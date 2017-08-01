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Все про:налоги (2582) ГФС (3088)

 Горно-обогатительный комбинат Днепропетровской области после попытки уклониться от уплаты налогов заплатил в бюджет более 85 млн (исправлено)

При содействии сотрудников налоговой милиции Офиса крупных плательщиков возмещено в государственный бюджет более 85 миллионов гривен нанесенного ущерба в виде неуплаченных налогов.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители горно-обогатительного комбината, зарегистрированного в Днепропетровской области, уклонились от уплаты почти 384 миллионов гривен налогов,сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники налоговой милиции разоблачили торговцев сельхозпродукцией, не заплативших почти 19 млн грн налогов, и не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 46 млн. ФОТО

В результате принятых сотрудниками мер в бюджет возмещена часть нанесенного ущерба в размере более 65,7 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что по этому же уголовному производству в бюджет уже было возмещено более 19,3 миллиона гривен. Таким образом общая сумма возмещения составляет на сегодняшний день более 85 миллионов гривен. Возмещение ущерба будет продолжаться.


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Копейки для статистики и видимости фанатичной работы,а миллиарды как всегда по старым схемам..в страны куда выжил Порошенко М.Саакашвили..
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По логике Саакашвили, Украина давно должна быть на грани катастрофического дефолта - ведь воруют миллиардами, только Саакашвили не может посчитать элементарного - не от куда взяться этим миллиардам чтобы их воровать.
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Ну не дает вам липецким холуям,покоя Михо.
65 млрд гривен,только убыток госпредприятий. Как это делается? Все вы прекрасно знаете.
Слздаются фирмочки под прикрытием директора из его родственников и потом,заключается убыточные контракты. И вы это знаете,как и каждый украинец.
Но косите под дебилов. Что угодно,лишь бы выгородить Липецкую Жопу,корый воровал,ворует и будет воровать,если его не посадить.
Одни уплаты налогов в бюджет страны-агрессора,на которые потом,изготавливаются боеприпасы и убивают воинов Украины,чего стоят.
Но вы это не видите. Вас Михо интересует и Давид и прочие честные люди,которые не прижились с вашими барыгами.
В этом,вся ваша хохляцкая подлая сущность.
Никогда вам не стать украинцами.
Кстати,самый главный нарушитель санкций против страны-агрессора,режим Шоколадной скотины.
Доказать? Торговля там с агрессором,турпоездки в Крым (на каждом углу реклама),обеспечение войск оккупанта в Лугандонии водой,электроэнергией и даже продовольствием,не дай Бог похудеют и плохо будут убивать украинских солдат.
Какие же вы сволочи. Тьфу на вас.
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Фирмочки - какие, Названия фирмочек?
Убыточные контракты - С кем?
Под прикрытием директора - ФИО директора известно? - Известно...

Только вот тролли в роде тебя, никогда не говорят конкретно. С таким успехом можно делать только пропаганду.

PS. Один знакомый диспетчер, сказал что знает точно кто сбил малайзийский Боинг - Ты предлагаешь верить кацапскому диспетчеру или нидерландским следователям?
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Целая свора работала работала и наработала 85 млн.А их глава за день 100 млн. собрал.
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Это конечно хорошо, но по сравнению с 85 млрд убытком государственными предприятиями.... вообще как-то несерьезно
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А сами какой ущерб нанесли ни кому не скажут. Практически уничтожена экономика нашими налоговиками и правительством. Ни какой путин не нужен.
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После янучары, практически вся экономика была уничтожена и полностью ее уничтожил пуйло порезав заводы Донбасса, оккупировав Крым и развязав войну против Украины - О какой разрушенной экономике речь?
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а чего конкретно не называют какой ГОК
они почти все там ахметовские
в штатах уже сидел бы, как аль капоне
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ну какбы шоколадные стисняются гаварить шо те гоки принадлежат типутатам госдуры раисии
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резко нашлись украденные деньги? или, как обычно, с з/п рабочих?
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шокожопные с медьведьевым договорились?????? "евраз" ???
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Владелец попытался гороно-обогатиться, но не получилось.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГорно-обогатительный комбинат Днепропетровской области после попытки уклониться от уплаты налогов заплатил в бюджет более 85 млн (исправлено)
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