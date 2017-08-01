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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7375) Свобода (3038) НАПК (483) НАЗК (1)

 Главбух "Свободы" с нарушением закона зачислил на счет партии более 2 млн грн взносов, - НАПК

свобода

Дарницким районным судом г. Киева было открыто производство о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера политической партии "ВО "Свобода" Ярослава Пелешака, через которого на банковский счет политической силы были внесены денежные средства с нарушением закона о порядке получения взноса в поддержку политической партии.

Об этом информирует Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает Цензор.НЕТ.

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Департаментом НАПК по предупреждению политической коррупции по результатам анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 года было обнаружено, что в течение ноября-декабря 2016 г. на банковский счет партии было внесено 11 платежей на общую сумму 2 млн 330 тыс. 900 грн.

Все денежные средства проходили через главного бухгалтера партии Ярослава Пелешака.

"Также было установлено, что он получил через партийную кассу еще 26 100 грн вкладов от физических лиц, что подтверждается приходным ордерами. Таким образом, Ярослав Пелешак нарушил установленный Законом Украины "О политических партиях в Украине" порядок получения взноса в поддержку политической партии", - говорится в пресс-релизе НАПК.

По причине внесения денежных средств на счет "Свободы" не напрямую физическими лицами, суд выявил нарушения партией по статье 212-15 КУоАП. Согласно административному кодексу, со счета политической силы должна быть конфискована сумма в размере 2 млн 357 тыс. гривен.

Дарницкий суд не смог собраться на первое заседание по делу из-за отсутствия представителей "Свободы", которых суд должным образом не сообщил о рассмотрении дела. Перенесенное заседание запланировано на 4 сентября 2017.

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Конкуренты сами себя мочат привыкнув не скрывать своих гнилых деяний.
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В многих областных центрах где главенствует партия Свобода, как воровали так и продолжают воровать не построив не заводов ни дорог. Советую прокатится по городским дорогам Тернополя - как ни как областной центр с самыми убитыми дорогами в Украине - зато Свобода рюлит
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Тернопіль - прекрасне місто, і дороги там робляться. Гуляй, порохоботіна.
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Согласен. У Тернополя не самый большой бюджет, но дороги плюс-минус в порядке, кустики и деревья подстрижены, трава покошена, на улицах простенько, но чистенько. Мое мнение - большинству куда более богатых городов не мешало бы поучиться у тернопольчан содержать свой город в порядке.
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Хорошие тем более на объездной Ты ватан это кацапам можешь рассказывать или психиатру но не мне.
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чому не тобі? ти і кацап і псих в одному флакон, гівенце.
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В каком "многом" областном центре главенствует Свобода?.....Вам плохо?
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Чомусь в БПП ніяких порушень немає- кришталево чиста партія і ніхто нічого не конфісковує.
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Есть и у них только не с такой неприкрываемой наглостью какую демонстрирует Свобода, Тюлька и заднеприводные радикалы.
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О уже Барыга за Свободу принялся. Интересно почему он Йулю боится тронуть?
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Свобода сама за себя принялась причем давно. Кто крышует воровство янтаря, таможню, спиртзаводы и прочее.
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таможню-янтарь- спиртзаводы Тягныбок крышует???......это не совсем удачное.....толкование ...примитивной теории!!!!.....
Может так:
- С/х рейдеров.....крышует Семенченко-Парасюк-Виногородский
-Янтарь........Тимошенко Ю.
- Наркотики......Гриценко и Кива
- Проституток ....Савченко надька с веркой
-Таможню........Коломойский и Гаврылюк(козак)
- Прокуратуру.....Сакварелидзе
- Укрспирт.....Тягныбок
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і тільки барига іпецький еічого не кришує, він білий та пухнастий.
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Ахахах, кацаписты опять вылезли. У рашиков путин царь, что бы не сделал, все правильно. У вышватников псевдо националисты цари. Тоже что не сделай правильно.

Даже когда за руку поймали бандючка с взяткой, Тягныбакс сказал, ну всего 5000 взял, ну что тут такого. И как не странно вышивата тоже по кивала головой, мол все ок
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посилання на матеріал, про якій прогундів - у студію!
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заспокойся кацапе. Зараз шоб хловський агент барига ліпецький не зробив - він усе робить тільки собі на шкоду.
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Дрібне бухгалтерське адмінправопорушення, яких щодня трапляється сотні
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А главбух панамских патриотов нихрена не зачислит. Пибираются поди.
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Как всегда виноват бухгалтер.... надеюсь у панамцев все нормально?!
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у панамцев все нормально ... принаймні - доки вони залишаються при владі
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о-о, перед выборами началось...... знает шоколадный, что проиграет, вот и убирает тех, за кем народ пойдет, за кого проголосуют..... а перекупить Свободу, как партию Удар - Кличко, не получится....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавбух "Свободы" с нарушением закона зачислил на счет партии более 2 млн грн взносов, - НАПК
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