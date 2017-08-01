 Время обнародования списков поступивших перенесено на 18:00, - Минобразования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования.
Такое решение принято из-за обращения приемных комиссий вузов с просьбой предоставить им дополнительное время для завершения проверки правильности начисления ими сельского коэффициента (СК).
Как отмечается, в конце прошлой недели в ходе верификации МОН, которая проходила как завершающий этап проверки достоверности данных поступающих, были выявлены массовые случаи необоснованного присвоения приемными комиссиями вузов этого коэффициента.
В частности, Минобразования обнаружило большой список учебных заведений (школ), которые явно не находятся на территории населенных пунктов сельской местности, но выпускникам которых приемные комиссии присвоили СК, равный 1,02. В такой перечень, например, попали учебные заведения (школы) крупных городов - Киева, Ивано-Франковска, Львова, Чернигова, Черновцов и т.д. (список таких школ обнародован на ГП ИнфоРесурс).
Соответствующее письмо с требованием устранить нарушения и провести повторную верификацию присвоении заявлениям поступающих сельского коэффициента до 22:00 31 июля 2017 было отправлено Министерством образования и науки Украины руководителям всех высших учебных заведений и директору ГП "ИнфоРесурс".
"Для нас очень важна справедливость адресного размещения государственного заказа, поэтому приемные комиссии должны очень ответственно отнестись к подтверждению достоверности данных каждого поступающего", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.
Высшим учебным заведениям предоставлено время до 13:00 1 августа 2017 для завершения всех проверок и внесения корректных данных в ЕГЭБО.
Министерство образования и науки Украины сообщает, что предыдущие тестовые запуски алгоритма распределения мест государственного заказа свидетельствуют о правильности его работы - теперь дело только за полностью верифицированными данными.
Отметим, высшие учебные заведения должны были обнародовать рейтинговые списки на зачисление студентов на первый курс на места бюджетного заказа 1 августа в 12:00.
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Я закінчивши сільську школу зміг зайняти колись друге місце у фізичній олімпіаді по області(коли вчився в коледжі).
здобув з відзнакою економічно освіту в коледжі.
Зміг поступити на бюджет та отримати бакалавра енергетики і потім закінчити магістратуру.
Ось хтось приходить і каже що в селах погано вчать....
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Я закінчивши сільську школу зміг зайняти колись друге місце у фізичній олімпіаді по області(коли вчився в коледжі).
здобув з відзнакою економічно освіту в коледжі.
Зміг поступити на бюджет та отримати бакалавра енергетики і потім закінчити магістратуру.
Ось хтось приходить і каже що в селах погано вчать....
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