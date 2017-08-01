 Горно-обогатительный комбинат Днепропетровской области после попытки уклониться от уплаты налогов заплатил в бюджет более 85 млн (исправлено)

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководители горно-обогатительного комбината, зарегистрированного в Днепропетровской области, уклонились от уплаты почти 384 миллионов гривен налогов,сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В результате принятых сотрудниками мер в бюджет возмещена часть нанесенного ущерба в размере более 65,7 миллиона гривен.
Ранее сообщалось, что по этому же уголовному производству в бюджет уже было возмещено более 19,3 миллиона гривен. Таким образом общая сумма возмещения составляет на сегодняшний день более 85 миллионов гривен. Возмещение ущерба будет продолжаться.
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65 млрд гривен,только убыток госпредприятий. Как это делается? Все вы прекрасно знаете.
Слздаются фирмочки под прикрытием директора из его родственников и потом,заключается убыточные контракты. И вы это знаете,как и каждый украинец.
Но косите под дебилов. Что угодно,лишь бы выгородить Липецкую Жопу,корый воровал,ворует и будет воровать,если его не посадить.
Одни уплаты налогов в бюджет страны-агрессора,на которые потом,изготавливаются боеприпасы и убивают воинов Украины,чего стоят.
Но вы это не видите. Вас Михо интересует и Давид и прочие честные люди,которые не прижились с вашими барыгами.
В этом,вся ваша хохляцкая подлая сущность.
Никогда вам не стать украинцами.
Кстати,самый главный нарушитель санкций против страны-агрессора,режим Шоколадной скотины.
Доказать? Торговля там с агрессором,турпоездки в Крым (на каждом углу реклама),обеспечение войск оккупанта в Лугандонии водой,электроэнергией и даже продовольствием,не дай Бог похудеют и плохо будут убивать украинских солдат.
Какие же вы сволочи. Тьфу на вас.
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Убыточные контракты - С кем?
Под прикрытием директора - ФИО директора известно? - Известно...
Только вот тролли в роде тебя, никогда не говорят конкретно. С таким успехом можно делать только пропаганду.
PS. Один знакомый диспетчер, сказал что знает точно кто сбил малайзийский Боинг - Ты предлагаешь верить кацапскому диспетчеру или нидерландским следователям?
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они почти все там ахметовские
в штатах уже сидел бы, как аль капоне
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