових політиків відносно реальної дієвості боротьби з корупцією і рехворм взагалі!! І я не почув позитивної думки!!)))
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Это шукает?Честные люди в Украине везде,повсюду,во всех уголках)))
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Кто шукает,зачем?Петя не виноват,это все коррумпированная система виновата)))Петя просто часть системы,все ок)))
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образцовым -это по старому образцу наверное имелось ввиду.
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Образцовым - это по Петиному образцу.

Ой, шо это я... Петя же у нас ни за шо не отвечает!
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Порошенко сказал как отрезал, так что, хоть башкой об стену:образцовый, и точка.
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Як казали в арміі--Дед сказал летает, значит крилья есть !!)))
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даже оно прокомментировало Andrey Portnov Yesterday at 11:22am ·

У меня вопрос к президентской администрации. А зачем вы все последние дни приглашаете к себе победивших в новый Верховный Суд кандидатов?
У вас нет таких полномочий и это не очень вписывается в пафос вашего Президента об образцовом, прозрачном и чрезвычайно соревновательном конкурсе.
Надеюсь, это дикая случайность и офицеры УДО не оставили следов в журналах входящих в здание АП посетителей.
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Порошенко -- создатель и охранитель коррупционной системы, не следовало от него ожидать активности в борьбе с коррупцией. Для него выгоднее всего -- законсервировать гнилую систему.
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Тю,та лживей пети,в мире наверно человека не найти ....
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пиздуй на Ростов - там такой президент пропадает..
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Так там такое же сидит чмо,только оно уже не президент ...
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Дійсно, диво дивне, чому народ немає віри брехуну і блазню !!!)))
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Та что ж такое.
шоколадные на всю страну о досягненни раструбили, а тут такая засада.
Будку, сволочи, раскачивают...
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протекает доброчестность, скоро совсем потечет и никакие перевыборы не остановят этот процесс.
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Скажу по старинке -
Не шатайте лодку, крыс тошнит.
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Штати вже в лайно втопили з цим конкурсом, наші підтягнулись, а гідрант каже, що чесний.
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Ввімкнув дурника і жене пургу про доброчесність !!!)))
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а почему нет? он же не уточнял, для кого этот конкурс образцовый? для него - да. для клановой судейской касты - тоже образцовый. для нормальных, цивилизованных людей же это шоу никакого отношения к конкурсу не имеет. американцы вчера так и сказали, практически открытым текстом.
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Оприлюдніть декларації фіналістів і їх біографію.
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Ага,ждите,он плевать хотел на общественное мнение как и его БєБєБєшные шавки.
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Эти "судьи"такие же доброчестные,как и пэтя.Честность аж зашкаливает.Особенно в Панаме.
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Общественный совет доброчестности просит Порошенко о встрече по обновленному Верховному Суду: "Президент назвал этот конкурс образцовым, но это не так" - Цензор.НЕТ 9031Константин Боровой
39 хв · Moscow, Russia ·

Ультиматум президенту П.Порошенко
-
Уважаемый Господин Президент.
Своими действиями по лишению гражданства великого реформатора современности Михаила Саакашвили вы наносите колоссальный ущерб Украине.
Эти действия фактически означают победу настоящих врагов Украины, коррупционеров во власти, наживающихся сегодня на несчастьях страдающего от агрессии и неустроенности экономики граждан Украины.
Кроме того, эти действия вводят естественные ограничения на возможность получения Украиной военной и экономической помощи от стран Запада.
Если в течение нескольких дней этот незаконный акт не будет отменен, сторонники нормального полноценного развития Украины будут вынуждены предпринять усилия для введения законодательных ограничений на получение государством необходимой помощи до момента вашего ухода от власти - "Акт Саакашвили".
В сегодняшних условиях ущерб от ваших действий соизмерим с ущербом, наносимым Украине российской агрессией, а может быть, и превышает его, так как лишает государство перспектив развития даже после прекращения агрессии.
Друг Украины, К.Боровой
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какой-то театр абсурда, чесслово... прям наперегонки один другого быстрее приватизируют право определять "доброчестность", при этом абсолютно "недоброчестно" скрывая критерии определения этого параметра. Алё, граждане... тук-тук-тук, дома есть кто или все ушли давно... право определять власть в этой стране принадлежит народу. А это значит, что все эти определители "доброчестности" в своих попытках решать кто на что годен ОБЯЗАНЫ исходить из народных критерием определения качеств, доброчестности, в том числе. НА-РОД-НЫХ, то есть таких, которые соответствуют представлениям народа. А что может соответствовать этим представлениям? Правильно - все то, что согласуется с национальной идеей Украины. Вы эту идею когда сделаете достоянием общественности и обеспечите ей официальное признание? Вот как только это сделаете, тут же и доброчестности можно будет говорить. А пока лучше даже не начинайте. Потому как попытка узурпации права народа доброчестностью никак не назовешь, ни при каких условиях.
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Пересаживать судей можно, как квартет в басне Крылова - до бесконечности.
Лучше законодательно вломите им ответственность с КОНФИСКАЦИЕЙ в N-кратном размере за ЛЮБОЕ коррупционное деяние или неправомерное решение БЕЗ срока давности, а потом посмотрите на количество конкурсантов.
А про декларирование доходов членами семьи и про двойное гражданство судей - это вообще не должно обсуждаться.
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Суды образцово,прокуратура супер образцово. Менты ох... образцово. Реформы закончил!
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Чому те саме лайно плаває по колу?
СПАЛЮВАТИ ЇХ , ЧИ ЩО З НИМИ РОБИТИ ??
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Довго будете чекати... це ж вам не громодянства лишити незгодого Грузина, чи кума без освіти протягнуть на пасаду. Там петя був шустрий в іньших питаннях його майже не має...
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Дякую Раді доброчесності.
Хто знає, як їх підтримати?
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Про це можна спитати у самих членів Громадської ради доброчесності.
Сайт:
https://grd.gov.ua/
Або у Соколенко та Маселко в ФБ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбщественный совет доброчестности просит Порошенко о встрече по обновленному Верховному Суду: "Президент назвал этот конкурс образцовым, но это не так"
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