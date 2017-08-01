 Главбух "Свободы" с нарушением закона зачислил на счет партии более 2 млн грн взносов, - НАПК

Об этом информирует Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Департаментом НАПК по предупреждению политической коррупции по результатам анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 года было обнаружено, что в течение ноября-декабря 2016 г. на банковский счет партии было внесено 11 платежей на общую сумму 2 млн 330 тыс. 900 грн.
Все денежные средства проходили через главного бухгалтера партии Ярослава Пелешака.
"Также было установлено, что он получил через партийную кассу еще 26 100 грн вкладов от физических лиц, что подтверждается приходным ордерами. Таким образом, Ярослав Пелешак нарушил установленный Законом Украины "О политических партиях в Украине" порядок получения взноса в поддержку политической партии", - говорится в пресс-релизе НАПК.
По причине внесения денежных средств на счет "Свободы" не напрямую физическими лицами, суд выявил нарушения партией по статье 212-15 КУоАП. Согласно административному кодексу, со счета политической силы должна быть конфискована сумма в размере 2 млн 357 тыс. гривен.
Дарницкий суд не смог собраться на первое заседание по делу из-за отсутствия представителей "Свободы", которых суд должным образом не сообщил о рассмотрении дела. Перенесенное заседание запланировано на 4 сентября 2017.
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Может так:
- С/х рейдеров.....крышует Семенченко-Парасюк-Виногородский
-Янтарь........Тимошенко Ю.
- Наркотики......Гриценко и Кива
- Проституток ....Савченко надька с веркой
-Таможню........Коломойский и Гаврылюк(козак)
- Прокуратуру.....Сакварелидзе
- Укрспирт.....Тягныбок
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Даже когда за руку поймали бандючка с взяткой, Тягныбакс сказал, ну всего 5000 взял, ну что тут такого. И как не странно вышивата тоже по кивала головой, мол все ок
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