 Общественный совет доброчестности просит Порошенко о встрече по обновленному Верховному Суду: "Президент назвал этот конкурс образцовым, но это не так"

Совместное заявление Совета доброчестности на брифинге озвучила один из членов Совета Наталья Соколенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, члены Совета доброчестности готовы помочь Высшему совету правосудия разобраться с негативными выводами относительно некоторых кандидатов и той информацией, которую Совет доброчестности подавал в Высшую квалифкомиссию судей (ВККС) и которая не была учтена ВККС при проведении конкурса на должности в новом Верховном суде.
"Президент Украины назвал этот конкурс образцовым, но господин Президент, или вас дезинформировали, или вы искренне хотите верить, что конкурс действительно вышел образцовым. Это не так", - заявила Соколенко, отметив, что Совет доброчестности инициирует встречу с Президентом в любое удобное для него время по данному вопросу.
Вместе с тем, еще один член Совета доброчестности Роман Маселко подчеркнул, что конкурс на должности в новом Верховном суде прошли 30 недоброчестных судей.
"Мы считаем, что все 30 (кандидатов. - Ред.) не должны попасть в новый Верховный суд", - заявил Маселко и озвучил самый кричащие, по его мнению, случаи допуска недоброчестных кандидатов, а именно: судьи выносившие политически мотивированные решения - судья Слинько, Наставный, вынесшие решения по делу Юрия Луценко; судьи проигнорировавшие выводы Европейского суда относительно нарушений прав человека - судья Инна Бердник, причастная к вынесению решению, которое потом привело к решению Европейского суда по делу "Бочан против Украины-2", где указывается о том, что решение Верховного Суда было безосновательным.
Также, по словам Маселко, это касается и имущественных критериев, когда есть факты недекларирования или не соответствия образа жизни задекларированным доходам.
"В частности, судья Ступак, незадекларировавшая право пользования дорогим домом, который зарегистрирован на свекровь, а свекровь не может подтвердить источники происхождения средств на покупку этого дома. Дом она (судья. - Ред.) указывает по явно заниженной стоимости. Он стоит примерно 5-6 млн грн, а они указывают, что якобы купили его за полтора. Сама судья ездит на BMW X5, который стоит, по сути, как ее дом, но при этом она получает служебную квартиру, и выясняется, что она не писала никакое заявление, чтобы получить эту квартиру. Также судья Червинская, сын которой в 20 лет купил дом на 400 кв. м. под Бучей, а когда его спрашивают, откуда такие доходы, говорит, что с 15 лет работает, но подтверждений не дает", - привел примеры Маселко.
Кроме того, по словам Маселко, критерии доброчестности также касаются и своевольных решений относительно мирных собраний, а именно, по его данным, госпожа Сапрыкина вынесла неграмотное решение, которым запретила протесты активистов против застройки Гостинного двора в центре Киева, а также судья Золотников, который во время Евромайдана поддержал на уровне апелляции решение об ограничении мирных собраний в Одессе, и неуказавший этот факт, в своей декларации доброчестности.
Также, по словам еще одного представителя Совета доброчестности Виталия Тытыча, не понятно почему негативные выводы Совета доброчестности относительно 25% кандидатов не были учтены.
Напомним, 28 июля Высшая квалифкомиссия судей (ВККС) обнародовала рейтинги участников конкурса на должность судей нового Верховного суда и по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.
Центр противодействия коррупции (ЦПК) по результатам конкурса сообщил, что 80% судей на должности судей нового Верховного Суда Украины являются действующими или находятся в отставке, каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета доброчестности (ОСД).
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Кто то сомневался?
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Сцуко, с чего эти ослы ваще взяли что их СОВЕЩАТЕЛЬНОЕ право голоса должно учитываться в каждом сулчае? Охуению охуевших нет предела.
А дебилам-зрадофилам предлагают вспомнить Овоща и то как он решал проблему правосудия,Ю тупо назначая СВОИХ судей напрямую или через уже лояльных ему лиц.
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Ой, шо это я... Петя же у нас ни за шо не отвечает!
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У меня вопрос к президентской администрации. А зачем вы все последние дни приглашаете к себе победивших в новый Верховный Суд кандидатов?
У вас нет таких полномочий и это не очень вписывается в пафос вашего Президента об образцовом, прозрачном и чрезвычайно соревновательном конкурсе.
Надеюсь, это дикая случайность и офицеры УДО не оставили следов в журналах входящих в здание АП посетителей.
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СЛАВА НАЦИИ!
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шоколадные на всю страну о досягненни раструбили, а тут такая засада.
Будку, сволочи, раскачивают...
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Не шатайте лодку, крыс тошнит.
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39 хв · Moscow, Russia ·
Ультиматум президенту П.Порошенко
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Уважаемый Господин Президент.
Своими действиями по лишению гражданства великого реформатора современности Михаила Саакашвили вы наносите колоссальный ущерб Украине.
Эти действия фактически означают победу настоящих врагов Украины, коррупционеров во власти, наживающихся сегодня на несчастьях страдающего от агрессии и неустроенности экономики граждан Украины.
Кроме того, эти действия вводят естественные ограничения на возможность получения Украиной военной и экономической помощи от стран Запада.
Если в течение нескольких дней этот незаконный акт не будет отменен, сторонники нормального полноценного развития Украины будут вынуждены предпринять усилия для введения законодательных ограничений на получение государством необходимой помощи до момента вашего ухода от власти - "Акт Саакашвили".
В сегодняшних условиях ущерб от ваших действий соизмерим с ущербом, наносимым Украине российской агрессией, а может быть, и превышает его, так как лишает государство перспектив развития даже после прекращения агрессии.
Друг Украины, К.Боровой
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Лучше законодательно вломите им ответственность с КОНФИСКАЦИЕЙ в N-кратном размере за ЛЮБОЕ коррупционное деяние или неправомерное решение БЕЗ срока давности, а потом посмотрите на количество конкурсантов.
А про декларирование доходов членами семьи и про двойное гражданство судей - это вообще не должно обсуждаться.
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СПАЛЮВАТИ ЇХ , ЧИ ЩО З НИМИ РОБИТИ ??
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Хто знає, як їх підтримати?
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Сайт:
https://grd.gov.ua/
Або у Соколенко та Маселко в ФБ.
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