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Все про:вступительная кампания (110) вуз (620) Минобразования (841)

 Время обнародования списков поступивших перенесено на 18:00, - Минобразования

вуз студенты кампания абитуриенты вступительная поступление

Министерство образования и науки Украины обещает обнародовать списки абитуриентов, которые получили рекомендации к зачислению на места государственного заказа, в 18:00 1 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования.

Такое решение принято из-за обращения приемных комиссий вузов с просьбой предоставить им дополнительное время для завершения проверки правильности начисления ими сельского коэффициента (СК).

Как отмечается, в конце прошлой недели в ходе верификации МОН, которая проходила как завершающий этап проверки достоверности данных поступающих, были выявлены массовые случаи необоснованного присвоения приемными комиссиями вузов этого коэффициента.

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В частности, Минобразования обнаружило большой список учебных заведений (школ), которые явно не находятся на территории населенных пунктов сельской местности, но выпускникам которых приемные комиссии присвоили СК, равный 1,02. В такой перечень, например, попали учебные заведения (школы) крупных городов - Киева, Ивано-Франковска, Львова, Чернигова, Черновцов и т.д. (список таких школ обнародован на ГП ИнфоРесурс).

Соответствующее письмо с требованием устранить нарушения и провести повторную верификацию присвоении заявлениям поступающих сельского коэффициента до 22:00 31 июля 2017 было отправлено Министерством образования и науки Украины руководителям всех высших учебных заведений и директору ГП "ИнфоРесурс".

"Для нас очень важна справедливость адресного размещения государственного заказа, поэтому приемные комиссии должны очень ответственно отнестись к подтверждению достоверности данных каждого поступающего", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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Высшим учебным заведениям предоставлено время до 13:00 1 августа 2017 для завершения всех проверок и внесения корректных данных в ЕГЭБО.

Министерство образования и науки Украины сообщает, что предыдущие тестовые запуски алгоритма распределения мест государственного заказа свидетельствуют о правильности его работы - теперь дело только за полностью верифицированными данными.

Отметим, высшие учебные заведения должны были обнародовать рейтинговые списки на зачисление студентов на первый курс на места бюджетного заказа 1 августа в 12:00.
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Міністерство дало можливість змахлювати і наслідки не забарилися. А взагалі на мій погляд, це не нормально давати привілеї за місцем проживання чи набуття загальної освіти.
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А ты не сиди на диване, поди покричи "Путинпридипамаги!" или референдум проведи - и будет твоим детям поблажка
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Часом краще мовчати, ніж написати такий повністю ідіотський коментар. Хоча б іноді включав розум і думав кому і що відписуєш.
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Як показує досвід перші два семестри сільскі студенти трохи відстають але згодом наздоганяють і переганяють міських .
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а потім, як вони "наздогнали" їх відчисляють...якість освіти на селі відсутня як поняття
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Хіба вчителі в селах менше отримують заробітню плату чи може у них більше наватаженя, якщо в селі у класі 15 дітей ,а у місті більше 30-ти?
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От бовдур.
Я закінчивши сільську школу зміг зайняти колись друге місце у фізичній олімпіаді по області(коли вчився в коледжі).
здобув з відзнакою економічно освіту в коледжі.
Зміг поступити на бюджет та отримати бакалавра енергетики і потім закінчити магістратуру.

Ось хтось приходить і каже що в селах погано вчать....
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От бовдур.
Я закінчивши сільську школу зміг зайняти колись друге місце у фізичній олімпіаді по області(коли вчився в коледжі).
здобув з відзнакою економічно освіту в коледжі.
Зміг поступити на бюджет та отримати бакалавра енергетики і потім закінчити магістратуру.

Ось хтось приходить і каже що в селах погано вчать....
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В министерстве образования и дальше процветает дело жида табачника, сначала вводят необоснованый коэфициент, затем специально делают ошибки по применению этого коэфициента и тут же начинает гриневич их героически исправлять но при этом кому надо, хто уже договорился эти ошибки не исправят- скажут шо так получилось и детки чиновников и барыг займут чужие места в вузах
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У кумів дитина цього року здавала ЗНО. Вчиться в рейтинговому ліцеї, Київ. Зайшло якесь малолітнє чмо, тупо списало під прикриттям вчителів і вийшло. Таке от незалежне оцінювання.
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Аукціон закінчується: три штуки баксів і ти бюджетник, а незаніс тоді на платне
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВремя обнародования списков поступивших перенесено на 18:00, - Минобразования
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